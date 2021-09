Africa: los países ricos debaten sus acuerdos comerciales

KAMPALA.-”Vamos a ser el conejillo de indias”, dijo Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, antes de que se iniciaran negociaciones comerciales con Estados Unidos el año pasado. Un acuerdo haría de Kenia sólo el segundo país africano después de Marruecos en firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Funcionarios de la administración Trump dijeron que el acuerdo propuesto era “un modelo” para otros futuros. Pero tales negociaciones bilaterales se chocan con el esfuerzo de África por lograr integración regional y el énfasis del presidente Joe Biden en el multilateralismo. Las negociaciones ahora están suspendidas mientras Estados Unidos decide qué hacer a continuación.

La pausa refleja una sensación de estar a la deriva en las relaciones comerciales de África con occidente, al repensar tanto Estados Unidos como Europa como hacen negocios con el continente. En el pasado otorgaron concesiones, tales como aranceles más bajos sobre exportaciones africanas, sin requerir reciprocidad de los países africanos. Ahora cada vez más buscan negociar acuerdos de dos vías que también abran los mercados africanos. El viejo enfoque era paternalista y daba a los africanos poca incidencia. Pero el nuevo, si se maneja mal, podría poner en riesgo la integración de la propia África.

Desde el 2000 la política estadounidense se ha construido alrededor de la ley de crecimiento y oportunidades para África (Agoa es la sigla por el que se la conoce en inglés) que otorga acceso libre de impuestos a miles de productos exportados de alrededor de 40 países. Fue una ley aprobada por el Congreso, no un tratado negociado entre gobiernos, por lo que los países africanos no tienen control sobre los criterios de elegibilidad. Eso crea fricción. Ruanda por ejemplo fue suspendida parcialmente en 2018 debido a que su prohibición de importación de ropa de segunda mano, con lo que buscaba impulsar la producción local, molestó a las firmas estadounidenses que la exportan.

Los países africanos están atrapados en una contradicción. Políticamente exigen ser tratados como socios igualitarios, pero el orden económico sigue siendo profundamente desigual

Ahora los países africanos deben esperar ansiosamente a ver si el Congreso extenderá Agoa más allá de su fecha de expiración actual en 2025. La incertidumbre hace que los negocios resulten “demasiado impredecibles”, suspira un tecnócrata ugandés. El impulso de Kenia por un acuerdo comercial pleno con Estados Unidos es un intento de tomar la iniciativa. También se basa en la promesa de Agoa misma, que siempre se vio como un paso hacia pactos negociados.

Pero hay una traba. Kenia es parte de la comunidad del este de África, que en los papeles es una unión aduanera. Si Kenia fuera a bajar sus barreras a los productos estadounidenses, entonces los otros cinco países del bloque tendrían que permitir que esos productos se filtren en sus propios mercados o aumentar los controles en sus fronteras para evitarlo. Negociar con países en grupo, en vez de individualmente, sería una manera menos divisionista de avanzar.

No importa quien se siente a la mesa, muchas empresas estadounidenses ahora están en favor de alejarse de las concesiones comerciales al estilo de Agoa y avanzar hacia acuerdos recíprocos. No quieren “perder” mientras otros países hacen acuerdos, dice Witney Schneidman, ex subsecretario de Estado para asuntos africanos. Por ejemplo, una heladera fabricada en Estados Unidos ingresa a Sudáfrica con un arancel mucho más elevado que una fabricado en la UE, señala Schneidman.

Mientras tanto los países europeos están metidos en su propio pantano. En un tiempo daban acceso preferencial a exportaciones de sus antiguas colonias en África, el Caribe y el Pacífico. Eso se chocaba con las reglas de la organización mundial del comercio. Por lo que en el 2000 la UE comenzó a promover acuerdos recíprocos llamados “acuerdos de asociación económica”, negociados con bloques regionales. Gran Bretaña está adoptando un modelo similar en su comercio con África pos Brexit.

Entró en vigor un pacto del sur de África con la UE en 2016. Pero países tales como Nigeria (en el bloque que del oeste de África) y Tanzania (en el del oeste) se han negado a firmar acuerdos en sus regiones respectivas. Les preocupa, con alguna justificación, que bajar aranceles expondría industrias nacientes a una inundación de competencia europea.

El incentivo de hacer un acuerdo con Europa también se ve socavado por sistemas existentes de preferencias comerciales, que se superponen como cáscaras de cebolla. Si se quita una capa, como está haciendo la UE, países como Kenia pierden acceso a los mercados europeos, a menos que firmen un acuerdo de asociación económica. Pero países más pobres tales como Tanzania pueden exportar libres de aranceles sin un acuerdo, gracias a una capa diferente de beneficios. Cosa nada sorprendente los dos vecinos en el mismo bloque del este africano se encuentran enfrentados.

Sin embargo se supone que todo el continente está impulsando su propia y ambiciosa agenda de integración. Este año 37 países comenzaron el proceso gradual de comerciar bajo un área de Libre Comercio de África continental (conocida por la sigla Afcfta en inglés), dice Prudence Sebahizi, el principal asesor técnico del pacto de la Unión Africana. Teme que los productos estadounidenses puedan desplazar los africanos en el mercado de Kenia.

Voces influyentes urgen a repensar las cosas. “Los países ricos no debieran estar dividiendo la integración africana” dice David Luke de la London School of Economics. Carlos Lopes, el representante de la unión africana para futuras relaciones con Europa, sugiere que las negociaciones comerciales con el resto del mundo podrían esperar hasta que esté establecido el Afcfta y África esté en condiciones de negociar como un solo bloque.

Otros creen que esa estrategia es irrealista. Un funcionario de la UE dice que Europa comparte la visión de un África que pueda “hablar con una sola voz”. Pero la mejor manera de llegar a eso, dice, es construir a partir de acuerdos existentes. El Afcfta aún está siendo ensamblado. “Será recién cuando tengamos una unión aduanera africana que África pueda negociar como bloque”, dice Trudi Hartzenberg del centro de leyes comerciales, un centro de estudios sudafricano. “Y para eso falta mucho”. Las áreas de libre comercio pueden superponerse y de hecho lo hacen.

Los países africanos están atrapados en una contradicción. Políticamente exigen ser tratados como socios igualitarios, pero el orden económico sigue siendo profundamente desigual. “Un Goliat está negociando con un David” dice Africa Kiiza de seatini, un grupo que hace campaña con sede en Uganda. “La reciprocidad entre desiguales no puede funcionar”.

Traducción de Gabriel Zadunaisky

The Economist