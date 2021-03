Capacitación: por más mujeres en el transporte

Sólo 0,41% de las licencias profesionales para transporte de carga emitidas en la Argentina pertenecen a mujeres, un dato que forjó la decisión de Scania de acortar esa brecha de género, y en 2019 lanzó el programa “Conductoras”, primera formación profesional exclusiva para mujeres en esta especialidad en Latinoamérica. El 8 de marzo pasado tuvo la graduación de su segunda camada.

El director de Marketing (CMO) de la filial argentina de la empresa, Alejandro Pazos, destacó que en el país “tenemos gran cantidad de bienes para transportar y faltan conductores. Este programa atiende a estos dos grandes objetivos que son achicar la brecha de género y que haya más mujeres que puedan conducir camiones y, en paralelo, contribuir con más conductores a un mercado que los necesita”.

En la edición del año pasado se habían anotado algo más de 800 mujeres. En la segunda fueron 1073, y en ambas ocasiones 12 de ellas se graduaron. Entre ellas, estuvo Selva Sánchez, una bombera voluntaria de Florencio Varela, para quien “el curso tuvo un montón de cosas importantes, pero lo fundamental es la calidad humana, tanto de Scania, como de la Fundación Profesional para el Transporte que fueron quienes lo dictaron. Más allá de los contenidos y la capacitación”.

En ese sentido, consignó: “hoy, me veo con una cantidad de conocimientos, de contenidos y de información que me permitirían desarrollarme en cualquier circunstancia del camino. Además, tengo la seguridad de poder circular tranquila”.

Su ex compañera Estefanía Gómez Alfaro, hija de un conductor de Luján de Cuyo, afirmó: “Mi marido me alentó a hacer el curso y mi papá estaba feliz y orgulloso de ver a su hija hacer lo mismo que a él lo apasionaba, que era el camión”. Sin embargo, reconoció que “en las estaciones de servicios faltan baños para mujeres. Deberían crearse lugares para que las mujeres puedan sentirse cómodas. Necesitamos que el transporte sea más igualitario en todo sentido”.

“Mis amigas están felices de que esté haciendo algo que me apasiona y yo les diría a otras mujeres que les guste el camión que se anoten en los próximos programas de Conductoras, porque es único y la experiencia es fascinante. No tengan miedos ni prejuicios, por ver a algo grande como el camión: no hay espacio para decir no puedo”, enfatizó.

El camino de las Conductoras

Para ingresar al curso, las aspirantes debieron cumplir una serie de requisitos previos y luego rendir un examen, donde algunas abandonaron. Las que tuvieron los mejores promedios fueron becadas. “Luego, se les hizo el psicofísico, que es uno de los requisitos para tramitar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, la LiNTI, y las trajimos a Buenos Aires”, recordó Pazos.

El directivo de Scania indicó que “es un programa muy federal, este año tuvimos gente de Mendoza, Rosario, Tucumán y de varias ciudades del interior de Buenos Aires”, y apuntó que, en sus lugares de origen, “pasaron por un entrenamiento virtual, que tiene la Fundación Profesional para el Transporte, el brazo académico de la Fadeeac”.

El directivo añadió que “una vez en Buenos Aires, hicieron la parte práctica, con algunos contenidos que brindamos desde Scania de manera directa y agregamos la formación como conductoras profesionales en la FPT”.

“Llegaron en febrero y el 8 de marzo, después de casi 20 días, fue la ceremonia de colación, en un evento reducido, en modo pandemia, con referentes del transporte y clientes. El objetivo es que empiecen a trabajar en el sector. El examen final, que aprobaron con honores, con más de 90% de las respuestas correctas, demuestra el interés que tenían para convertirse en conductoras profesionales”, celebró.

Contagiar el cambio

Pazos interpretó que “para generar un cambio, hay que contagiar, por eso hemos traspasado la frontera. La empresa tiene presencia en más de 120 países y, hay un concurso interno de buenas prácticas en el que ganamos con este programa, que hizo que nos pidieran la idea para implementarlo en Chile, Brasil, México y países de Europa que están tomando esta iniciativa de Scania Argentina”. Conductoras fue declarado de interés provincial en Chaco, Formosa, Córdoba y Tucumán. Se presentó el proyecto para que el Senado lo declare de interés nacional y, según el ejecutivo, “otras terminales nos han felicitado. Scania forma parte de la red de Mujeres de la Industria Automotriz, para impulsar el liderazgo femenino y ahí fue presentado el programa”