Compras en el exterior: por la nueva franquicia, se podrán adquirir productos afuera un 40% más baratos que en el país

Luego de que el Gobierno anunciara una ampliación del límite por envío para compras en el exterior vía courier y una exención de aranceles hasta los US$400 para importaciones de uso personal, un relevamiento privado indicó que en Amazon se podrían adquirir productos un 40% más baratos que en las tiendas del país.

El informe de la Fundación Ecosur recordó que el Gobierno amplió el límite del valor de las compras (con impuestos), que pasará de US$1000 a US$3000, y que, como segunda medida, dispuso que los primeros US$400 de cada envío estarán exentos de aranceles y de la tasa estadística, debiéndose abonar únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. Sobre el excedente de dicho monto, se aplicarán los demás impuestos previstos.

Sin embargo, al comprar en el exterior, se puede pagar con pesos o dólares. Si se paga con pesos, se estaría realizando la operación con el llamado dólar tarjeta, que actualmente tiene un valor de $1636, que surge de sumarle al dólar oficial el impuesto PAIS (30%) y el impuesto a las ganancias (30%). Si se paga con dólares, estos se podrían comprar anteriormente vía dólar MEP ($1079), lo que resultaría más barato que la opción de pagar en pesos vía dólar tarjeta.

Para la comparación, Ecosur utilizó la opción de pagar con dólares MEP y seleccionó productos que se puedan enviar a la Argentina de forma gratuita mediante Amazon. Además, ninguno de los productos elegidos supera los US$400, por lo que solo se debería pagar el IVA y no otros aranceles. “De los 24 productos relevados, el 88% se podría conseguir más barato en Amazon, por lo que convendría importarlos. Además, en promedio, los productos relevados resultan 40% más baratos en Amazon que en las tiendas del país”, afirmaron.

En el caso de los productos relevados de electrónica, comprarlos en Amazon costaría, en promedio, la mitad que adquirirlos en las tiendas del país. Las categorías con mayores diferencias de precios son auriculares (-66%), tablets (-57%), celulares (-55%) y notebooks (-54%), mientras que los productos específicos con mayores diferencias son los auriculares Samsung Galaxy Buds Pro 2 (-73%), el iPhone 16 Pro Max (-71%) y el Reloj Garmin (-63%).

El iPhone 16 PROMAX costaría un 71% menos Apple

Comprar indumentaria en Amazon costaría, en promedio, un 25% menos que adquirirla en las tiendas del país. Las categorías con mayores diferencias de precios son los buzos y las camperas (-59%), las remeras (-18%) y los pantalones (-13%), mientras que los productos específicos con mayores diferencias son la campera Adicolor Classic (-72%), la Softshell Columbia (-65%) y los pantalones Jeans Levi’s Premium Ribcage Straight Ankle (-57%).

Las remeras costarían un 18% menos Unsplash

Cabe recordar que en el caso del régimen de courier, la normativa les permite a las personas físicas o jurídicas traer hasta cinco envíos anuales, que no excedan los 50 kilos y que no estén conformados por más de tres unidades de la misma especie. Las últimas medidas no afectan a la importación bajo el régimen del correo “puerta a puerta”, operado por los correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas.

