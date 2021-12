Agencias de publicidad: gustan, seducen, ganan y exportan, pero el contexto les juega en contra

Un tipo de cambio favorable, pero condiciones que no permiten pensar a largo plazo. Una retenci贸n del 4% que a partir de 2022 queda sin efecto, algo que se contrarresta con la pesificaci贸n de los ingresos. En estos vaivenes se mueven las exportaciones de la industria publicitaria, que no dejan de crecer, pero por momentos dejan sabor a poco.

Lo cierto es que aun con incertidumbre y con una gran competencia por retener a los talentos locales, 2021 fue un gran a帽o para la exportaci贸n de servicios vinculados a la publicidad, tanto que algunas agencias sumaron sedes en el exterior.

Este es el caso de Don, que vivi贸 un a帽o de explosi贸n regional al abrir su oficina en M茅xico, que se suma a la de Colombia, que ya tiene 4 a帽os. 鈥淒esde Buenos Aires damos soporte a todas las operaciones en Am茅rica Latina. El contexto de pandemia hizo que se borraran las fronteras entre los equipos y eso dio un resultado positivo en lo creativo鈥, asegura Papon Ricciarelli, CEO de la agencia.

En los 煤ltimos tres a帽os, Don viene creciendo en volumen de trabajo en un 10, 20 y un 30%, respectivamente, y exporta el 40% de lo que produce. 鈥淟o venimos haciendo, pero no es tan simple exportar. Adem谩s, hay que ver que Argentina es un hub de talento, y eso nos favorece, pero tambi茅n muchos se van a trabajar afuera鈥, indica Papon, que este a帽o trabaj贸 para empresas como Tik Tok o Fiserv.

Al analizar c贸mo impacta el cambio en las operaciones publicitarias, no son pocos los que coinciden en que al pesificar los ingresos, esto hace que despu茅s se genere una brecha al tener que contratar personal para los trabajos afuera, o incluso pagarles a los locales que participan en proyectos que se venden en el exterior.

鈥淗oy tenemos un d贸lar que recibimos a unos $100, pero cuando gastamos nos sale $170 de m铆nima, y eso hace que sea dif铆cil competir. Incluso, se pierden oportunidades. Ser铆a ideal que se busquen alternativas para que los gastos asociados a la operatoria tengan equilibrio鈥, reflexiona Fernando Sarni, CEO de Mercado McCann.

Actualmente Mercado McCann exporta el 65% de su producci贸n, y este a帽o logr贸 llegar a nuevos mercados, como el sur de Asia, el norte de Africa y el sudeste de Europa.

Sortear obst谩culos

Un anuncio que trajo esperanzas fue el que asegur贸 que en 2022 deja de retenerse el 4% a las exportaciones de servicios, una medida impuesta por la gesti贸n de Mauricio Macri. 鈥淓sto tiene un impacto positivo, ya que permite un ahorro importante. Eso nos ayuda a crecer con clientes actuales y poder ganar nuevos clientes, lo cual trae como consecuencia m谩s d贸lares de exportaci贸n para el pa铆s鈥, analiza Juan Soprano, VP, Managing Director R/GA SS LATAM.

Esta agencia pudo, adem谩s, aprovechar su amplitud de portfolio. 鈥淕anamos clientes en Am茅rica Latina, no solo con servicios tradicionales de comunicaci贸n, sino tambi茅n de transformaci贸n de negocio y desarrollo de producto. Adem谩s, una buena parte del trabajo que hacemos desde la oficina de Buenos Aires es para la red de R/GA Global, para Estados Unidos y Europa (Londres y Berl铆n) en mayor medida, pero tambi茅n para Australia y Asia鈥, a帽ade Soprano.

