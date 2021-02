El aumento de precios internacionales impulsa el ingreso US$1068 millones

Los términos de intercambio en enero, según el Indec Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

El aumento notable de los precios internacionales, más el hecho de que en diciembre, a causa de los diversos paros no se pudo exportar y ese remanente pasó a enero, lleva a una mejora importante, en el primer mes del año, de los ingresos para la Argentina.

Según el nuevo informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA), en enero de este año, las exportaciones alcanzaron US$4912 millones y las importaciones, US$3844 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 7,9%, en relación con igual período del año anterior, y alcanzó un valor de US$8756 millones. La balanza comercial registró un superávit de US$1068 millones, fue 24 millones de dólares superior que el del mismo mes de 2020, y se dio en el contexto de subas tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Las exportaciones aumentaron 7,3% respecto a igual mes de 2020 (US$333millones), debido principalmente a un aumento de los precios de 10,7%, en tanto las cantidades disminuyeron 3,1%.

Según Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, éste es un resultado "moderado". "La Argentina se está beneficiando del aumento del precio de los commodities en el mundo, muy por encima de los precios que teníamos el año pasado, y esto está generando, aún con menores volúmenes exportados, un mejor ingreso de dólares. De todas maneras, en términos de volúmenes despachados, la Argentina sigue con problemas". En los Productos Primarios (PP), mientras que los precios subieron un 10,4%, los volúmenes cayeron un 36,5%.

Aumentaron, en un 49,5%, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), que también se vieron beneficiadas con un aumento del 18,2% en precios, con un aumento del 26,4% en las cantidades. El resto fue caída: -30,0% para los productos primarios (PP) y -1,4% tanto para las manufacturas de origen industrial (MOI) como para los combustibles y energía (CyE). "Los aumentos se dieron en aceites, harinas, carnes procesadas etc, pero todos los demás productos, primarios e industriales, decrecen", afirma Elizondo.

Las importaciones, por su parte, aumentaron 8,7% respecto a igual mes del año anterior (US$309 millones), por subas en las cantidades y en los precios de 7,3% y 1,4%, respectivamente. "Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo los combustibles y lubricantes (CyL), que disminuyeron 14,7%. Los bienes de capital (BK) subieron 12,2%; bienes intermedios (BI), 14,2%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 2,5%; bienes de consumo (BC), 3,9%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 41,1%", comunica el Indec.

En enero de 2021, las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas) registraron un superávit de US$1672 millones, US$761 millones superior a enero de 2020.

Por su parte, en enero de 2020 las exportaciones habían alcanzado los US$4549 millones y las importaciones, US$3534 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 8,1% en relación a igual período de 2019 y alcanzó un valor de US$8083 millones. La balanza comercial registró un superávit comercial de US$1015 millones.

Los flujos de exportación del mes de enero son el resultado de la parálisis que tuvimos en diciembre, con 21 días sin operaciones

Según Gustavo Idígoras, presidente en Cámara argentina de la industria aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, "los flujos de exportación del mes de enero son el resultado de la parálisis que tuvimos en diciembre, con 21 días sin operaciones, y eso generó, justamente, en diciembre, el primer mes de déficit comercial de la Argentina en los últimos 24 meses. Por esta razón, enero ha sido el resultado de un flujo que empieza a recuperar los programas de exportación que se habían suspendido en diciembre. También tuvimos inconvenientes con los transportistas autoconvocados que impidieron el ingreso de camiones, con lo cual tampoco hubo un flujo normal en el mes de enero", explica.

La Argentina ha sido penalizada por ser un país con conflictos sindicales y por lo tanto también ha habido un desvío de comercio hacia otros países

Por otro lado, agrega que "la Argentina ha sido penalizada por ser un país con conflictos sindicales y por lo tanto también ha habido un desvío de comercio hacia otros países competidores como Brasil, o Estados Unidos para el complejo oleaginoso, o el caso de Australia por el tema del trigo".

"La balanza comercial en el 2020 se redujo de manera muy fuerte", explica el economista Jorge Colina, director de Idesa. "En enero de 2020 el superávit era de más de US$1000 millones, y en noviembre ya era de US$400. En diciembre del 2020 ya hubo déficit comercial de US$364, pero esto se dio porque hubo problemas gremiales en las zonas portuarias".

De hecho, afirma Colina y concuerda con Idígoras, "en el resultado fiscal de enero de 2021, que el Ministerio de Hacienda publicó esta semana, se informa que los derechos de exportación, en enero 2021, se incrementaron en un 228%. Esto se atribuye a dos efectos: una mejora circunstancial de los términos de intercambio y las medidas de fuerza en las zonas portuarias durante diciembre, que postergaron exportaciones para enero. Con lo cual, en enero hay un superávit comercial, pero debido a estos dos efectos".

Déficit vs superávit

Pensar que el déficit es malo para el país y el superávit bueno, es una visión simplista y no adecuada. A pesar de que en enero hubo superávit, Colina aclara que "un déficit comercial no necesariamente es malo. En primer lugar, porque la balanza comercial solamente mide exportaciones e importaciones de bienes, pero no de servicios. Se podría tener una balanza comercial negativa en bienes, porque se importan computadoras, o bienes de capital e insumos, para luego exportar servicios (informáticos, de investigación y desarrollo y demás de la industria del conocimiento).

Por otro lado, "aún cuando exista un déficit comercial, se puede deber al hecho de que hay muchas importaciones para un plan de desarrollo, que se paga a través de una mayor productividad de la economía. Pero esto no suele ser el caso de la Argentina, donde los déficits comerciales se deben a que exportamos poco, no exportamos muchos servicios y cuando hacemos alguna inversión, no aumenta la productividad".

