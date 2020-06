El rubro de comunicaciones es el que más quejas recibió durante mayo Crédito: Shutterstock

28 de junio de 2020

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores (Ssadc), que depende de la Secretaría de Comercio Interior, imputó de oficio a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por presuntos incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos.

De acuerdo con la Ssadc, el 22% de las denuncias ingresadas durante mayo en la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones, convirtiéndose en el rubro que más quejas recibió.

Los reclamos que se le hacen tanto a Telefónica de Argentina S.A. (Telefónica y Movistar) como a Telecom Argentina S.A. (Telecom, Personal, Fibertel y Cablevisión) y a Telecentro S.A. tendrían que ver con que brindan "un servicio técnico ineficiente" y "se habrían excusado en las restricciones que impone la emergencia sanitaria para no realizar reparaciones dentro de los hogares".

Además, las quejas apuntan a supuestos incumplimientos administrativos ya que no realizarían el procesamiento de la baja del servicio o el cambio de plan en tiempo y forma. En el caso de Telefónica, Ssadc suma que habría una demora en los plazos de entrega de productos adquiridos y problemas con los trámites de portabilidad, ya que la compañía no enviaría el chip, o lo haría con retrasos.

Consultadas por LA NACION, fuentes de Telefónica señalaron que la imputación recibida resulta "incomprensible porque no se ponen de manifiesto las razones de tamaño proceder ni la compañía tiene conocimiento de las mismas a la fecha". "Llama la atención el accionar de las autoridades, que no parecen tener en cuenta los protocolos de circulación y trabajos; en especial los de la Superintendencia de Servicios de Salud en este momento complejo de contexto de Covid-19", apuntaron.

En el mismo sentido, fuentes de Telecom citaron una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que recomendaba a los técnicos que no ingresaran en los domicilios de los clientes. "Una parte de los gremios afectados decidió acatarla y hasta hoy no permiten que sus afiliados hagan visitas técnicas a las casas de los clientes", agregaron.

Por último, en cuanto a la imputación, en Telecom dijeron que "resulta llamativo que el organismo público que está analizando los presuntos incumplimientos cometidos por ésta y otras empresas, emita una comunicación pública sobre el tema que tiene a estudio y cuando aún Telecom Argentina S.A. no ha efectuado su descargo en los términos de la ley. Sería lógico que ese organismo esperase a que concluyan las actuaciones para comunicar sus conclusiones y eventual aplicación de sanciones y no presuntos incumplimientos que como tales no puede tener como acreditados".

De acuerdo con lo que informó la Subsecretaría, las imputaciones por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) fueron notificadas el 25 de junio y las empresas poseen cinco días para ejercer su derecho a defensa. Sobre la base de eso luego sigue el expediente que puede derivar en sanciones administrativas o multas.