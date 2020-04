Coronavirus: a solo dos metros del charter que los traería de regreso, se enteraron de que la Argentina les había negado la entrada al pais Crédito: Gentileza Alejandro Moreiras

Estaban a solo dos metros del avión que los transportaría de vuelta después de un calvario que comenzó el 14 de marzo, pero, con la entrada a la Argentina denegada por el Gobierno, tuvieron que volver a sus camarotes en un crucero varado en los Estados Unidos. El 9 de abril, cuatro argentinos a bordo del crucero Rotterdam, llegaron al pie de un charter que despachaba la empresa hacia Uruguay. Ya habían cumplido 19 días de cuarentena pero las disposiciones de las autoridades argentinas les impedían el ingreso al país, por lo que Uruguay no les permitíó viajar.

Hoy, del MS Zaandam , de cual informó LA NACION y que partió del puerto de Buenos Aires el 8 de marzo, se repatriaron 1300 personas que ya están en su casa. Solo quedan 10 argentinos (4 pasajeros y 6 tripulantes que iban a ser "charteados" mas tarde) y una uruguaya casada con uno de ellos . El resto volvió a su país transportados por Holland America Line, la empresa responsable del crucero.

Esta historia se suma a la de otros argentinos que, pudiendo volver, les fue denegada la entrada por el cepo en Ezeiza. Una alta fuente de Cancillería dice que hay alrededor de 10.000 argentinos varados en el exterior , y que calculan que traer a todos demorará alrededor de un mes aunque día a día se suman más que viven fuera del país pero que se van quedando sin trabajo .

" Volverán de a 400 por día , aproximadamente en vuelos que se programan semanalmente por una cuestión sanitaria. Este cepo "se aplica rigurosamente", dicen desde el organismo oficial, "porque es la herramienta que tenemos para controlar el virus. Estamos esperando que nos autoricen un vuelo desde Miami, pero la realidad es que es una zona de alto riesgo. Los índices de infectados por Ezeiza son altos ", asegura. Agrega que "es un drama" y que hay gente con problemas realmente graves, pero que " estamos en guerra contra el virus".

El viaje planeado era llegar hasta las Malvinas y a Chile, pero el 14 de marzo se encontraron con todos los puertos y cerrados, por lo que comenzó un periplo que llegó hasta los Estados Unidos y que todavía continúa. Durante esos días, fallecieron cuatro personas por coronavirus y hubo 150 contagios .

Una situación dramática para quienes estaban a bordo sin poder bajar. Una vez cumplida la cuarentena, todo el resto de los pasajeros pudo volver, " estuvimos a solo 2 metros del avión ", cuenta Alejandro Moreiras, hoy encerrado obligatoriamente en su camarote.

"Solo queremos volver a casa. Nos duele ver que el resto de las personas que estaban en el crucero pudieron regresar, pero que a nosotros prácticamente nos bajaron del charter que nos ponía la compañía" , dice.

Cuenta también la impotencia que sitió cuando les informaron que no podrían subir ya que "habíamos cumplido 19 días de cuarentena, en un ámbito de encierro total". Y que, a esto, se sumó el temor que les generó regresar al barco y que la policía no los deje ingresar, cosa que después se solucionó. Hoy, sin visa para los Estados Unidos , porque no tenía planeado viajar a ese país, dice que lo peor es no saber qué va a pasar.

El negocio de los cruceros para la Argentina

Gonzalo Mórtola, último Interventor de Puerto Buenos Aires y actual Presidente de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, opina que también hay que pensar en el futuro de la relación con las compañías de cruceros: "Resulta trascendental que el gobierno nacional no descuide el potencial que tiene la industria de cruceros, y tiene la posibilidad de hacerlo, de dar una señal clara, repatriando a los cruceristas argentinos varados por el mundo. Sin dudas las empresas, que ya dieron señales claras de cubrir costos de repatriación, lo van a valorar enormemente. Los cruceros potencian el comercio exterior, ya que no solo son los tres mil pasajeros y mil tripulantes que llegan en un barco, cifra que se multiplica hasta pasar el medio millón de pasajeros durante los 5 meses de temporada".

Agrega que "además los productos argentinos se venden por toneladas en los cruceros; frutas, verduras, vinos, lácteos, arroz, carne, pescado, lo que también permite que los extranjeros se familiaricen con nuestros productos; y a su vez, abastecimiento de combustible, agua potable y tratamiento de aguas grises, y material reciclable ya separado en el buque, siendo una fuente de trabajo para estibadores, guincheros, y personal logístico".