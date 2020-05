En Mendoza, las peluquerías fueron autorizadas Crédito: Marcelo Aguilar

La facturación se desplomó y los dueños de los negocios dicen que habrá muchos que cerrarán; quejas por el costo de los alquileres, el peso de los impuestos y la falta de crédito

CÓRDOBA. En casi todas las provincias del país -salvo Buenos Aires (en la mayoría de las localidades), la ciudad de Buenos Aires y Córdoba- el comercio minorista funciona desde hace dos semanas.

El problema es que los efectos de la pandemia se ven en el consumo: en promedio, venden entre el 40% y el 45% de lo que facturaban en febrero. Los comerciantes consultados por LA NACION coincidieron en que la reacción de los consumidores es lenta y en que el sector está "ahogado", con muchos cierres de negocios.

Ayer, al anunciar la extensión de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández dijo que se vende poco porque la gente no sale.

La venta online se habilitó después de las dos primeras semanas de cuarentena en el interior del país no fue fácil. La mayoría (a excepción de las grandes marcas) carece no solo de plataformas digitales, sino también de estrategias para instrumentarlas. De todos modos, de forma intuitiva y hasta "casera", salieron al ruedo. En promedio, les sirvió para facturar alrededor de 8% de las operaciones presenciales.

Jujuy -junto con Salta- es una de las más adelantadas. Ya abren con mesas al público también los servicios de gastronomía. "Al principio, la facturación no era importante, alcanzaba al 20%, pero a medida que fueron pasando los días se acerca a 50% o 60% de lo que era febrero -describe Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios jujeña-. Venimos de una recesión de casi dos años y está todo muy difícil. Aspiramos a generar recursos para pagar salarios; hoy ni pensamos en los impuestos. La expectativa de ventas era mayor, pero logramos algo".

En Salta, en una encuesta informal realizada hace unos días por la Cámara de Comercio e Industria surgió que el 4% de los locales venden más que antes del aislamiento (son básicamente los de telefonía y tecnología); casi la mitad facturan entre 0 y 50% menos, y un cuarto de ellos, menos del 75% que en febrero. Daniel Betzel, titular de la entidad, explica que en los primeros días de apertura hubo "una explosión" de gente, pero "después se frenó".

En San Juan, la cámara que reúne a los comerciantes proyecta que las ventas están 70% por debajo de las de febrero. Su presidente, Hermes Rodríguez, dice que los primeros días de habilitación fueron peores y lentamente hay más movimiento. "La gente pierde poder adquisitivo, compra lo justo; hay preocupación de los comerciantes por la deuda con sus proveedores, los alquileres, los impuestos y los salarios. Se acumulan intereses y los bancos no acompañaron".

Su par mendocino, Adolfo Brennan, plantea que hay "cierta normalidad" porque el transporte público está acotado a servicios esenciales y eso reduce el movimiento. "La demanda es baja, 25% promedio, con proyección de mejora".

Uno de los inconvenientes en los que coinciden es la restricción al uso del transporte -no solo por los permisos para circular, sino también porque en la mayoría de las ciudades ya llevan dos semanas sin colectivos urbanos- y los mayores controles de ingreso al área céntrica. Elías Soso, empresario textil y presidente honorario de CAME Rosario, subraya que hay negocios que "no podrán abrir más"; afirma que el primer tramo de la flexibilización (cuando eran ventas online) "fracasó" y en la nueva etapa las ventas "con suerte llegan a 40% o 50%". Remarca que les va mejor a los locales de barrio que a los del centro por los problemas de movilidad. "El rubro indumentaria tiene comprada la mercadería de invierno y pagada con cheques a junio o julio, que no van a poder cubrir, y los bancos miran, no movieron un dedo. No ayudaron, ganaron millones y ahora no hacen nada", insiste Soso.

En la ciudad de Santa Fe la situación es similar. Datos del Centro Comercial apuntan que el 85% del sector no tenía mecanismos de venta online y en los primeros 45 días del aislamiento social no facturó nada; ahora las ventas son entre 30% y 35% en comparación con febrero. "Cerraron unos 40 locales; a medida que se tienen que renovar los contratos, abandonan -aporta Matías Salemi, presidente del centro-. Cambiaron los parámetros de consumo y no hay ayuda; no más del 10% de los comercios recibieron lo que tramitaron".

La readecuación de valores de los alquileres comerciales es uno de los objetivos a los que apuntan los comerciantes de todo el país. En Santiago del Estero los cierres son "masivos", indica Alejandra Rafael, titular de la Cámara de Comercio: "La venta online no funcionó; hay restricción de circulación en la zona céntrica y eso reduce la cantidad de gente; en algunos rubros, como jugueterías y deportes, hay más movimiento, pero en el resto estamos debajo del 50%. El tema de los alquileres es muy duro, las galerías y centros comerciales están bonificando y otros cobran la mitad, pero no hay forma. El único alivio era el ATP, pero ahora hay tantos requerimientos que se complica", completa.

Catamarca, con 70% de facturación respecto de febrero, es el distrito que mejor se posiciona. Alejandro Segli, presidente de la Unión Comercial, señala que hacia adelante esperan una situación "muy compleja". En Tucumán, señala Sonia Fet, de la CAME, las ventas rondan entre 20 a 25% de lo que era antes de la pandemia, y en La Rioja el contexto es crítico. "No llega a 30% de una caja normal. Ya había cierres antes y habrá que ver cuántos sobreviven", subraya Carlos Bazán, del Centro Comercial.

"Hay diferencias por rubros; el mayor problema es que no hay gente en la calle -dice Marcos Amarilla, de la Cámara de Comercio de Formosa-. La facturación es baja. Hay muchos que no abrieron porque no pueden resolver el protocolo; piden un termómetro que no se consigue y que cuesta $20.000".

Su par de Chaco, Darío Turñettu, calcula que las operaciones no superan el 18% respecto de un año atrás: "Estamos ahogados. No alcanza para cubrir nada; el acceso a los créditos es complicado y las rentabilidades ya venían mal. Por más que el Gobierno ponga, si no vendemos no hay de dónde sacar".

En Tierra del Fuego primero autorizaron a abrir al comercio en Río Grande, donde la facturación equivale al 30%. Marilina Henninger, de la Cámara de Comercio, acentúa que moverse es complicado porque la cuarentena sigue. En Ushuaia los locales llevan dos semanas habilitados y las ventas son como máximo 15% de la caja de febrero.