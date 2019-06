Mark Menzies: "Buscamos relaciones comerciales de largo plazo con la Argentina"

Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

El enviado comercial del Reino Unido a nuestro país sostuvo que, con el Brexit, habrá mayores oportunidades para la exportación de varios productos

En medio de la conmoción política por la renuncia de la primera ministra británica, Theresa May, por la negociación de salida de la Unión Europea (UE), el enviado comercial británico Mark Menzies visita por segunda vez la Argentina con el objetivo de abrir, por ahora, una ventana al comercio con la región, previendo las necesidades del Reino Unido de establecer "amplias y duraderas" relaciones comerciales cuando culmine el Brexit. En diálogo con LA NACION, Menzies, que es miembro del Parlamento británico -encabeza el grupo parlamentario británico-argentino-, destaca el potencial de inversiones en el sector energético y señala que, con un acuerdo comercial directo con la Argentina, los productos nacionales tienen una alta probabilidad de entrar con baja de aranceles y otros beneficios. "Pienso que en un mundo posBrexit podremos tener acuerdos muy rápidamente, no solo sobre bienes, sino también en servicios", dice.

-En febrero se revisó el potencial comercial y de inversiones, ¿cuál es el objetivo de esta nueva visita?

-El primer contacto se dio dentro del contexto de la presencia de la primera ministra, Theresa May, en el G-20. Continuamos con esa visita y la semana pasada tuvimos una delegación argentina más grande en Londres, que incluyó empresarios y actores políticos. Esto implica un impulso al comercio bilateral y es importante comprender que, para nosotros, la Argentina es uno de los países de mayor prioridad.

-Dada la coyuntura política británica, ¿qué continuidad habrá para estas conversaciones?

-Para fines de julio tendremos un nuevo primer ministro o una nueva primera ministra, pero acá hablamos de construir una relación con la Argentina a largo plazo. Los líderes políticos, los primeros ministros y otros funcionarios van y vienen. Trabajamos para lograr una base sólida de acuerdos comerciales y de inversiones más allá de ciclos políticos.

-¿Qué sectores son de mayor interés para el Reino Unido?

-Estamos hablando con la Argentina de los sectores de petróleo, gas y minería. También vemos al país como una potencia en energía renovable y de nueva generación. La Argentina tiene la bendición de tener no solo gas y petróleo off shore y on shore, sino también tiene potencial en energía renovable. Hicimos eventos en Londres donde invitamos a gente de la Argentina para hablar de estas oportunidades y reunirse con inversores y con quienes desarrollan tecnologías. También está el sector agrícola, que en mi opinión todavía no ha alcanzado su verdadero potencial exportador. Reconocemos una cantidad de sectores claves; si se toman las decisiones políticas y de inversión correctas, vemos un potencial fenomenal. Y no es algo para un año o dos. Hablamos de varias generaciones a futuro. Para que funcione esta relación necesitamos ciertos aspectos: que los inversores entiendan que la Argentina está adelantando reformas y creando las condiciones idóneas para invertir. Las reformas realizadas por el presidente Macri y su gobierno no son necesariamente populares o fáciles, pero las empresas y los negocios nos dicen que es lo necesario. Creo que si se sigue con las reformas, el beneficio va a ser considerable.

-La Argentina es parte del Mercosur, ¿estaría dispuesto el Reino Unido a firmar un acuerdo de libre comercio con el bloque?

-Creo que lo más probable es que sean acuerdos con cada país.

-Usted habla del potencial exportador del campo. Hoy el país no exporta cantidades significativas de carne al Reino Unido...

-Lo que sucede con la carne es que llega una cantidad considerable al Reino Unido, pero a través de la UE. En un mundo posBrexit se podría ver la cantidad exacta de carne que llega. Pero pensemos, por ejemplo, en el aceite de oliva: la Argentina produce uno maravilloso, pero es casi imposible encontrarlo en el Reino Unido. Y es porque hay aranceles en la UE para proteger el aceite de oliva italiano, español, francés... y no es de nuestro interés mantener esos aranceles. Hay una cantidad de productos agrícolas que pueden traer grandes beneficios para los agricultores y los consumidores, en el marco de un acuerdo.

-Es decir que, en un escenario posBrexit, ¿se contemplaría la reducción de aranceles o beneficios preferenciales para la entrada de productos argentinos?

-Es casi seguro. Pero esto va a ser parte de una negociación más amplia. Para mí hay dos etapas: de momento, el Reino Unido comercia con la Argentina a través de los acuerdos que tenemos con la UE, pero nosotros contamos ya con un marco regulatorio que va a poder permitir que, ni bien salgamos de la comunidad europea, podamos comerciar de la misma manera que se hace ahora con la UE, para que sea algo transparente, sin cambios drásticos. Luego, esperamos pasar rápidamente a establecer acuerdos comerciales bilaterales. Para mí, sería muy importante poder mantener los acuerdos comerciales iniciales, para que sea más sencillo.

-¿Y cuál es el panorama para los servicios?

-Creo que podemos tener acuerdos rápidamente en seguros, productos financieros, etcétera. Y para beneficio de consumidores y empresas. A través del mercado de seguros, por ejemplo, está la posibilidad de reunir capital y trabajar con otros vehículos financieros para ayudar a crear más productos de seguros y financieros que beneficien a las pymes y ayuden a generar empleo. También está el turismo, un sector con mucho alcance. Vemos que llegó Norwegian con vuelos directos a Londres, por ejemplo. En la última oportunidad visité Mendoza y Bariloche, lugares que turistas con un poco de dinero y muchas ganas de aventura adorarían. Y vuelvo a lo que decía antes: no se trata del corto plazo.

-¿Cuál es la estrategia regional? También se adelantan acuerdos con Chile, Colombia y Perú.

-Hay dos maneras de verlo. Todo el mundo piensa en acuerdos comerciales, pero aquí lo importante es darle a apoyo a las empresas británicas para que puedan hacer sus negocios. El objetivo es también dar oportunidades a los países latinoamericanos de invertir en el Reino Unido. En la última visita a la Argentina me reuní con compañías argentinas que apuntan a entrar al mercado del Reino Unido. Estamos para facilitar esa posibilidad.

- ¿Empresas de qué sectores?

-Del sector de alimentos, en particular. En este momento me vienen a la mente empresas importantes de la Argentina que están pensando en establecerse y vender sus productos en el Reino Unido, pero no puedo decir mucho más.