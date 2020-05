Con una caída del 44,7% en abril, se desplomó el comercio con Brasil

Crédito: SHUTTERSTOCK

Paula Urien Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020

Con una población de 211 millones de personas, Brasil es el mayor socio comercial de la Argentina pero, como era de esperar, el mes de abril no trajo buenas noticia s en la mayoría de los rubros de la economía, el comercio exterior entre ellos.

El comercio entre la Argentina y Brasil cayó 44,7% en el cuarto mes del año, ya con ambos países sumergidos en las consecuencias de la pandemia que azota a la economía mundial. Se trata del mayor retroceso desde febrero de 2009. Totalizó US$1016 millones, en comparación con los US$1836 millones que había alcanzado en abril de 2019, según informó la Cámara Argentina de Comercio en base a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

Esta evolución corresponde a la disminución interanual, tanto de las exportaciones argentinas hacia Brasil (-40,6%) como de las importaciones desde aquel destino (-48,6%), que sumaron US$539 millones y US$477 millones, respectivamente.

En este sentido, el saldo comercial para la Argentina arrojó un leve superávit -por segundo mes consecutivo- de US$62 millones en abril, un incremento de 31,9% en términos mensuales.

La baja de las exportaciones a Brasil correspondió a vehículos de carga, vehículos automotores de pasajeros, autopartes y naftas, mientras que la caída en las importaciones argentinas se explicó principalmente por menores compras de vehículos automotores de pasajeros, autopartes, vehículos de carga y minerales de hierro.

En relación con los destinos, la Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 2057 millones), los Estados Unidos (US$ 2046 millones) y Alemania (US$726 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, la Argentina se ubicó quinta, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 7079 millones), Estados Unidos (US$1766 millones), Países Bajos (US$678 millones) y España (US$602 millones).

Por el contexto mundial adverso, el Banco Central de Brasil rebajó, por undécima vez consecutiva, sus proyecciones sobre el producto bruto interno (PBI), esperando ahora una contracción del 3,34% para 2020. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la recesión será aún mayor y que alcanzará el 5,3% este año, una de las más significativas a nivel regional.

Baja el PBI en 2020

Según el análisis de la consultora Abeceb, "tras haber reducido drásticamente las proyecciones del PBI de 2020 tanto para Argentina (a -8,3% anual desde -2,2% hace un mes atrás) como para Brasil (a -5,1% anual desde -1,0% anteriormente), hemos revisado significativamente a la baja las proyecciones de comercio bilateral. Ahora estimamos una disminución del 18,5% en el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) de 2020 entre Argentina y Brasil a US$ 16.754 millones, niveles similares a los de 15 años atrás (2005). Las ventas externas se retraerían en promedio un 15,0% a US$ 8.829 millones y las compras externas un 22,0% a USD 7.925 millones".

Superávit

Según estimaciones de Abeceb, tanto las exportaciones como las importaciones caerían a una tasa de dos dígitos: las ventas externas se retraerían en promedio un 15,0% a US$ 8.829 millones y las compras externas un 22,0% a US$ 7.925 millones.

"A pesar de esta retracción del comercio, la Argentina finalizaría 2020 por segundo año consecutivo con un superávit en torno a los US$ 900 millones, (vs US$ 227 millones en 2019), el registro más elevado desde el 2002. Cabe resaltar que estas cifras son estimaciones preliminares y pueden ser revisadas en un futuro cercano". aclara la consultora. .