Cómo me compré una casa gracias a un simple cuaderno de notas

Es posible que muchos no hayamos oído hablar de los cuadernos con listas de tareas conocidos en inglés como "Bullet Journals", pero lo cierto es que están en el centro de una tendencia que ha crecido significativamente en el último año.

Esencialmente, estos cuadernos que sirven para monitorear tus finanzas contienen diseños e ilustraciones realizadas a mano. La moda es tomarles fotos y subirlas a Instagram, Pinterest, Facebook o YouTube.

Diseño de Susanne, Alemania Crédito: @ISABELHOOPS

Los creadores son principalmente jóvenes de Estados Unidos, Asia y Europa que hacen diseños increíblemente hermosos y detallados. Y si buscas con los hashtags #bulletjournal o #bujo en Instagram, encontrarás siete millones de fotos.

¿Cómo funcionan los "Bullet Journals"?

Es un simple cuaderno con ilustraciones, diseños y gráficos, en los que se usan lápices de colores, pegatinas, destacadores y cintas adhesivas cuya estructura central son listas de cosas. El sistema fue creado por el diseñador neoyorquino Ryder Carroll con el objetivo de monitorear tu pasado, organizar el presente financiero y planificar el futuro.

Mesa de trabajo de Suzan, Países Bajos Crédito: @SUZANJOURNALS

Lleva frases cortas aparejadas con símbolos. La información se divide en tareas, eventos y notas. Las tareas son representadas con un punto, los eventos con un círculo y las notas con un guión. La gente hace registros diarios, mensuales y de cara al futuro.

Diseño de Sarah Raisedana, San Francisco, Estados Unidos Crédito: @PLAN.TFUL

¿Quiénes usan estos cuadernos?

Pueden ser muy útiles si te gusta llevar un registro de tus finanzas, planificar y dibujar. "Prefiero combinar el artista que hay en mi interior con la organización de las cosas", dice en las redes Nadia, desde Reino Unido. "Me ayuda a sacar mi energía artística", dice Martin desde Suiza.

"Es una gran terapia de autoayuda", dice Nita, desde Malasia. "Vi fotos en Pinterest y videos en Youtube que realmente me inspiraron, así es que me compré un cuaderno", dice Suzan desde los Países Bajos.

Diseño de Emily, Reino Unido Crédito: @EMILYZ_BUJO

¿Cómo se ahorra con ellos?

Los usuarios dicen que al escribir en papel sus gastos consiguen llevar un mejor control de sus finanzas.

"Me permite darme cuenta de cuándo he gastado más de mi presupuesto", dice Anna desde Estonia. "Me hace más productiva en el día a día", dice Syskia de Indonesia. "Todas tus finanzas están en un solo lugar", dice Martin desde Suiza, explicando que prefiere este sistema a la planificación financiera online. "Compré una casa con mi 'Bullet Journal'"

Diseño de Martin, Suiza Crédito: @SWISSMEDICSTUDENT

Rachel, de Reino Unido, compró su primera casa junto a su pareja en 2018. "Hace dos años no habría podido hacerlo. Lo hice gracias a mi cuaderno de apuntes". Incluso le llegan solicitudes para que haga cuadernos por parte de la comunidad de Instagram.

¿Cómo se gana dinero con un 'Bullet Journal'?

Los diseñadores de estos cuadernos utilizan las redes sociales en su propio beneficio para ganar dinero por sus ilustraciones. Al publicar sus dibujos difunden su trabajo y algunas empresas les ofrecen comprarle los diseños o les encargan trabajos concretos.

Susana, de Alemania, cuenta que llegó a este mundo a través de un grupo en Facebook. "No sabía que se podía ganar dinero haciendo esto", dice.

Diseño de Anna, Estonia Crédito: @DEARANNART

Otros jóvenes que quieren hacer una carrera como ilustradores usan los hashtags en Instagram para mostrar su talento. Desde Indonesia, Clarisa cuenta que estos cuadernos le han ayudado a generar una fuente extra de ingresos y que "cambió su vida".

Pero ¿son los bullet journals solo listas de tareas pendientes que han sido glorificadas en exceso o son una manera muy ingeniosa de ahorrar y ganar dinero?

Victoria Park

Reportera de Negocios BBC