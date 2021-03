Construcción. Fuentes del sector negaron las acusaciones del ministro que los señaló por las subas de precio de los materiales

Desde el año pasado, con el comienzo de la cuarentena, los precios de los materiales de la construcción subieron por encima de la inflación general. Varios factores incidieron. Por caso, quienes conocen el sector indican que el encierro decidió a muchos a usar ahorros para hacer pequeñas obras.

Otro factor fue que las empresas estuvieron paradas durante meses sin producir. Pero, en el medio, hubo acusaciones de acopio de las empresas a los corralones y viceversa y también un fuego cruzado por los precios.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, apuntó en las últimas horas contra los corralones y dijo que es “una avivada que vendan al dólar paralelo los materiales”, acusación que fue rebatida desde el sector.

Para empezar Pablo Gaytan, de Corralón Ciudadela, dijo que resulta imprudente que se hable de los corralones porque no estuvieron presentes en la convocatoria del jueves pasado en el marco del acuerdo de precios y salarios y que, dentro de este universo, hay empresas grandes, pero también pymes de 12 a 20 personas.

“Las empresas van a la reunión porque tienen que ir y las entiendo, pero es una pavada decir que vendemos a dólar blue. Todos vendemos en pesos y el que se «zarpa», no vende. No es que pongo el precio que quiero y vendo”, afirmó.

Los precios de los materiales de la construcción subieron por encima de la inflación general Ignacio Sanchez

Por otro lado, dijo que hay un “desconocimiento casi total de la actividad” porque, por ejemplo, una de las firmas que se reunió con el Gobierno mandó cinco listas de precios en el lapso de tres meses. “A mí me mandan una lista nueva y actualizo al día siguiente. No me puedo comer el aumento. Es como tener un almacén”, ejemplificó.

“Entiendo a las empresas grandes porque hasta que generen el stock que tienen que generar por ahí hay problemas con las entregas, pero decir que la culpa es de los corralones es desconocer la cadena. No tenés muchas herramientas: o ponés un precio más alto porque no sabés cuándo vas a reponer y a cuánto te van a vender o aguantás la mercadería como pueden hacer otros corralones con otra espalda”, explicó.

Por otro lado, Hugo Cieri, presidente de la Cámara de Corralones Unidos y Afines del noroeste de la provincia de Buenos Aires (Cuanoba), dijo que desde que la producción de las fábricas cayó por la pandemia empezaron a no tener mercadería y luego los precios comenzaron a aumentar.

“El aumento excesivo se fue haciendo desde las empresas. Las fábricas de cemento todas las semanas aumentaban un 5, 8 o 10 por ciento. Al no haber producción y al tener nosotros ventas comprometidas, las empresas se abusaban con los precios. Nosotros como recibimos la mercadería, la entregamos. No podemos stockear y poner precio a dólar billete. Al contrario, estamos desesperados en recibir para entregar. No podemos especular con eso. Hoy mismo hay faltantes”, sostuvo.

Sin embargo, Cieri sí admitió que en hierro sí hubo especulación. “Muchos lo tienen guardado y no lo venden porque el precio está dolarizado. Yo dejé de comprar porque no me convenía. Hay cosas en que sí se especuló y me hubiera gustado podérselo explicar al ministro, pero nos convocaron con poca antelación pensando que éramos de Capital Federal y nosotros estamos en el Interior”, agregó.

Faltantes

De acuerdo con un estudio que sacó ayer la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en base a una muestra de empresas del sector –tanto socias como no socias de la cámara– el inconveniente con el suministro de insumos a febrero sigue siendo importante.

Por caso, un 78% de las compañías dijo que tuvo inconvenientes para hacerse de cemento contra un 12% que no los tuvo.

En el caso de las varillas de hierro un 88% tuvo problemas para acceder, mientras que solo un 3% no tuvo dificultades. En otro de los rubros, el ladrillo, un 72% contestó que tuvo inconvenientes a la hora de comprar contra un 5% que no.

De esta forma, la tendencia se mantiene ya que, en diciembre y en enero, un 80% y un 74% de las empresas tuvo problemas para acceder a cemento, respectivamente.

En el caso de las varillas de hierro el porcentaje de empresas que había tenido inconvenientes en igual período fue de 91 y 86%; y en ladrillo, las empresas con problemas en ese mismo momento representaron un 77 y un 75%.