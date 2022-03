Otra vez una suba de retenciones y su grave incidencia en la productividad de la Argentina

Ha regresado la discusión por las llamadas retenciones. Una herramienta que en la Argentina se utiliza desde hace tiempo y afecta la capacidad productiva y exportadora.

Se trata de gravámenes a las ventas externas que, al afectar especialmente en nuestro país a las agroexportaciones (que explican 68% del total de ventas externas), crean problemas en la competitividad del sector más eficiente. Reducen la rentabilidad de la producción y la comercialización, generan menor propensión a la inversión, afectan la competitividad de toda la cadena y crean distorsiones que impactan especialmente a las pymes que tienen menos escala productiva. Desalientan (al reducir la capacidad económica) el desarrollo tecnológico productivo, afectan la vinculación del circuito agroproductivo que se vincula con otros sectores de la economía, afectan la eficiente asignación sistémica de recursos, generan distorsión en el funcionamiento de la propia cadena en sí misma y crean tensiones políticas que generan problemas para los planes de largo plazo y hasta para la concreción de las operaciones comerciales cotidianas (que deben adaptarse a condiciones cambiantes de modo poco previsible).

Un ejemplo de la importancia del sector afectado es que en la Argentina nada menos que 9 de las 10 mayores empresas exportadoras son agroalimenticias. También lo son 11 de las 20 mayores empresas exportadoras y 17 de las mayores 30 empresas exportadoras, así como 24 de las mayores 40 empresas exportadoras y también 28 de las mayores 50.

La Argentina, desde que comenzó el siglo, reincorporó a los impuestos a las exportaciones como fuente de recaudación fiscal. Ello podría estar, conforme los datos expuestos, afectando la capacidad competitiva aun en estos rubros más eficientes, en tiempos de creciente exigencia productiva global

La pr√°ctica de imponer altos impuestos a exportaciones es en el planeta algo excepcional y que pocos pa√≠ses lo hacen de modo significativo. Espec√≠ficamente, seg√ļn las √ļltimas cifras del Banco Mundial, solo 7 pa√≠ses gravan con impuestos a la exportaci√≥n en cifras que generan m√°s del 10% del total de la recaudaci√≥n fiscal a las ventas externas. La Argentina es uno de ellos. Argentina, adem√°s, est√° entre los 5 pa√≠ses que m√°s recaudaci√≥n por retenciones genera seg√ļn los datos de la entidad del √ļltimo registro (2019/2020).

Son Kazajst√°n, Federaci√≥n Rusa, Islas Salom√≥n y Bielorusia. Argentina, as√≠, est√° en el quinto lugar en esa lista (despu√©s de la Argentina aparecen en ese r√°nking Guinea-Basau, Costa de Marfil, N√≠ger, Pap√ļa Nueva Guinea, Ben√≠n y Tanzania)

Siendo que la m√°s afectada por estos grav√°menes es la agroproducci√≥n es adecuado advertir que ella ya no depende -como anta√Īo- de manera tan sustancial de las condiciones naturales sino (ahora) de la capacidad competitiva sist√©mica. Inversi√≥n, tecnolog√≠a, infraestructura, conocimiento y know how, ingenier√≠a, organizaci√≥n y management, maquinaria, desarrollo cient√≠fico aplicado, todos son relevantes. Lo que requiere acondiciones microecon√≥micas. mesoecon√≥micas y macroecon√≥micas adecuadas.

La Argentina, seg√ļn la FAO, genera el 2% de todas las exportaciones mundiales de alimentos con diverso grado de elaboraci√≥n. Este porcentaje (que se mantiene en los datos ‚Äďaun no oficiales- de 2020 y 2021) cuadruplica el grado de la relevancia de la econom√≠a argentina consider√°ndola en su totalidad en el mundo.

En materia de producci√≥n medida en toneladas, la Argentina produce el 1,92% del total de granos (primarios) en el planeta. La Argentina se encuentra en el relevante lugar 17 en el listado de mayores exportadores de productos agroalimenticios en el planeta seg√ļn los √ļltimos registros de la FAO. Compite con pa√≠ses muy eficientes: est√°, en esa lista, por debajo de (por orden alfab√©tico): Australia, Alemania, B√©lgica, Brasil, Canad√°, China, Francia, India, Indonesia, Italia, M√©xico, Pa√≠ses Bajos, Espa√Īa, Tailandia, Reino Unido de Gran Breta√Īa y Estados Unidos.

Ninguno de esos países se encuentra en la lista de los que gravan de manera relevante con impuestos a la exportación del Banco Mundial

Por eso es de advertir como asunto de cuidado que en la medici√≥n de formaci√≥n de capital fijo (inversi√≥n) como porcentaje del valor agregado total en la agroproducci√≥n generada en el mundo (comparando pa√≠ses), seg√ļn la misma FAO, la Argentina se encuentra en el lugar 37 -en el mundo- y exhibe un ratio de 21,3%. Esto es: en un lugar del r√°nking muy inferior al que tiene como productor.

Seg√ļn la fuente citada el valor agregado generado por la agricultura, la actividad forestal y la pesca en todo el mundo creci√≥ desde que comenz√≥ el siglo (a√Īo 2000) hasta el √ļltimo registro (2019) un 72,8%, mientras que en la Argentina ese crecimiento fue de 42,3%. Simult√°neamente, en el √ļltimo registro de la FAO la Argentina participa en 0,95% en el total mundial, mientras en el a√Īo 2000 lo hac√≠a en 1,15%.

