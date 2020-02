Cómo quedarán las pensiones sociales con el incremento de marzo

El Gobierno oficializó el aumento de prestaciones que se aplicará en marzo, pero dejó varias cuestiones aún sin definir Fuente: Archivo

19 de febrero de 2020

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 163, que oficializa el incremento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para el mes del marzo. Según lo decidido, algunas pensiones no contributivas, como las llamadas graciables (otorgadas por el Congreso) y por ser veterano de guerra, tendrán un aumento superior al del haber mínimo del sistema contributivo de la Anses. Según fuentes del organismo, la Prestación Universal para el Adulto Mayor ( PUAM), que hasta este mes es de $11.254,34, pasará a ser de $12.713,2, para no perder su relación de 80% del haber mínimo y, así, tendrá un aumento de 12,96%. Y buena parte de las pensiones no contributivas, como las que son por invalidez, también subirán en esa proporción: en ese caso pasarán a ser de $11.124 y representarán el 70% de la jubilación mínima.

La medida oficial conocida hoy deja varias cuestiones sin definir con respecto a conceptos que hasta ahora se actualizaban según el índice de movilidad. En el sistema general contributivo habrá subas diferenciadas para los jubilados y pensionados, como resultado de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, ya que la aplicación de la fórmula de actualización de los haberes está suspendida desde diciembre pasado por la ley de emergencia.

El decreto establece que las prestaciones previsionales se ajustarán aplicando, a los valores vigentes a este mes de febrero, un 2,3% y sumando luego, al resultado obtenido, un monto fijo de $1500. Eso provoca que el aumento para ingresos medios bajos, medios y altos, medido como porcentaje efectivo, sea inferior al que recibirán quienes cobran el haber mínimo, que llega a 12,96%. Y para todos los haberes superiores a $16.195 la suba será inferior al 11,6% que les habría correspondido a todos los jubilados y pensionados en caso de no estar suspendida la movilidad prevista en la ley 27.426, aprobada a fines de 2017.

Esa discriminación para otorgar los aumentos a las jubilaciones provocará presentaciones ante la Justicia, que comenzarán a concretarse, en el caso de los amparos, hoy mismo, ya que se oficializó lo que hasta ayer era solo un anuncio.

En cuanto al salario familiar, se dispuso que los montos de los rangos de ingresos para el cobro de la asignación por hijo y también las propias prestaciones subirán un 13%. En esto caso se optó por establecer un porcentaje en forma directa. Así, las prestaciones del sistema general serán de entre $649 y $3103 (y mayores en el caso de determinadas zonas del país).

El decreto deja sin definir cuál será la actualización de varios conceptos que hasta ahora se ajustaban según el índice de movilidad. Y le deja expresamente esa tarea al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, a poco de iniciarse el mes de marzo, no se conoce cuál será desde entonces la Prestación Básica Universal (PBU), que es un monto fijo que se integra a todas las jubilaciones al momento de calcularse el haber inicial. Tampoco está claro cómo se ajustarán las cuotas de las moratorias para quienes las sigan pagando, ni las cuotas del cobro de retroactivos surgidas del plan de Reparación Histórica, para quienes lo sigan cobrando.