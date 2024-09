Cómo será el nuevo índice de inflación que anunció el Indec

Escuchar

A una semana de que se conozcan los nuevos datos de inflación para agosto, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, anunció este viernes que habrá un nuevo índice de precios (IPC) en los próximos meses. El cambio permitirá actualizar la canasta básica y suma precios e informantes. Además, se acercará más a los hábitos de consumo actuales. Un ejemplo es la inclusión de las plataformas de contenido por streaming en el índice.

“ Hoy el índice tiene 320.000 precios, [el nuevo] va a pasar a 500.000 . Y de 16.700 informantes -comercios como supermercados, almacenes, verdulerías, pero también, por ejemplo, inmobiliarias que dan precios de alquileres- a 24.000 informantes”, explicó el funcionario heredado del gobierno de Alberto Fernández.

Esta será la primera actualización del índice en ocho años. “Hay una canasta en base a la encuesta 2004-2005 y en 2016 hubo una actualización de los ponderadores y canasta. Ahora lo estamos terminando y espero que en los próximos dos meses podamos salir con el nuevo IPC”, adelantó en Radio 10.

El nuevo índice también se aggiorna a los hábitos actuales, por ejemplo, alrededor de la tecnología. “Te va a caer mucho más [el peso de] el cable o teléfono fijo y subirán mucho más el celular y las plataformas de streaming. No es que te va a cambiar tanto el rubro, sino los productos que los componen”, analizó el titular del Indec.

Lavagna advirtió que desde el instituto deben ser cautelosos a la hora de realizar cambios y que no pueden guiarse alrededor de las subas que ocurren de forma puntual y específica. Para ello, ejemplificó con los aumentos de tarifas que impactaron en la billetera los últimos meses. “Puede ser que en un mes particular aumenten las tarifas y vos me digas ‘el Indec no lo captó exacto’. Entonces, yo cambio la ponderación, pero el mes que viene te van a subir más los alimentos y me vas a decir ‘me cambiaste el índice para tocarlo para abajo’. Hay que ser muy cuidadoso en cómo hacemos los cambios”, argumentó.

También adelantó que realizarán modificaciones en la canasta básica, aunque proyectan más para el año que viene. “Ya estamos haciendo ejercicios con nuevas canastas básicas. Una vez que cambiemos eso, ahí iríamos por la canasta total, que tiene impacto en la pobreza. Ese [impacto] puede ser para arriba o abajo”, detalló. Los cambios girarán en torno a la actualización de productos y, además, modificarán la metodología para que se empiece a contemplar por provincias en vez de por regiones con el objetivo de mejorar los promedios y reflejar particularidades de cada distrito.

Inflación de agosto

Los nuevos datos de inflación se conocerán el miércoles a las 16. Se estima que la variación de agosto sea similar a la que se vio en los dos meses anteriores. En junio y julio el promedio de la suba de precios fue de 4%, tanto en el promedio nacional, como en el Gran Buenos Aires. Se cree que los números del miércoles no diferirán enormemente con estos datos.

Aunque todavía faltan unos días para conocer el índice nacional, ya se revelaron los valores para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubicó encima del umbral del 4%. La suba fue de 4,2%, aunque representó 0,9 puntos porcentuales menos con respecto a julio. Los aumentos se enfocaron en el transporte, los alimentos y los rubros asociados a la vivienda.

