Roberto Guarnieri: “Hay muy pocas respuestas del Gobierno”

Si bien persisten dificultades en algunos distritos del país para conseguir gasoil, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) informó que hubo una mejora en el acceso del combustible para los autotransportistas.

Al respecto, el presidente de la entidad, Roberto Guarnieri, explicó que “como el trabajo mermó, porque la época de cosecha terminó, hay más gasoil en las estaciones de servicio”, Sin embargo, aclaró: “Lo que tienen no alcanza para nada. Entre tres a seis horas, se termina”.

El dirigente señaló que “se está distribuyendo un poco más, focalizando en la zona norte del país, donde más faltaba, aunque en menores cantidades a las acostumbradas. Esta situación la conocemos gracias al relevamiento que hacen las cámaras y sus socios”.

En esa línea, Guarnieri especificó: “A medida que falta gasoil, va variando bastante el precio. El de grado tres vale un 40% más del que usan los transportistas, que es el de grado dos. Tenemos que andar con el diesel 500 –de YPF- para poder tener alguna rentabilidad”.

Al respecto, el titular de la Fadeeac aclaró: “Si hoy tuviéramos el combustible suficiente para abastecer el país, no podríamos hacerlo porque no hay camiones. Tenemos un problema de logística. La reposición de estas unidades parece que no fuera algo importante, pero, para dar un ejemplo, el caso de los que transportan combustibles dice lo contrario, ya que tienen vencimientos, que ahora son de 13 años”.

“Son más los que salen de circulación que los que se compran nuevos. Nos estamos quedando sin vehículos para ese fin. Pedimos que nos den dos años más hasta que, por lo menos, se puedan adquirir camiones. Luego, se volvería a la marca actual de antigüedad”, agregó.

Otra piedra en el camino es la falta de neumáticos. Sobre este tema Guarnieri afirmó: “Hay un poco más de cubiertas que hace siete u ocho meses. Pero valen el doble de lo que salían en su momento. Una de primera marca, de las que usábamos antes, llegó a estar US$1000, cuando antes valía US$500. Se hace casi imposible la compra”.

“La falta de neumáticos –aseveró- dificulta las operaciones, pero se encuentran soluciones provisorias. Además, salieron al mercado cubiertas de origen chino. En el transporte, todo aumenta y nadie quiere vender nada”, dijo Guarnieri.

Por otra parte, mencionó que sería positivo conformar una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte, más allá de la que hay sobre el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA).

“Queremos otra un poco más general, en la que se incluyan otros temas. Hay varias cosas que solucionar: la escasez de insumos básicos, no tener reposición de camiones nuevos ni tampoco repuestos, y los que hay, sin precio fijo. Nos gustaría prevenir problemas para que no nos vuelva a pasar lo del gasoil. En el momento de más trabajo tuvimos que estar parados. Por parte del gobierno tenemos muy pocas respuestas”, concluyó.