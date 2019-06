El grado de ejecución, una buena localización y un producto moderno son variables a considerar a la hora de refugiarse en ladrillos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019 • 12:54

La incertidumbre política propia de los años electorales suele funcionar, para muchos, como un freno a la hora de invertir. El temor a que el nuevo gobierno devalúe la moneda nacional, sumado a la inestabilidad de los meses previos, lleva al argentino promedio a dolarizar su cartera. Sin embargo, los especialistas creen que siempre hay alternativas a quedarse quieto o a buscar refugio exclusivamente en la divisa norteamericana.

¿Y en qué se puede invertir en épocas electorales? El mercado inmobiliario suele ofrecer excelentes oportunidades. Históricamente, ante contextos inflacionarios y devaluaciones, el "ladrillo" supo ser un refugio de valor muy a la par del dólar. Pero con una ventaja: no solo resguarda, sino que capitaliza y ofrece rentabilidad.

La inversión inmobiliaria tiene, sin embargo, sus matices. No todos los inmuebles son iguales, por lo que no toda inversión en este rubro es inteligente. Hay, por lo menos, tres variables a considerar para elegir bien dónde poner el dinero: el grado de ejecución (en un extremo los productos terminados y en el otro los desarrollos en el pozo), la localización (si el inmueble está ubicado en ciudades importantes con micro localizaciones consolidadas o en ciudades emergentes y/o barrios en vías de crecimiento) y el tipo de producto más moderno como participaciones en centros comerciales, coworkings, condo-cocheras o condo-hoteles versus departamentos tradicionales para vivienda).

Cómo elegir una buena inversión inmobiliaria en un año electoral 01:26

Video

Una opción inteligente

Una de las posibilidades de inversión que no ve mermar el interés, a pesar de estar en pleno año electoral, es el condo-Hotel Hampton by Hilton Bariloche, que desarrollado por Argenway & Free Way y comercializado por Achaval Cornejo, significa el desembarco de la prestigiosa cadena hotelera en uno de los principales destinos turísticos de la Argentina justo cuando está cumpliendo un siglo de vida.

"A pesar del año electoral, seguimos recibiendo inversores todas las semanas. Nuestros clientes saben que el hotel ya tiene vida y la generación de renta es inmediata. Combina la solidez de un producto inmobiliario en terminaciones con la renta inteligente de una cadena hotelera internacional", describe Emilio Cornejo, cofundador de Achaval Cornejo, principal aliado de Argenway en la comercialización inmobiliaria de este emprendimiento. Ya vehiculizaron la inversión de 120 argentinos, que compraron desde 1/4 de habitación a habitaciones enteras, y quedan las últimas 11 unidades, todas con increíble vista al lago Nahuel Huapi.

Hampton Bariloche combina un mix de atributos "seguros", pero sin caer en la ausencia de ganancia esperada. Por un lado, su localización: está enclavado en pleno centro de San Carlos de

Bariloche, un destino turístico totalmente consolidado. Por otro, se trata de un producto inmobiliario cuya renta proyectada (7% anual) duplica la tradicional, ya que no hay sobreoferta de productos repetidos en la zona. Y, por último, está prácticamente terminado, abrirá sus puertas este mismo invierno 2019 y ya está online en los principales portales (Hilton.com, Booking.com, Expedia).

"Al estar el hotel ya abriendo este invierno generamos una campaña final para que los inversores puedan sumarse a partir de 38.000 USD (1/4 habitación) con un par de nuevos beneficios, incluyendo aéreos a Bariloche, estadías en alta temporada y garantía de renta piso del 4% anual los primeros años", anticipó Cornejo.

Hampton Bariloche tiene, además, el plus de una protección contra una eventual mayor devaluación de la moneda argentina: "Si esto ocurriera, Argentina (y Bariloche) volverían a experimentar un boom absoluto de llegada de pasajeros extranjeros, beneficiándose fuertemente el hotel. De esta manera el inversor que entra al negocio en dólares, queda cubierto ante cualquier escenario", explicó Eduardo Carey, cofundador de Argenway & Free Way.

Para asesorarse por las últimas unidades se puede visitar la web de Achaval Cornejo o comunicarse por WhatsApp al +54 9 11 4069-4441