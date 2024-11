Con optimismo renovado, los emprendedores se reunieron en una gala exclusiva

Este martes a la noche se llevó a cabo la Gala anual de la Fundación Endeavor, una organización dedicada al fomento del emprendedurismo, integrada por importantes nombres del mundo de los negocios como Marcos Galperin, fundador de MercadoLibre, Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, e incluso el flamante embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El evento tuvo lugar en el Faena Art Center y reunió a una lista de exclusivos invitados. Fueron unos 500 entre emprendedores, mentores, inversores, líderes políticos y principales actores del sector y, aunque siempre convocante, este año tuvo el condimento extra de contar con la presencia del presidente Javier Milei.

Javier Milei en la Gala Endeavor

En un discurso muy esperado por el público, el mandatario le habló directamente a los emprendedores que escucharon atentos cada palabra: “Ustedes existen a pesar de las máquinas de impedir, eso es maravilloso. Ustedes corren contra Usaint Bolt, pero con una mochila de 50 kilos. Yo vine a sacarles esas mochilas, le van a ganar a Usaint Bolt, yo confío en ustedes, lo van a hacer”.

Emprendedores con espíritu renovado

Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant y presidente de Endeavor Argentina, puso en palabras el ánimo encendido que se vive en el ecosistema emprendedor. “Este es un momento muy único para el país. Para mí, los argentinos tenemos unas ganas increíbles de ganar, como nunca vi en la historia. Tenemos muchas ganas de que nos vaya bien”, dijo en su discurso de bienvenida y subrayó “una vez me preguntaron qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que esto funcione mejor, y yo dije que no sé si hace falta muchas cosas, pero seguramente hace falta que nos dejen el arco quieto. Y verdaderamente, creo que estamos empezando a ver ese arco quieto”.

Entre el público, escuchaban con una sonrisa el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. También, empresarios de distintas industrias: estuvieron presentes desde Gustavo Grobocopatel o Federico Braun hasta emprendedores de la nueva generación como Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, Julián Gurfinkiel, de Turismocity, o los hermanos Luis y Bernarda Cella, los creadores de Olga.

Entre selfies y halagos a los invitados políticos, los emprendedores no disimularon su entusiasmo con la dirección liberal y desreguladora del gobierno. De hecho, hasta hubo gorras de “Make Argentina Great Again” entre algunos de los asistentes contentos con el nuevo protagonismo emprendedor.

Martín Migoya, presidente de Endeavor y cofundador de Globant

El reciente nombramiento de un unicornio y referente del emprendedurismo como Oxenford al frente de la Embajada en Estados Unidos también se festejó como un gol entre los asistentes. “Es un espaldarazo para todo el sector emprendedor tecnológico y la puerta de entrada del mundo a los negocios a través del embajador del país más importante”, dijo a LA NACION Luciano Nicora, emprendedor e inversor, miembro del directorio de Endeavor. Y sumó: “El héroe de la sociedad para nuestra visión es el emprendedor. El que construye valor, el que genera riqueza, el que no vive el Estado. El emprendedor ha pasado a tomar un rol en la sociedad querible y es mérito propio, porque genera desarrollo y valor hacia la sociedad. Yo creo que el emprendedor de ahora en más va a tener cada día un lugar más protagónico”.

Con un presidente que colecciona fotos con grandes personalidades del mundo tech global, en el ecosistema startup y de emprendedores de alto impacto celebran ese acercamiento. Sin ir más lejos, Mark Zuckerberg, creador de Meta, hizo un saludo especial al presidente en el Meta Day también celebrado este martes. Agustina Fainguersch, directora regional de Meta para Latinoamérica de habla hispana y Miami, también estuvo presente en la Gala de Endeavor y festejó el acercamiento de los emprendedores argentinos con el ecosistema global: “El emprendedor argentino es muy resiliente porque tiene que resolver varios problemas en su día a día y eso lo hace un emprendedor que puede caerse, levantarse y seguir adelante. Eso nos hace jugar siempre en las mejores ligas y eso lo hace más cercano a Silicon Valley. También hay mucho emprendedor argentino que tocó puertas de Silicon Valley y pudo capturar interés y lo hemos demostrado”, dijo a este medio.

Pese al optimismo, las crisis que habitualmente atraviesan hacen que los emprendedores argentinos recuerden que el trabajo todavía sigue siendo grande y arduo. “Es como surfear. Cuando ves una ola que viene, la ola es una parte, pero vos te tenés que poner a remar. Creo que lo que hoy vemos son condiciones muy diferentes para emprender de las que veíamos. Es fundamental para que la Argentina se ponga en movimiento”, mencionó Guibert Englebienne, cofundador de Globant.

Desde su rol de inversor, aclara que el mercado del capital emprendedor también registra movimiento. “Si uno busca la oportunidad, hay. El panorama internacional coloca a la Argentina, por un lado, en un alineamiento muy interesante con los Estados Unidos. Por otro lado, encuentra a Javier Milei como presidente, como un faro que muchos están queriendo imitar. A donde vayas, gente de todo el mundo pregunta por él. Y eso no pasaba nunca”, acotó Englebienne .

Quien es el emprendedor del año

La organización retomó la tradición del Premio al Emprendedor Endeavor del año, que destaca el crecimiento de negocio, la capacidad de innovación y el efecto multiplicador generado en todo el ecosistema a lo largo de 2024.

Este año la empresa elegida fue Pomelo, la fintech fundada en 2021 Gastón Irigoyen, Juan Fantoni y Hernán Corral, con el propósito de crear la primera infraestructura de servicios financieros con tecnología moderna en América Latina. En solo tres años, la compañía abrió operaciones en seis países y dio trabajo a 280 personas.

Gala Endeavor 2024

“Creo que los buenos emprendedores siempre tratan de mantener la compostura y nunca se entusiasman demasiado cuando hay buenas noticias y nunca se preocupan demasiado cuando hay malas noticias. O sea, al final el camino es súper largo. Hay momentos buenos y hay muchos momentos malos y difíciles. Y el secreto está en ser perseverantes y ser consistentes a lo largo del tiempo”, dijo a LA NACION Irigoyen, CEO y cofundador de Pomelo.

El creador de la compañía, que hasta el momento logró captar US$ 103 millones de inversión, dice que por el momento no está buscando una nueva ronda, pero que sí ve un panorama de crecimiento para el ecosistema. “Está mejor que hace un año atrás, aunque no están los niveles de 2021, 2022. Difícilmente vuelva a esos niveles. Nosotros, por suerte, hoy no necesitamos capital. Estamos ejecutando y tratando de crecer siendo los menos capital dependientes posibles. Pero eventualmente volveremos al mercado”, mencionó tras recibir el reconocimiento de sus colegas.

Eugenia Iglesias Por