Confusión. Las aerolíneas no cobran el impuesto del 30% pero sí algunas agencias

26 de diciembre de 2019

Distintas agencias de viaje están entre marchas y contramarchas desde la semana pasada, cuando trascendió el proyecto de ley de Emergencia Económica que grava los gastos de turismo. Por caso, el lunes pasado había sitios que ya cobraban el impuesto del 30% en vuelos entendiendo que ese día se iba a promulgar la norma e iba a estar vigente. Pero las aerolíneas están a la espera de la reglamentación y la activación del gravamen por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por la sigla en inglés).

Si se busca hoy comprar un pasaje a través de distintas agencias hay dos posibilidades: que en el precio final ya se incluya el impuesto del 30% por la ley PAIS, o que no se compute y que aparezca un letrero que dice que el valor no tiene incluido el gravamen, pero que, "una vez que la AFIP determine el modo y plazo de ingreso del tributo, se pondrán en contacto para gestionar el cobro del mismo".

Lo cierto es que en una de las compañías que no está cobrando el impuesto dicen que en los sistemas de distribución de aéreos -donde se emiten/compran los tickets- aún no está incluido. "En la anterior oportunidad, a fines de 2013, cancelaron el sistema de distribución para incorporar el impuesto, pero esta vez todavía no está desglosado, con lo cual no lo están cobrando, si bien en las últimas semanas hubo aerolíneas que aumentaron tarifas de a 10, 20 o 30 dólares adelantándose", afirmaron.

El aviso que figura en algunas webs

En tanto, Julián Gurfinkiel, co-fundador del buscador Turismocity -que compara los precios de distintas agencias-, dijo que "la ley es muy poco clara porque exceptúa del impuesto a las compañías que no necesitan acceder al mercado de divisas y la verdad es que muchas cobran en pesos tengan o no filial en la Argentina".

"Por ahora la medida que tomamos es que los sitios que sabemos que cobran en dólares, los mostramos en dólares; a los que cobran en pesos, los mostramos tal como lo hacen en su sitio, y después están los que aclaran que no están cobrando el impuesto, pero una vez que esté vigente se contactarán para cobrar", agregó.

Por otro lado, una fuente de la industria dijo que la excepción del impuesto que dispuso el diputado José Luis Ramón para los viajes fronterizos es atendible, pero para el turismo tiene efectos colaterales. "En lo que es transporte terrestre, el impuesto ya se estaba cobrando el lunes a la tarde, pero las aerolíneas no lo pueden cobrar porque se requiere la reglamentación y la activación. ¿La excepción al gravamen rige para Aerolíneas Argentinas y Latam o para algún otro operador? ¿Si en un pasaje hay tramos a cargo de otras aerolíneas del exterior no aplicaría el impuesto porque factura casa matriz? No lo sabemos, ni lo sabe nadie. Lo que falta es la reglamentación para el mundo aéreo".

En igual sentido se expresó María José Taveira, country manager para Argentina, Paraguay y Uruguay de IATA. " Falta una resolución general o la reglamentación del organismo competente que aclare en qué casos aplica porque hay una gran variedad de tickets", puntualizó.

En cuanto al proceso siguiente dijo que la activación en general la pide la compañía aérea local más grande -en este caso Aerolíneas Argentinas- porque es la que más acceso tiene a información y puede pasar en limpio la reglamentación. "Nosotros la revisamos y se envía a parametrizar a través de casa matriz. La información se vuelca en los sistemas de reserva de venta indirecta de pasajes y luego lo van replicando las aerolíneas en sus sistemas propios".

En tanto, consultada acerca de si podría haber litigios de aerolíneas internacionales por inequidades a raíz de la aplicación del impuesto, Taveira dijo que prefieren esperar a ver la reglamentación.