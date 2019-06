El relanzamiento del Ahora 12 llegó en el momento indicado, según Guillermo Oliveto Fuente: Archivo

25 de junio de 2019 • 10:09

Guillermo Oliveto, especialista en temas de consumo y mercado, se refirió a las distintas medidas que implementó el Gobierno desde el 17 de abril pasado y dijo que "alguien leyó que algo había que hacer para sacar al consumo del freezer" desde el punto de vista económico y social, más allá de lo política.

En diálogo con José del Rio en el programa "Comunidad de Negocios", Oliveto afirmó que el anuncio del Ahora 12 llegó en el momento indicado. "Las cuotas volvieron justo a tiempo básicamente porque tenían un consumidor con más escucha. Si bien esta lejos de ganarle a la inflación, ve que tiene chances de empezar a ganarle. El problema que teníamos es que no compraba el que no podía -lo cual es obvio-, pero el que podía tampoco lo hacía por incertidumbre, temor o culpa. Con que esa gente empiece a mover la rueda estamos un poco mejor, aunque no es una fiesta o un boom, pero sí un escenario de menos a más hasta fin de año", explicó.

Y agregó que las cuotas ayudan a un sector muy golpeado como es electrodomésticos y tecnología y que en la primera semana de aplicación se habría vendido un 50% más.

Entrevista a Guillermo Oliveto 09:45

Video

En cuanto a Precios Esenciales, dijo que los productos dentro del listado crecieron hasta el 100% en algunos casos y que todos mejoraron con respecto a como estaban y están muy por encima del promedio en ventas.

Y están empezando a empujar al supermercadismo en general. "Según datos de Scentia, marzo dio -7,2%; abril, -3,6%; y mayo, -1,8%. Todavía estás en negativo pero la curva mejora. En productos básicos la situación está mejor por el impulso de los 64 productos de Precios Esenciales más los 500 de Precios Cuidados. El canal recupera oxígeno y las cuotas mejoran la parte de no alimentos con lo cual un sector que estaba en una situación compleja está teniendo una mejora progresiva", analizó.

Por último, consultado por el plan Junio 0KM, dijo que el impacto es a nivel de los sueldos de los empleados de las concesionarias. "Hay una sumatoria de estímulos desde 17 de abril sumados al congelamiento de tarifas y los 2 millones de créditos de Anses. Y las medidas son bienvenidas porque ayudan a serenar ánimos", concluyó.