Mensaje del equipo económico ante empresarios: “La competitividad no se gana devaluando”

Escuchar

SANTA FE.- Parte del equipo económico asistió hoy al Santa Fe Business Forum y dejó una definición contundente frente a la inquietud planteada por algunos de los asistentes: “la competitividad no se gana devaluando”. El encargado de pasar el mensaje fue Martín Vauthier, quien, junto con Federico Furiase y Felipe Nuñez, se acercaron al encuentro que se realiza en esta ciudad con el propósito de “bajar a la tierra el plan y reforzar la comunicación”.

Furiase, por su parte, completó que “el tipo de cambio real se va a seguir apreciando por las buenas razones” y coincidió en que no se buscará obtener competitividad de manera artificial con una devaluación. Fue la respuesta que ambos funcionarios le dieron a Fernando Molinari, de la zona franca de Santa Fe, quien había expresado sus dudas por el incipiente atraso cambiario. “Me preocupa que sigamos el camino de la convertibilidad que tan caro nos puso en dólares y con el que no podíamos exportar a nadie”, señaló.

El que comenzó la charla fue Federico Furiase, director del Banco Central de la República Argentina. “Queremos comunicar lo que esta haciendo el Gobierno. En política económica es clave la comunicación. Del programa siempre decimos que tiene tres anclas, dada la pesada herencia. La central es el ancla fiscal, clave para la estabilización. Tenemos al Presidente y al ministro de Economía muy comprometidos en el ancla fiscal. Es un giro de 180 grados en la historia económica argentina. Todo el equipo está muy alineado en cuidarlo”, aseguró.

El ancla monetaria es la segunda. “Se trata del control de la cantidad de dinero de la economía. La inflación es un fenómeno monetario y producto del déficit fiscal que se ha generado a lo largo de todos estos años, que en algunos momentos se financió con deuda y en otros con emisión monetaria. Ahí está la raíz del problema que tiene la Argentina, que es la alta inflación”.

Furiase argumentó que la cantidad de dinero de la economía ha caído 60% en términos reales de diciembre para acá y “esto tuvo que ver con un trabajo de sanear la hoja de balance del Banco Central. En diciembre, los principales problemas macroeconómicos heredados tenían que ver con el deterioro en la hoja de balance del Banco Central. Esto generaba el riesgo de una hiperinflación y crisis financiera”. Al respecto, hizo referencia a la corrección del “excedente de pesos”.

Agregó que el Banco Central tenía 12 puntos de pasivos remunerados y esto se eliminó completamente. “Gracias al equilibrio fiscal y a la estrategia financiera, el Gobierno pudo colocar deuda a tasas sostenibles en el marco de un proceso de superávit fiscal primario. Ese endeudamiento que tomó el Tesoro se usó para sanear la hoja de balance del Banco Central, limpiar el excedente monetario y, como se hizo en un contexto de superávit primario y de tasas reales muy sostenibles, la dinámica de la deuda del Banco Central y del Tesoro como porcentaje del producto ha caído fuertemente”, afirmó Furiase.

Otro paso muy importante, según el funcionario, es el “cierre total de las canillas de emisión monetaria. Acá está la clave para entender por qué la inflación va a seguir bajando. Ningún economista proyectaba que la inflación a partir de mayo estaría en el 4% mensual. La emisión monetaria por déficit fiscal se cerró y lo que tiene que ver con los intereses de los pasivos remunerados también se eliminó. La asociada a la compra de dólares que hace el Banco Central en el MULC también va a ser esterilizada. Estos son pasos fundamentales para seguir reduciendo la inflación y para lograr la convergencia del tipo de cambio financiero hacia el tipo de cambio oficial, que viaja al 2% mensual”.

Hizo referencia a otras medidas para lograr estos objetivos como la baja del impuesto PAIS y la apertura comercial “que van a seguir generando las condiciones macro para seguir bajando la inflación”. Agregó que en este contexto comienza a verse la recuperación del crédito y de los salarios reales.

“ Somos un equipo obsesivo con el orden macroeconómico. Esto permitió un ajuste en tiempo récord. Un ajuste fiscal y del Banco Central de 15 puntos del producto, manteniendo el nivel de aceptación del Presidente. Esto es muy positivo. Hay una mejora de la competitividad muy importante: el riesgo país bajó de 2700 puntos básicos a 1400; la brecha cambiaria del 200% a 35%; la inflación, del 25% mensual a 4%; cayeron las tasas de interés que permitió la recuperación del crédito, de 120% a 40%. Todo implica una mejora en la competitividad y en la estabilidad”, enumeró el director del Central.

En tanto, Felipe Nuñez, director del BICE, dijo que es muy importante el hecho de que “haya un Presidente y un ministro alineados en el ancla fiscal. No es menor lo que está sucediendo. No crean que en la historia argentina vamos a volver a tener un presidente tan enfocado en mantener el equilibrio macroeconómico , que es la fuente de estabilidad de toda la economía y lo que posibilita proyectar a futuro, invertir. Desde lo económico soy muy optimista, pero desde lo político soy pesimista. Creo que van a volver los malos gobernantes. No den por sentado el Presidente que tenemos. Es una oportunidad única”.

El asesor arengó a que los empresarios se decidan a invertir. “Probablemente no haya un nuevo blanqueo. Es el momento para invertir en la Argentina”.

Dijo que “hay cierta ansiedad con respecto a la inflación, pero la desinflación va acorde a lo que esperamos. Se da en un contexto de recupero del salario real y de la recuperación de las tarifas, ya que vamos hacia la normalización y a que el Estado casi no tenga que financiar subsidios”.

“Esto se acelera si ustedes aceleran la toma de decisiones e impulsan la actividad. La idea de acercarnos es que se aventuren a invertir. Hoy esta mas barato que nunca invertir en la Argentina”.

Martín Vauthier, asesor del Ministerio de Economía, dijo que “gracias a la comunicación del Presidente y el ministro, la gente entendió el vínculo entre el déficit fiscal y el desequilibrio macroeconómico”.

Agregó que de los últimos 63 años, en 57 de ellos tuvimos déficit financiero. “Tuvimos solamente 6 años donde no hubo déficit, pero en default, pagando intereses. Estamos con equilibrio financiero sin default, cumpliendo todos los compromisos”.

La gente entendió el vínculo entre el déficit y las crisis, según el asesor, “y no es fácil de entender, porque típicamente las consecuencias no se ven en forma directa, sino de forma indirecta a través de sus mecanismos de financiamiento. ¿Cómo se financia un déficit?, se preguntó. “O me endeudo o le pido al Banco Central que emita. Esto significa inflación o inestabilidad cambiaria. Algo a lo que estamos muy acostumbrados en la Argentina. Se llega a una crisis de deuda. Ahora se ha empezado a ver que el problema detrás es el déficit.”

“La economía ya está creciendo en forma sostenida y la inflación está bajando. La economía a partir de mayo empezó a crecer. En julio y agosto las variaciones desestacionalizadas están en verde. El crecimiento es una consecuencia virtuosa del programa económico. No tiene anabólicos atrás. En julio también tuvimos el cuarto mes consecutivo de crecimiento del crédito. El crédito en la Argentina es muy bajo comparado con el de nuestros vecinos. Está en 5 puntos del PBI”, señalo Vauthier.

“Estamos confiados en que se van a poder seguir bajando los impuestos. Hay impuestos distorsivos, como la inflación, las retenciones, el impuesto PAIS, el impuesto a los ingresos brutos, que es muy ineficiente. El consumidor termina pagando las consecuencias.”, cerró.

Temas Comunidad de Negocios