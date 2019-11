Consumo. La recesión seguirá durante todo 2020

El consumo seguirá en rojo en 2020 Fuente: LA NACION

La recuperación del consumo que impulsará el nuevo gobierno no será inmediata y más allá de una leve reactivación que podrían mostrar las góndolas en los próximos meses, esta variable seguirá cayendo en 2020. Esta es la conclusión que comparten los analistas que presentaron sus proyecciones de ventas de la canasta básica para lo que resta de 2019 y 2020.

Los pronósticos sobre la evolución del consumo para el primer año de Alberto Fernández van desde una caída del 5% -es decir, apenas un poco mejor del 7% con que cerrará 2019- hasta un descenso en torno al 1%. Las proyecciones igualmente muestran un alto nivel de volatilidad y también se alzan las voces que sostienen que si se alinean todos los planetas (dólar contenido, desaceleración de la inflación y recuperación del poder de compra de los salarios), el 2020 podría terminar con una suba del 1,5% en las ventas de alimentos, bebidas, tocador y limpieza.

Según la proyección de la consultora Kantar, el consumo en 2020 podría cerrar con una baja del 3,3%, aunque con una desaceleración de la caída a lo largo del año. De esta manera, el primer cuatrimestre terminaría con un descenso del 5% en las ventas, mientras que para fin de 2020 la baja se iría recortando hasta 2%.

"Estamos frente a una nueva normalidad del consumo, que ya lleva muchos meses en baja, lo que se tradujo en un consumidor que modifica sus hábitos de compra y que se encuentra atravesado por tensiones diferentes, como la inclusión, la conveniencia y las compras por recompensa", explicó Daniel Mamone, director de Kantar Worldpanel.

El ejecutivo de Kantar destacó que el consumo masivo se encuentra en el nivel más bajo de la década y que no hay señales de una recuperación en el corto plazo, pero a la vez precisó que en un contexto de caída también hay espacio para experiencias exitosas. "Las marcas locales están ganando participación por sobre las líderes a nivel nacional", destacó Mamone.

Los changuitos seguirán bastante vacíos durante 2020 Fuente: Archivo

La idea de que lo peor no pasó es compartida por la consultora Scentia, que calcula que 2019 cerrará con un derrumbe del 7% en las ventas -con lo cual el gobierno de Mauricio Macri completará cuatro años seguidos con números en rojo-, mientras que para 2020 trabaja con dos escenarios. El primero (y más realista) indica que la baja del consumo durante el año próximo se recortará al 4,8%. En el segundo escenario, con un contexto macro favorable en materia de dólar, inflación y salarios, podría mostrar una evolución de las ventas de entre -1% y 1,5% positivo.

"Los números del consumo se explican porque el 91% de los argentinos gana en forma individual menos de $16.000 mensuales, lo que se traduce en un consumo mucho más empobrecido. Hoy, el 54% de los productos por unidad que se venden en los supermercados tienen precios inferiores a los $50", precisó Osvaldo del Río, director de Scentia.

Ganadores y perdedores

En Nielsen también precisan que dentro del consumo masivo hay ganadores y perdedores. "En todas las categorías las que más caen son las marcas líderes, mientras que las marcas B y las marcas propias están ganando terreno. Algo parecido sucede con los supermercados y los mayoristas, que, a fuerza de promociones, están sobrellevando mejor la crisis que los pequeños autoservicios y los negocios tradicionales", señaló Javier González, director de la consultora Nielsen, que proyectó un 2019 con resultados realmente preocupantes.

En promedio, el consumo masivo está cerrando el último año del macrismo con una derrumbe del 13,9% en el volumen de ventas y con algunos rubros con caídas más pronunciadas, como en los casos de artículos de tocador (-15,2%) y productos de limpieza (-14,1%).

Los números sobre la evolución del consumo fueron presentados en el marco de la cumbre anual organizada por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que en principio iba a contar con la presencia del economista Emmanuel Álvarez Agis. A último momento, el economista se excusó por un tema de salud, aunque en los pasillos de La Rural la ausencia de Álvarez Agis alimentó los rumores de que el ex funcionario de Axel Kicillof podría ocupar la estratégica Secretaría de Comercio en el próximo gobierno de Alberto Fernández.

"No me extrañaría que no se haya querido mostrar para no quedar pegado públicamente en un evento de los supermercados a días de asumir un cargo en el Gobierno", señaló un hombre del sector.