Con el FMI, el equilibrio fiscal y el freno a la “maquinita” llegan al vocabulario oficial

Tras conocerse el anuncio de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el elenco estable del equipo económico cambió el vocabulario oficial: aquellos que antes defendían el aumento del gasto y la emisión monetaria ahora creen que es conveniente lograr el equilibrio fiscal y evitar que el Banco Central (BCRA) sea la única fuente de financiamiento del Tesoro.

En este sentido, Miguel Pesce, presidente del BCRA, recordó que cuando hay déficit fiscal y se necesita financiarlo con endeudamiento y emisión, hay una pérdida de soberanía. Y agregó: “El acuerdo con el FMI es una señal positiva para los mercados. El viernes bajaron los indicadores de referencia y creemos que pueden seguir bajando”.

Pesce se mostró optimista respecto de la posibilidad de sumar este reservas este año, de acuerdo a lo pactado con las autoridades del FMI. “Esperamos un crecimiento de las reservas para este año por US$5000 millones. Creemos que van a aumentar las importaciones y las exportaciones, con un saldo comercial que tendrá un superávit similar al del año pasado”, subrayó el titular de la entidad monetaria.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permite transitar el camino del equilibrio fiscal de “manera virtuosa”, ya que no incluye ninguna de las “clásicas reformas neoliberales” y, a la vez, ofrece previsibilidad y alivio financiero en los próximos años.

Kulfas aclaró que, a partir de lo pactado con el FMI, se evitó un default que hubiese provocado la pérdida de financiamiento de otros organismos internacionales, con lo cual se hubiese agravado aún más el problema de escasez de divisas que estamos queriendo revertir. “Hubo una negociación dura, tensa, con resultados positivos en el escenario posible”, reflexionó.

El director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, reafirmó que las metas previstas en el acuerdo firmado con el organismo son “asequibles y cumplibles”. De la misma manera indicó que “cuando hay unas metas que son asequibles y parámetros de objetivos medulares que son cumplibles, el margen posible para que haya un problema en una revisión es menor”.

El funcionario reiteró que el nuevo préstamo va a tener un tamaño ligeramente mayor del endeudamiento de Mauricio Macri, por el tema de los pagos ya realizados de capital e intereses, y que el cronograma específico de desembolsos se está discutiendo todavía. “Es una discusión más técnica y tiene que ver también con el nivel de necesidad de fortalecimiento de reservas”, aclaró.

Por su parte, el vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen, afirmó, en declaraciones a radio AM 750: “Es totalmente anómalo en el mundo que tu única fuente de financiamiento sea el Banco Central”. Y destacó: “La mejor forma de financiamiento es en tu propia moneda, para no perder soberanía y no generar incertidumbre”.

Woyecheszen también expresó: “Tenemos que construir de nuevo la salida y tratar de volver a tener soberanía para decidir cómo resolver los problemas, y en esa construcción nos tenemos que dar la discusión de qué tipo de gasto y hacia dónde, y cómo financiarlo”.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, también habló sobre el entendimiento con el FMI. “Era una condición necesaria para seguir adelante con la agenda de la producción y el empleo. Permitirá ordenar el mercado cambiario junto con la inflación”, dijo en diálogo con Radio 10.

Para Todesca Bocco, el acuerdo era una condición necesaria para seguir adelante con las cuestiones de fondo que se deben trabajar y donde se tiene que poner toda la energía, como la agenda de la producción, del trabajo, de la exportación; de la ciencia y la tecnología.

En referencia a las voces que criticaron el acuerdo con el organismo de crédito internacional, Todesca Bocco comentó: “La cuestión es cómo aquí y ahora, en las condiciones que nos toca a nosotros transitar, podemos darle cierta estabilidad y bajar el nivel de incertidumbre para que haya inversión, producción y empleo”.