Control: ya son 650 los importadores que acudieron a la Justicia

Los controles a las importaciones y la falta de dólares ocasionaron que unas 650 empresas importadoras se presentaran ante la Justicia y obtuvieran medidas cautelares.

Según fuentes del comercio exterior, los planteos comenzaron a aflorar entre abril y mayo de 2020 y tienen como actores a todo tipo de rubros.

“Hay muchas empresas que importan insumos que no se producen localmente que están planteando medidas cautelares, porque la situación actual no solo se explica por proteccionismo industrial, sino que hay una mala gestión del comercio exterior. No pueden distinguir entre materia prima y producto terminado”, explicaron.

De acuerdo con las voces del sector, un procedimiento puede tardar entre 90 y 100 días, aunque la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa “estaría tratando de entorpecer las medidas cautelares” poniéndoles más dificultad con barreras paraarancelarias.

“Cuando importás un insumo textil necesitás la declaración jurada de la composición del producto, y antes para pedir la SIMI (el permiso para importar) solo precisabas el número de trámite iniciado. Hoy no solo te obligan a tenerla otorgada, sino que, para los que pidieron una medida cautelar, te mandan a una verificación técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que es un limbo con plazos totalmente discrecionales. Además, el trámite que se hace si lo pedís particularmente tarda una semana, mientras que si tenés una cautelar, insume 60 días”, puntualizaron.

En cuanto a la factibilidad de obtener una medida cautelar en la Justicia, que autoriza la nacionalización de la mercadería y el pago al exterior, dijeron que es muy difícil que un juez no la otorgue.

“La mayoría de los fallos son de primera instancia, aunque también hay de segunda instancia a favor. Solo hay un juzgado federal que no los otorga, pero el resto los aprueban todos”, apuntaron.

En principio, los expertos descreen que los planteos lleguen a la Corte Suprema de Justicia, si bien hay empresas que quieren seguir hasta las últimas consecuencias.

“Hay sectores muy complicados, como el de los neumáticos, que van a ir hasta las últimas consecuencias”, contó un operador de comercio. “La parte judicial funciona. Las empresas pueden tener miedo, pero el derecho las asiste. La razón las asiste porque se están violando normativas internacionales como entre 2012 y 2015. Incluso en el gobierno de Mauricio Macri hubo cupos de importación”, concluyó el especialista.