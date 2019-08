Bruno Ferrari cofundó 123Seguro junto a su hermano Martín

Ana Belén Ehuletche SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2019

"Sumemos nuestro conocimiento para hacer algo distinto", le dijo Martín Ferrari, licenciado en Administración de Empresas, a su hermano Bruno, que completaba sus estudios en Estados Unidos enfocado en innovación y tecnología. Ambos habían crecido en el mundo del seguro tradicional, pero lo percibían "frío y muy técnico", entonces comenzaron a pensar un concepto novedoso, el "broker online".

A inicios de 2010 nació la idea y en diciembre la plataforma estaba lista. "Fueron ocho meses intentando convencer a las aseguradoras para que nos permitieran poner sus precios y productos online, de forma directa al cliente", recuerda Martín Ferrari, CEO y cofundador de 123Seguro.

En ese plazo mantuvieron reuniones con 10 aseguradoras y el resultado fue nulo. "Creían que las personas no buscaban en internet cómo adquirir un seguro y, peor aún, que solo se interesarían los de menor edad, que son la población de mayor riesgo en la industria", describe.

Convencidos de la potencialidad de su desarrollo y frente al boom del desarrollo insurtech (el sector que combina seguros con tecnología), los hermanos Ferrari fueron perseverantes. "Por cada 'no' que recibíamos, revisábamos el plan de negocios, buscábamos métricas en Google, y era un 'sí' más grande", dice Ferrari. Finalmente, un mes antes de comenzar a operar, tuvieron el consentimiento de tres compañías.

A las dos horas de comenzar a funcionar, la firma vendió la primera póliza. Fueron ocho al final del día y 240 en el mes. "Era lo que vendíamos en ocho meses de negocio tradicional", explica Ferrari. "Hoy somos un agente de seguros en línea que en la Argentina permite cotizar la póliza de un vehículo con 13 compañías en menos de un minuto y, además, sumamos herramientas para resolver problemas al momento de un siniestro y asesorar al cliente según lo que busque", apunta.

Durante los primeros cinco años, sin mediar inversión de terceros, la compañía generó 100 empleos directos y los socios pasaron de ser incomprendidos a contar con más de 40 competidores. "Algunos venían del mundo totalmente tradicional y otros del digital; lo que nos permitió permanecer a nosotros es conocer ambos universos para agregar valor", revela Ferrari.

La fuerza de ventas de la compañía fue base de su financiamiento hasta principios de 2018, cuando realizó su primer ronda de inversiones por US$3 millones y recibió apoyo de MELI Fund (de Mercado Libre), Alaya Capital y NXTP Labs. "Buscamos la ronda con el fin de escalar y aterrizar en nuevos mercados", dice Ferrari.

El proceso de internacionalización comenzó en 2018, cuando la empresa desembarcó en Colombia. A diferencia del mercado argentino, "en Colombia, el 39% del parque automotor no cuenta con ningún tipo de cobertura, lo que representa un margen muy importante para generar nuevos usuarios", dice Ferrari, y agrega que no son pocos los casos en los que el usuario que elige y contrata a través de 123Seguro no cuente con seguro previo.

En julio de 2019, la empresa desembarcó en Chile con oficinas propias en Santiago. "Cuando buscamos un país al que queremos llegar, validamos el desarrollo que tiene la industria de seguros y la presencia de una demanda de clientes que estén buscando soluciones para contratar seguros a través de canales digitales", revela Ferrari, y asegura que "Chile es el país que está más desarrollado".

Respecto de los resultados, expresa que en Chile a las pocas horas de estar online la empresa generó clientes y rubricó acuerdos con siete aseguradoras locales, mientras que en Colombia el crecimiento supera los dos dígitos a nivel interanual.

"Relacionarse es la clave para no paralizarse, porque como emprendedores nos armamos de herramientas para tomar decisiones y movernos mucho más rápido", concluye el emprendedor.