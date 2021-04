Daniel Funes de Rioja: “Aquí los alimentos no tienen precio internacional”

“Sería un error garrafal volver a hacer lo mismo”. El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y presidente de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA). entre otros cargos, se refiere a las nuevas disposiciones del Gobierno una vez que el Indec difundió el número de la inflación de marzo: un alarmante 4,8%. El abogado, hace referencia a por qué no es correcto culpar a los alimentos de la inflación, cuando “es la inflación la culpable del aumento de los alimentos”.

–¿Está relacionada la exportación con la inflación?

– El valor de los alimentos, para beneficio de la Argentina, aumenta en el mundo. Pero la respuesta de la Argentina es: entonces no voy a exportar. Si la Argentina no exporta, no tiene divisas, y este es concretamente, claramente, el punto.

–Además, está el riesgo de perder mercados

– Si. La gente que nunca exportó no se da una idea de la velocidad con la que se pierden los mercados. La industria de la alimentación, en el 2011, exportó alimentos, incluídos aceites comestibles, por casi US$30.000 millones, sin contar los commodities. Se trata de producción industrial. Mientras, importó alimentos por solo entre US$1500 y US$2000 millones, con lo cual la balanza comercial es bestialmente favorable para la Argentina.

–¿Qué consecuencias tiene restringir las exportaciones?

–Ya se hizo otras veces, ¿y qué ocurrió? Nos caímos. De los 170 mercados que teníamos, quedarán hoy 120 o 130. Mirando hacia adelante, una vez que se perdieron, no se vuelve a entrar fácilmente a ese circuito. La cuestión acá es tener una política inteligente.

–¿Cómo se resuelve el tema del costo de los alimentos?

– Primero, el problema de la inflación no es un problema de la industria de la alimentación. Es de la Argentina. Si hay alguien que lo ha dicho muy claramente es el propio ministro Martín Guzmán. Es un problema macroeconómico y multicausal. No son los alimentos los que causan la inflación sino que es la inflación la que le pega a los alimentos. En segundo lugar, si se baja la exportación, lo que no va a haber son divisas para importar.

–¿Por qué es grave?

–En la medida en que la Argentina se recupere.... supongamos que es cierto, y ojalá lo sea, que el país pueda crecer del 5 al 7% este año, la demanda de dólares de importación de insumos, repuestos, maquinaria, etc, ¿con qué se va a pagar?

– ¿En la Argentina se venden los alimentos a valor dólar?

– Nosotros hacemos periódicamente un relevamiento comparativo de alimentos industrializados, entre países tomando el dólar oficial. Los resultados son clarísimos: somos más baratos en dólares que Brasil, Chile y Uruguay, entre otros países. Los alimentos en la Argentina no tienen valor internacional. Hablo de fideos y arroz entre otros.

–¿ Y los alimentos frescos?

–Su precio tiene mucha variación, ya sea por estacionalidad, o porque no entraron animales a Liniers. Hay muchos factores que hacen que los frescos, lácteos incluídos, tengan una estructura de costos mucho más volátil. Pero no hay que olvidarse de que en la cadena también hay insumos importados dolarizados, entre ellos algunas vacunas para los animales.