Cómo quedó el impuesto a las Ganancias luego de que el Senado aprobara el paquete fiscal

Escuchar

Anoche, el Senado aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal que impulsó el Gobierno Nacional luego de una sesión maratónica. Sin embargo, la cámara Alta rechazó algunos puntos del proyecto, como es el caso de las modificaciones que impulsaba la administración de Milei sobre el impuesto a las Ganancias. Se trata de uno de los puntos que más resistencia encontró por parte de la oposición, específicamente sobre la restitución de la cuarta categoría. De esta forma, el oficialismo tenía el objetivo de engrosar las arcas fiscales con esa recaudación y así reducir del 17,5% al 7,5% la alícuota del impuesto PAIS sobre las importaciones, tal como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Aunque en el Senado se agregaron algunas modificaciones a este capítulo del paquete fiscal, este no obtuvo la aprobación necesaria. Por lo tanto, no tiene efecto y el tributo se mantiene tal como estaba. Ahora el oficialismo debe esperar a que la Cámara de Diputados insista con la versión original o no. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuáles son los cambios que quiere impulsar el Gobierno sobre el impuesto a las Ganancias y cómo afectará a los contribuyentes.

Cuáles son las modificaciones al impuesto a las Ganancias que no se aprobaron

En el proyecto de ley del paquete fiscal que presentó el Gobierno en el Congreso establecía llevar el piso salarial para tributar el impuesto a las Ganancias de los actuales $2,34 millones a $1,8 millones para quienes no tienen deducción por cónyuge o hijos ni por determinados gastos y a más de $2,36 millones para un empleado con cónyuge y dos hijos menores de 18 años declarados a su cargo. Cabe recordar que en la actualidad el mínimo no imponible aplica por igual para los asalariados solteros y para aquellos que están casados y/o tienen hijos. Según la iniciativa, los montos tendrían una actualización por inflación en septiembre próximo.

Con la modificación que impulsa el Gobierno, esto cambiaría porque no solo incluye la base salarial a partir de la cual se tributa y la forma de cálculo del tributo, sino que también se propone que vuelvan las deducciones por familiares a cargo (cónyuge e hijos). Asimismo, se incluirían determinados gastos, como alquileres u honorarios por servicios médicos, cuando en el régimen actual solo se admite la correspondiente a pagos por servicio doméstico.

Rechazaron las modificaciones en el impuesto a las Ganancias en el Senado captura Senado

Además, la idea del Gobierno es terminar con varias exenciones, algo que impactaría con mayor fuerza en algunas actividades en particular. Según las estimaciones del Gobierno, alrededor de 955.000 asalariados quedarían alcanzados por el impuesto con la restitución de la cuarta categoría.

De todos modos, no se contemplaba que haya un efecto retroactivo. La iniciativa consigna un mecanismo para lograr que, pese a ser Ganancias un impuesto de cálculo anual, no queden gravadas las remuneraciones cobradas desde enero de este año y hasta antes de la vigencia de la eventual nueva ley.

En la Cámara alta se hizo cambios en el texto original. En ese sentido, se contempló el histórico diferencial en las deducciones para aliviar la carga de quienes viven en la región patagónica. Para ellos, se aplicaría un incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Esto implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos. Técnicamente, no se cambiaban los montos de las escalas, sino que se prevé un aumento en los descuentos por conceptos como cargas de familia, entre otros. En tanto, para Tierra del Fuego, en tanto, se sostenía la exención impositiva estipulada en la ley 19640.

También se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios. Sin embargo, ninguno de estos cambios bastó para que obtenga la aprobación de mayoría para su sanción.

LA NACION