Santiago Puiggari, CEO & Partner de Together w/, tambi茅n apunta a las bondades de tener un negocio con una mirada local y otra internacional. 鈥淎l abrirnos al mundo, que es donde est谩n las mayores oportunidades, uno no depende de la coyuntura de la econom铆a local. En este sentido, seguimos los movimientos que hacen las industrias del conocimiento. Together w/ naci贸 con la idea de exportar talento argentino, sobre todo a Estados Unidos. Armamos la estrategia mirando a players que generan modelos disruptivos, como Globant o Mercado Libre. La pandemia demostr贸 que, si miramos hacia afuera, como industria podemos desarrollarnos m谩s鈥.

Otra de las agencias que aprovech贸 el envi贸n fue la de Leo Burnett Buenos Aires. 鈥淔ue sin dudas nuestro mejor a帽o. Hacemos cada vez m谩s trabajos para toda la regi贸n鈥, asegura Fernando Sosa, presidente Creativo de Leo Burnett Buenos Aires.

鈥淓n 2021 exportamos nuestro servicio a m谩s de 20 pa铆ses de la regi贸n y el Caribe. Adem谩s, para nuestro cliente Finca Las Moras, exportamos nuestra creatividad para mercados como M茅xico, Irlanda y Colombia, entre otros鈥, describe Ramiro Gonz谩lez Venzano, gerente general de La Comunidad Buenos Aires.

Sin embargo, este especialista no desconoce las complicaciones que atraviesa el mercado. 鈥淓l hecho de cerrar fees en moneda extranjera y que la misma se actualice en su cotizaci贸n oficial a un ritmo muy inferior a la inflaci贸n impacta generando una p茅rdida en la rentabilidad mes a mes鈥, se lamenta Gonz谩lez Venzano.

Creatividad for export

Lo que sucede cuando el pa铆s es internacionalmente barato es que las grandes marcas mundiales vienen a filmar y a buscar talento. 鈥淐ada vez que se presenta esta coyuntura, aumentan las producciones. Para los creativos, lo que se est谩 dando es que muchos est谩n trabajando en forma freelance para otros pa铆ses. Eso genera que haya escasez de talento para las agencias a nivel local鈥, opina Santiago Olivera, CEO VMLY&R Argentina.

鈥淎 los ojos de la producci贸n cinematogr谩fica, Argentina es un lugar espectacular para filmar. Lo que no tenemos son sindicatos que acompa帽en esta explosi贸n. Es una pena porque Uruguay se est谩 llevando much铆sima de la producci贸n global que baja a Sudam茅rica y encima tienen un plan para profundizarlo鈥, sostiene Joaqu铆n Cubr铆a, Chief Creative Officer &Partner de GUT.

Por su parte, Alejandro Dom铆nguez, socio y director de estrategia de La Am茅rica, es claro al describir la actualidad: 鈥淎rgentina pierde competitividad cada d铆a, ya que cada vez el tipo de cambio oficial est谩 m谩s retrasado respecto de la inflaci贸n. Asimismo, el impacto que la inflaci贸n tiene en los sueldos de nuestros recursos, que son el principal costo de la agencia, es cada vez m谩s distorsivo. Eso hace que los costos suban mucho m谩s que el d贸lar oficial al que liquidamos los ingresos por exportaciones鈥.

鈥淎 esto hay que agregarle que los recursos empezaron a encontrar oportunidades de dolarizar sus ingresos trabajando para agencias del exterior, ya sea de modo freelance o incluso contratados. Esas agencias no tributan en la Argentina ni ingresan divisas y, por lo tanto, terminan pag谩ndoles en cuentas del exterior que la gente liquida en una cueva o a trav茅s de criptomonedas para evitar el cambio oficial. Entonces una agencia local que exporta y liquida al cambio oficial, como nosotros, termina siendo para ellos menos atractiva como empleador鈥, afirma Dom铆nguez.

Por 煤ltimo, al prever 2022, Leticia Sim贸n, directora de Operaciones de Hogarth Argentina, se adelanta a pensar que ser谩 el a帽o que permita continuar con el crecimiento de los 煤ltimos dos, apalanc谩ndose principalmente en la prestaci贸n de servicios al exterior.