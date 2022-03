Ingreso de dólares: qué tan probable es que la Argentina cumpla una de las promesas de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández hizo referencia a la importancia de las exportaciones ante la Asamblea Legislativa y dijo: “Podemos alcanzar y superar los US$100.000 millones de exportaciones sumando bienes y servicios”. El año 2021 cerró con un total de exportaciones por US$77.934 millones e importaciones por US$63.184

El récord de exportaciones solo de bienes en la Argentina se produjo en 2011, cuando se hicieron envíos por US$82.961 millones.

Durante su discurso, el Presidente afirmó que “en el mediano plazo podemos duplicar las exportaciones de la Argentina. Necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción, no con menos consumo interno. Producir para exportar, no saldos exportables”.

El plan del Gobierno es que las exportaciones de bienes crezcan entre un 5% y un 13% con respecto a 2021. “En materia de servicios en 2021 se estiman unos 9000 millones de dólares y también se prevé una mejora para 2022. Por eso, sumando bienes y servicios, existe la posibilidad de que este mismo año nos acerquemos a los US$100.000 millones de exportaciones”, afirmó el primer mandatario.

Para Marcelo Elizondo este último punto no es una meta inalcanzable, ya que en 2021 las exportaciones de servicios estuvieron afectadas por la baja en el turismo. “En condiciones normales, la Argentina podría estar en el orden de envíos por US$90.000 millones, si hay una vuelta a la normalidad en servicios. Las de exportaciones de bienes, por su parte, tendrán problemas, porque hubo importantes eventos climáticos que influyeron e influyen en los rindes”, asegura. “Además, Brasil no crece y eso nos afecta”, agrega.

En 2021 la Argentina tuvo un golpe de suerte, con precios para las ventas que aumentaron más que los precios para las compras, un viento de cola que es muy difícil que se repita. Hay que tener en cuenta que el 70% de las exportaciones totales del país son bienes agropecuarios.

No habrá una reforma laboral

Para mejorar las exportaciones, depender de las commodities es riesgoso. La “fábrica a cielo abierto” que es el campo argentino puede fallar porque depende de una seca, de una inundación, de un granizo, no solo en la Argentina sino en los países que compiten. Un fenómeno climático como una seca en Estados Unidos eleva los precios de quienes compiten en el mismo rubro, pero sucede lo contrario se luego llueve, por ejemplo. “Este año habrá precios altos por el conflicto de Ucrania, pero cuando se vuelva a condiciones normales, se cobrará menos por lo mismo”, dice Elizondo.

Entonces, queda poner el foco en otros productos que no dependen del clima para que haya un aumento exponencial de las exportaciones y lleguen a duplicarse, como augura el Presidente. Pero hay una traba importante: las condiciones del empleo que hacen que las empresas no quieran “agrandarse”.

Hay más de 2 millones de desocupados en la Argentina (tomando como base la población total) y un alto porcentaje de subocupados, según los últimos datos del Indec. Pero el problema laboral va más allá, con casi 3 millones de personas en la informalidad.

Juan Luis Bour, economista senior de Fiel, explica que, para cumplir con un objetivo de aumentar exponencialmente las exportaciones hay que tener políticas macroeconómicas que las favorezcan. “Esto quiere decir, entre muchas otras, hacer tratados comerciales con los países a los que se quiere exportar, algo que provoca resistencia en el Gobierno. El único acuerdo formalizado es ampliar el swap con China, que es que te presten plata para para que les compres a ellos”, indica.

“Fernández no se da cuenta de que el mundo cambia y la reforma laboral se produce todos los días. Basta ver la cantidad de gente que trata de escaparse del sistema argentino, como los freelancers, que solo así pueden trabajar”, dice. Se refiere a la exportación de servicios del conocimiento, un rubro que, por ahora, está en su mayor parte fuera del sistema laboral e impositivo de la Argentina. “Hay una reforma laboral en proceso facilitada por la brecha cambiaria del 100%. Lo que hace la Argentina es poner trabas a la contratación de personas formales, por eso crece el monotributista, la informalidad y el empleo público”, agrega Bour. “El empleo privado asalariado formal está por debajo de 2019″, agrega.

Ordenar la macroeconomía es la respuesta para exportar más, coinciden los especialistas. “La Argentina pone énfasis en lo que no quiere hacer: no habrá un ajuste cambiario, no está en el plan reformar el sistema impositivo (este es uno de los 5 países con más impuestos a las empresas en el mundo); no baja el gasto público. Si no se van a producir transformaciones, habría que pensar qué va a cambiar después de 10 años de una economía que no crece”, analiza Elizondo.

“Si el país exporta más, habrá más empleo formal privado”, agrega Bour. Y sucede lo mismo a la inversa, si se dan las condiciones para que el empleo crezca a través de reformas que incentiven las contrataciones (con menos impuestos al trabajo y el desincentivos a los juicios laborales, entre otras), habrá más empresas con más trabajadores. El factor suerte no puede ser el condicionante para exportar más.