Cómo se llevan los argentinos con el uso de la tecnología para resolver temas cotidianos

Escuchar

Apesar de la crisis económica constante, la Argentina es el país mejor posicionado de la región a la hora de adoptar el uso de la tecnología. Con todos los problemas que se arrastran en materia de infraestructura y acceso a dispositivos y herramientas, el país se mantiene al frente en materia de innovación y de incorporación de tecnologías a la vida cotidiana de la población. Según un trabajo reciente, supera a sus vecinos más grandes de América Latina, de la mano de aplicaciones súper populares, como Google, YouTube, WhatsApp o Mercado Pago, cuyo uso cruza todos los niveles socioeconómicos.

La buena performance en este campo es una conclusión que surge del informe sobre el Índice de Innovación Regional en Tecnología, que elabora el Hub de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y que compara el grado de aceptación que tienen las herramientas tecnológicas por parte de la población en los principales mercados de la región.

De acuerdo con lo que concluye la segunda edición del indicador, los argentinos encabezan el ranking, con un índice de adopción de tecnologías del 53%, que supera a los de Colombia (50%), México (49%) y Brasil (48%). En la medición, el 100% significa que toda la población tiene acceso a herramientas de tecnología para todas sus actividades cotidianas y que estos instrumentos tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

En el ITBA destacan que el objetivo del índice es medir el impacto de la tecnología en la calidad de vida y entender cómo es su adopción en actividades cotidianas (comunicación, compras, educación y entretenimiento, por ejemplo), así como también cuáles son las restricciones para el acceso.

“Es un estudio pionero, tanto en Argentina como en la región, que brinda datos acerca del uso y el impacto de las tecnologías”, explica en diálogo con LA NACION Sebastián Mur, vicerrector del ITBA y decano de la Escuela de Innovación de la casa de estudios. “En el índice de la primera edición nos propusimos medir la adopción de tecnología en el país para brindarles información a todos los actores clave en el ecosistema de innovación. Este año dimos un paso más, sumamos la comparación entre los principales países de la región, para destacar las oportunidades tecnológicas disponibles que pueden mejorar la calidad de vida de las personas”.

En la comparación regional, la Argentina sale especialmente bien parada en el uso de las herramientas tecnológicas en áreas como la comunicación y la educación. “Cada país tiene sus ventajas y también sus áreas menos desarrolladas. La Argentina está muy posicionada en la adopción de la tecnología en comunicación, de la mano especialmente de WhatsApp, y en educación. En este último campo, la aplicación más difundida es YouTube, que se convirtió en la escuela más grande del mundo y tiene una penetración altísima en todos los países de la región”, explica Fernando Fabre, director del Hub de Innovación del ITBA.

La contracara de este alto nivel de penetración de la tecnología en la comunicación y la educación es lo que ocurre a nivel local en áreas como la seguridad o el desarrollo de las aplicaciones gubernamentales, del tipo “Mi Argentina”.

“Un país como México cuenta con apps gubernamentales que tienen una incidencia muy fuerte entre la población para la ejecución de trámites, un terreno en el que la Argentina viene más lenta. Y otro campo en el que el país todavía tiene terreno para crecer es el de las aplicaciones de seguridad. Hay una demanda local que no está totalmente satisfecha en materia de apps que ayuden a la población a sentirse más segura, desde dispositivos para encontrar el celular perdido, o para informar que se está tomando un taxi y que los contactos más cercanos puedan monitorear el viaje”, señala Fabre.

En el caso de servicios financieros, el desempeño argentino se ubica por encima de países más grandes, como México. En este campo, en el ITBA destacan el papel que jugaron aplicaciones privadas –con Mercado Pago a la cabeza–, a diferencia de lo que sucedió en Brasil donde este tipo de servicios se cubre con un desarrollo estatal como Pix (una app de pago creada por el Banco Central de Brasil).

Valoración positiva

El director del Hub destacó que, a contramano de lo que podría pensarse, la valoración que se tiene de la tecnología en toda la región es muy alta. “En promedio, el 75% de los latinoamericanos consideran que la tecnología les ayuda a mejorar su calidad de vida y en este punto creo que es clave la accesibilidad. El grado de penetración de las aplicaciones y otras herramientas tecnológicas es muy alto y con una diferencia muy pequeña de acuerdo al segmento socio-económico de la población. La masificación de los celulares y los planes de datos democratizaron el acceso a la tecnología de una manera que no deja de sorprender. En una época donde el cambio impulsado por la tecnología asombra, la reacción natural es la creciente preocupación por el impacto que pueda tener en la calidad de vida de las personas. Los resultados indican que la mayor parte de la población ha adoptado tecnología y esta ha mejorado su calidad de vida”, afirma el especialista.

