Automotrices: impulso a las tecnologías limpias

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por Naciones Unidas, pusieron una serie de objetivos para 2030, entre los que incluyeron la reducción de la huella de carbono de las actividades productivas.

En esa línea, las empresas automotrices iniciaron un camino para reemplazar la motorización de sus vehículos, disminuyendo el uso de combustibles sólidos, con lo que se involucraron en el desarrollo de nuevas tecnologías más limpias. Así, el CEO de Scania Argentina, Andrés Leonard, explicó que “atendiendo a la matriz energética de nuestro país, en marzo de 2020 lanzamos la línea Green Efficiency, integrada por camiones, buses y motores propulsados por combustibles alternativos al diesel, con mucho foco en gas y biogás”.

Al analizar la situación, Damián Vilella, gerente de Producto y Marketing de Camiones Mercedes-Benz, dijo que “existe una transición hacia las energías limpias en todos los niveles, con el objetivo de reducir emisiones de CO2 y tender a una flota neutra en este sentido. Para cumplir con este compromiso hay muchos avances tecnológicos que responden a las necesidades de cada cliente, como así también a la matriz energética e infraestructura de cada país o región”.

Pablo Hurtado, director Comercial de Volvo, refirió que “en el corto o mediano plazo, el Gas Natural Comprimido será la solución para vehículos de carga en cortas distancias y el Gas Natural Licuado para la larga distancia. Ambos serán la transición para la tecnología del futuro que serán los camiones eléctricos”.

Por su parte, el gerente general de la División Camiones y Buses de Volkswagen Argentina, Federico Ojanguren, recordó que la empresa apuntó hacia la “neutralidad de emisiones de todas las marcas del grupo en 2050″ y consideró que el proceso “va a llevar su tiempo de maduración, particularmente en América Latina, debido a las inversiones”.

La situación local

“El costo de incorporar energías sustentables todavía es elevado y la logística necesaria para atender a estas unidades, como disponibilidad y reposición tanto de gas, electricidad o hidrógeno, no tiene un desarrollo acorde con esta necesidad y es necesario invertir para su transformación”, consideró el gerente comercial de Agrale Argentina, Ignacio Armendariz.

Francisco Spasaro, director comercial de Iveco, recordó que “el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para que en 2041, en la Argentina, no se utilicen vehículos con motores combustión interna, lo que deja afuera los vehículos a GNC. Según ese proyecto, en el camino a ese año, habrá otras energías que se irán utilizando hasta que sean reemplazadas”. Afirmó que “están los objetivos de reducción de emisiones de carbono con objetivos para 2030. No hay tiempo que perder”. Sin embargo, Vilella observó que “en la Argentina, para el transporte de cargas y pasajeros todavía no existe un marco regulatorio que impulse el desarrollo, tanto de la infraestructura como de nuevos productos que trabajen con energías neutras en términos de emisiones de CO2″.