Congelamiento: el Gobierno habla de retrotraer precios al 1° de octubre

Luego de encabezar una reunión con empresarios de consumo masivo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti anticipó que “se habla de retrotraer precios al 1° de octubre” . Su contundente declaración se dio tras recibir una serie de propuestas para realizar cambios al acuerdo de congelamiento de precios que fue anunciado por el Gobierno nacional la última semana. La negociación con el sector empresarial, no obstante, aún no está cerrada. Feletti anunció un compás de espera de 12 horas para seguir en busca de un acuerdo de precios.

“La idea es retrotraer precios al 1° de octubre, consolidar lo que ya era Precios Cuidados, agregar a la lista original de 1200 otros 900 más, lo que es Precios Super Cerca”, dijo Feletti, y remarcó que eso consolidaría “una canasta básica diversa”.

En una breve charla con la prensa, Feletti sostuvo que “es el derecho de los sectores medios, de trabajadores, de poder consumir tranquilamente los últimos tres meses del año”.

Al ser consultado por si el sector empresarial se mostró sorprendido ante el anuncio de congelamiento de precios, Feletti dijo: “A mí no me manifestaron esa situación de sorpresa porque cuando yo planteo la aceleración de precios de la primera quincena de octubre... No voy a dar marcas, pero tenemos subas de precios entre 10% y 25% en latas de conserva, en café, en higiene personal, en artículos de limpieza”. Así, el funcionario consideró los aumentos “incontrastables”. “Esto tiene que retrotraerse”, sostuvo.

En un pronóstico sobre el comportamiento de la sociedad ante la medida oficialista, Feletti habló de “un escenario de mayor nivel de consumo”. “Ellos [los empresarios] van a aprovechar por cantidad, no por precio” , sostuvo.

Y añadió: “De las empresas hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo, yo creo que tiene que haber vocación de acuerdo porque hablamos de un universo de empresas de las más poderosas”.

Noticia en desarrollo