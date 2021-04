Hidrovía: incertidumbre sobre el futuro próximo de la vía navegable

Están preocupados. Faltan pocos días para el 30 de abril, fecha en la que termina la concesión para el dragado y balizamiento de la hidrovía, pero todavía no se sabe quién se hará cargo del trabajo mientras se define el nuevo concesionario. Los pliegos de licitación todavía no se lanzaron, pero las obras son constantes en la vía navegable por la que transita el 80% del comercio exterior de la Argentina. Es por eso que distintas entidades empresarias piden que se sepa quién se va a hacer cargo de las obras durante el proceso, que la licitación no lleve menos de seis meses ni más de un año, y que el proceso sea transparente.

En este contexto, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina; Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores; Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales; Julio Delfino, presidente del Centro de Navegación, y Daniel Nasini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otros importantes referentes del comercio y la industria, enviaron una nota al Ministro de Transporte, Mario Meoni, en la que piden definiciones de manera urgente y transmiten su “preocupación por la falta de información pública respecto de cómo se garantizará la navegabilidad del Sistema de Navegación Troncal de los Ríos Paraná de de la Plata (SNT) durante la transición que ocurra entre el vencimiento de la actual concesión y la adjudicación de la nueva”.

“En esta oportunidad, a pocos días del vencimiento de la concesión vigente y sin información oficial respecto de lo que sucederá con el SNT a partir del 1 de mayo, reiteramos aún con más énfasis (ya hubo una comunicación anterior) dichos conceptos y destacamos los efectos negativos que la incertidumbre existente genera entre quienes participan de la actividad”, expresan en la misiva.

Por otro lado, también sugieren que es importante que los tiempos no se extiendan. “La transición debería ser por un plazo prudencial que no obstaculice la operatoria y dote de previsibilidad al sistema mientras se trabaja en el proceso licitatorio que no debería ser inferior a seis meses ni superior a un año.

Los empresarios también solicitan que se ponga en marcha una licitación transparente y competitiva y reafirman que debe ser “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, pero con un Órgano de Control independiente, altamente profesional y autónomo, con participación del Estado Nacional, las provincias y representantes del sector privado.

Desde el sector observan que, mientras que se han realizado comunicaciones oficiales relacionadas con un sistema privado de manejo de la hidrovía, con el cobro de los peajes y control del Estado, hay entidades, entre ellas gremiales, que siguen presionando para que la hidrovía sea una empresa del Estado.

En cuanto a la transparencia, el Gobierno firmó un acuerdo de cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el análisis, la evaluación y el acompañamiento de la próxima licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Fuentes del sector agregaron que “la preocupación es la incertidumbre que existe respecto a cómo va a continuar el proceso”. También que el proceso para definir la transición es por lo menos “desprolijo”, por los tiempos que se manejan.

Todo indica que podría haber anuncios el 26 de abril, el día que se reúne el Consejo Federal Hidrovía (CFH) para la segunda reunión del organismo, que tiene fin como analizar los diferentes proyectos presentados para la Hidrovía Paraná-Paraguay (fueron 70) y avanzar en la confección de los pliegos para el llamado a licitación pública.