El ministro Daniel Arroyo, protagonista de la polémica por los sobreprecios Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 21:45

El juez Rodolfo Canicoba Corral dictó el allanamiento de la empresa Copacabana, una de las cuales le vendió alimentos con sobreprecios al Ministerio de Desarrollo Social en medio de la pandemia por el coronavirus. Así lo confirmó un abogado de la empresa a LA NACION. Tal como consignó este medio, si se hubiera efectuado la compra, la firma iba a venderle cada botella de aceite de 1,5 litros, de la marca Ideal, a 157,67 pesos.

La empresa conducida por Eduardo Assisa es una de las seis compañías que le vendió alimentos con sobreprecios a la cartera conducida por Daniel Arroyo. Allanaron las oficinas de Beruti 2371, la sede de la firma en la Ciudad, un depósito ubicado en Beccar y dos domicilios particulares. El juzgado encargado del allanamiento es el n°12, a cargo del juez Sergio Torres.

Un abogado de Copacabana habló con este medio y dijo que se trata de "allanamientos sin sentido". "Todo el trámite de los expedientes administrativos fue digital y no se concretaron las compras, con lo cual no hay ni contratos, ni facturas, ni nada", dijo. Tal como contó, desde la empresa están tranquilos. "Saben que actuaron bien y no tienen nada que ocultar. Mañana nos vamos a presentar en el juzgado y empezaremos a aclarar todo lo que sea necesario".

Cuando se conoció la compra, la empresa emitió un comunicado en el que aclaró que "los precios ofrecidos guardan estricta relación con los requisitos del Estado para la adquisición de los productos, la logística correspondiente y los costos financieros que implican para la empresa las demoras del Estado en cumplir con el pago, que nunca es menor a los 90 días de entrega del producto".

Asimismo, respecto de los plazos de entrega del Estado, Copacabana expresó que "más allá de fijar un plazo teórico, el pliego señalaba que el pago se realizaría de acuerdo a las posibilidades de caja". Según el documento de la empresa, no hay plazo cierto de pago. "De hecho, el Estado adeuda actualmente a Copacabana una importante suma de dinero por compras de productos que ya fueron facturados y entregados hace más de 6 meses", agregaron.

Tras el escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios, el Gobierno estableció un nuevo mecanismo para la compra de insumos durante la pandemia.

El nuevo protocolo se fijó mediante la Disposición 55/2020, publicada en el Boletín Oficial, "a fin de regular con mayor especificidad los pasos a seguir en aquellos casos en que los organismos opten por utilizar el mentado sistema electrónico de contrataciones para convocar a interesados en participar de procedimientos de contratación de bienes y servicios en la emergencia ".