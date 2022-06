Alberto Arizu: “La clave del negocio exportador es construir confianza”

“Nos ocupamos de equilibrar la balanza comercial con Qatar para compensar el gasto turístico”, dice, en tono de broma, el CEO de la bodega Luigi Bosca, Alberto Arizu (h). Es una gran noticia para la bodega fundada en 1901 el hecho de que la próxima Copa del Mundo será una vidriera para 50.000 botellas (más de 4000 cajas) de su Malbec de industria nacional.

Ya transitando la cuarta generación de una familia al frente de una bodega que cumplió 120 años, Arizu explica que se exportan a 60 países un total de casi 4 millones de botellas por año, un 50% de lo que producen. “Todo a través de un equipo que no es muy grande pero que es super competente”, dice el empresario que lidera la compañía, asociada desde 2018 al fondo de inversión especializado en el mercado de lujo L Catterton.

Hace pocos días, una buena noticia para la marca se dio a conocer en el marco de un encuentro con periodistas. La organización del Mundial de Qatar decidió que sería la única bodega argentina presente en los eventos de hospitalidad. Quienes hayan comprado sus tickets con pases VIP, podrán acceder a alguno de los tres Malbec argentinos:

●La Linda Malbec, que se servirá en las carpas VIP de hospitalidad próximas a los estadios

●Luigi Bosca Malbec, presente en eventos exclusivos en hoteles

●Los Nobles Malbec, Las Compuertas, un vino de producción muy limitada que se servirá en los eventos más exclusivos.

“Estamos super contentos de poder tener presencia en el Mundial. Es muy bueno como exposición para la marca. Se trata de un mercado que nosotros conocemos muy bien, porque hace muchos años que exportamos allí”, afirma Arizu.

Quién estuvo a cargo de la selección de los vinos para el Mundial es una empresa llamada Match Hospitality, la encargada de organizar los lounges en cada uno de los estadios de la Copa del Mundo.

– ¿Cómo entraron en el mercado de Qatar?

– Aunque no es un mercado grande, por ser un país musulmán en donde está restringido el consumo de alcohol, Qatar entiende que el turismo es importante. De todas maneras, es una realidad que tiene muchas restricciones. Hay solo dos compañías que importan alcohol y que se ocupan de todo el comercio. Entonces, sí hay tiendas para atender al turismo, también para representaciones diplomáticas y para algunos hoteles que tienen la licencia para poder vender alcohol. Además, hay algunos restaurantes y bares, no todos, que tienen la autorización para la venta. La realidad es que conocemos el mercado. Por ejemplo, Luigi Bosca ha estado super presente en la First Class de Qatar Airways durante muchos años. De hecho, somos el primer exportador de vinos a Qatar . Tenemos presencia allí hace muchos años. Esta noticia ha sido muy satisfactoria para nosotros, para el equipo de comercio exterior.

–¿Cómo fue el proceso para lograr esta venta?

–Este es un trabajo de mucho tiempo porque hace más de 15 años que vendemos en Qatar. Ya gozamos de la confianza de la gente en ese país. Hay mucho en juego, no solo la calidad de los productos sino la confiabilidad de los proveedores, que hacen que la mercadería llegue en tiempo y forma. Esto tiene que ver con exportar valor agregado, servicio y seriedad. No es un trabajo de meses sino de años . La clave del negocio exportador es construir confianza, relaciones de largo plazo.

–¿Tuvieron o tienen problemas con el tema del vidrio?

–Tuvimos algunos sobresaltos el año pasado, pero por suerte no hay en este momento ningún problema de abastecimiento. Nunca tuvimos que frenar ningún embarque ni operación. Somos afortunados. En un momento crítico hubo que importar muchas más botellas de las que normalmente traíamos de afuera, sobre todo algunos modelos que se producían en la Argentina. Hubo desabastecimiento en el mercado, pero en este momento no tenemos dificultades. Gran parte de las botellas que usamos son de producción local.

–¿En qué consiste el equipo de comercio exterior?

–Tenemos un equipo muy bueno. Hay un responsable de ventas en Estados Unidos que vive en Colorado; también una persona al frente de las operaciones en Europa, que vive en Londres; otro a cargo de América Latina, que vive en la Argentina, en Buenos Aires. También quien es el responsable de Canadá, Asia y Medio Oriente, con enorme cuota de protagonismo en esta operación y que vive en Mendoza, y el director de exportaciones que se llama Roberto Meli, que vive en Mendoza y se está mudando ahora a Estados Unidos.

–¿Están cambiando la locación del management del departamento de exportación?

–Sí, vamos a manejar nuestras ventas globales desde Estados Unidos . Mudamos el management para allá como una manera de reforzar nuestra presencia en ese mercado, que es tan importante. Estando en Estados Unidos tenemos un nivel de conexión con el mundo que es superior al que tenemos desde la Argentina. Esta es una decisión importante, trascendental y bastante única porque no hay ninguna otra bodega argentina que tenga su cabeza de exportaciones basada en otro país.

–¿Van a tener viñedos allá?

–No, solo estamos hablando de mudar al director de exportaciones, no los temas de producción.

–¿Se complicó mucho el proceso de exportación por la pandemia?

–Es el principal problema con el cual lidiamos hoy. La cadena de abastecimiento prácticamente se rompió durante la pandemia . Le ha costado mucho recuperarse.

–¿Cuáles fueron las consecuencias para el negocio?

–Esto generó un impacto muy grande en la logística mundial, no solamente por la falta de contenedores que todos sufrimos, sino también por el aumento de los precios, sobre todo de los fletes. Esta situación impacta mucho en un país como la Argentina, que está muy lejos en términos de distancia de los principales mercados el mundo. Ahora es mas caro trasladar la mercadería al exterior, y eso es siempre complejo, pero lo vamos llevando. Y todavía hay complicaciones importantes, por ejemplo el lock down que vimos en Shanghai hace dos meses implicó que 300.000 contenedores quedaran varados allí. El tiempo para moverlos alrededor del mundo es significativo y esos son los problemas que vamos resolviendo.

–¿Qué complejidad económica proporciona la Argentina?

–Tenemos una retención y un derecho a la exportación, pero lo más importante son las dificultades que trae recibir por las exportaciones un dólar oficial, sobre todo en este contexto de inflación .

–¿Va a viajar a Qatar para el Mundial?

–Por ahora no lo tengo pensado. No está en mis planes. La post pandemia fue muy activa. Tenía la necesidad de ver la evolución de los distintos mercados, por lo que estoy viajando mucho. Pero quizás se dé…ß