El uso de diferentes apps modificó en pocos años los hábitos de millones de personas Imagen de katemangostar en Freepik

Fabre destaca, además, que a nivel regional existen grandes oportunidades para desarrollar herramientas que permitan mejorar el acceso a la tecnología. “El área que menos uso tiene hoy en toda la región es para citas románticas, y entre las áreas con mayores oportunidades se encuentra la de seguros, donde la región tiene una baja accesibilidad, lo que podría ser una oportunidad para las empresas de comenzar a trabajar en la utilización de tecnología”, dicen en el ITBA.

El otro campo en el que la demanda no está del todo satisfecha, al menos en la Argentina, es el de la tecnología para el hogar. “Si se analizan los resultados desde un punto de vista del negocio se descubre que hay áreas como la comunicación y el entretenimiento que ya están muy bien cubiertas en toda la región, pero que hay otras en las que sigue habiendo mucho terreno para crecer. Una es la automatización del hogar, con la Internet para la cosas (IOT) y la domótica a la cabeza. Los argentinos están demandando más tecnología en este campo”, afirma Fabre.

Apps favoritas

Por tipo de aplicaciones, las tecnologías para la comunicación dominan tanto en uso como en impacto positivo en la calidad de vida. El 65% de los consultados en los cuatro países está de acuerdo en que usar este tipo de herramientas tiene un efecto positivo en su vida y el 98% declara utilizar herramientas para la comunicación. La app más usada en toda la región es WhatsApp.

Le sigue el uso de tecnologías para acceder a información. La mitad de los encuestados sostiene que tienen un impacto positivo. En este caso, Google es la herramienta más usada en la región.

Las tecnologías para la educación ocupan el tercer lugar en la medición de impacto positivo en la calidad de vida, con el 47% de respuestas favorables. YouTube domina este espacio y Colombia es el país donde las personas hacen un mayor uso de tecnologías para la educación.

WhatsApp es la herramienta más utilizada para las comunicaciones entre personas Shutterstock - Shutterstock

En otros campos no hay una app que tenga un liderazgo consolidado en todos los países. Por ejemplo, en el caso de aplicaciones de delivery, Rappi es la más popular en México y en Colombia, mientras que en Brasil ese lugar lo ocupa Ifood y en la Argentina, PedidosYa.

Algo similar ocurre en el área de empleo. LinkedIn es la aplicación número uno en Brasil y en la Argentina, pero en México y Colombia la plataforma que lidera las búsquedas de trabajo es Computrabajo.

En el campo de las compras de alimentos y bienes perecederos tampoco hay consenso. En Colombia y Brasil las opciones preferidas de la población son los sitios web de los supermercados, mientras que en México y en la Argentina el negocio está liderado por Mercado Libre.

El vaso medio vacío

No todas son buenas noticias. La región continúa exhibiendo áreas en las cuales la tecnología no cumplió con su promesa de mejorar la calidad de vida. En las aplicaciones para encontrar empleo, en las de trámites gubernamentales y en las de seguridad el nivel de aprobación no supera el 30%.

La Argentina destaca con menores carencias que el resto de los países, en general. En la categoría de seguridad, más del 40% de la población indica no contar con acceso a herramientas de tecnología. México resalta como el país con mayores falencias, ya que en las nueve categorías consideradas prioritarias en el estudio más del 40% de la población indica no contar con acceso.

Por último, Colombia es el país con mayor uso de tecnologías en áreas de alta relevancia para la calidad de vida, como la educación, con 89% de accesibilidad, y en ámbitos como el de la salud y el de la productividad.

CÓMO SE HIZO EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

La encuesta

El relevamiento incluyó preguntas que fueron diseñadas por profesores y estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA); fue llevado a cabo por Voices Consultancy

Los consultados

Se entrevistó a 4000 personas, 1000 de cada país: Argentina, Brasil, Colombia y México

Los perfiles

Del total de personas encuestadas, 1892 son varones y 2108 son mujeres; 1181 tienen entre 16 y 29 años, 1612 entre 30 y 49 años, 861 entre 50 y 64 años y 346, 65 años y más. Respecto del nivel educativo, 1657 personas cursaron el ciclo primario, 1563 el secundario y 780 accedió a la educación superior