Desde hace 12 días que en la ciudad e Córdoba no hay colectivos Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

La Nación prometió enviar $6500 millones, que hasta ahora no llegaron

Gabriela Origlia 20 de mayo de 2020

CÓRDOBA.- Hace doce días que en la ciudad de Córdoba no hay colectivos y nueve que en Rosario y Santa Fe pasa lo mismo. Los choferes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) pararon porque los empresarios no les completaron el sueldo de abril por falta de fondos. No llegan giros desde el Ministerio de Transporte de la Nación y los gobiernos municipales y provinciales aseguran que no tienen más dinero para poner que el que ya le destinan al sistema. Las empresas definen la situación como de "colapso".

En la cartera que conduce Mario Meoni aseguraron a LA NACION hace una semana que en este segundo cuatrimestre renovarán los $6500 millones del fondo compensador con una modificación: se incorporará a los colectivos con recorridos de más de 60 kilómetros, que no recibían recursos. El monto es el mismo que en los primeros 120 días del año, pero con más actores entre los que distribuir. En el caso de los interurbanos, hace 35 días que no circulan en Córdoba y siete días en Rosario también porque no se completaron los sueldos. Por ahora, no hay solución, porque el dinero prometido no llegó.

La condición que puso Transporte para que las provincias reciban esos fondos es que garanticen el congelamiento de la tarifa sumándose al freno que la Nación estableció en diciembre por 180 días en la zona metropolitana. "El gobierno nacional y los provinciales son políticamente responsables de que los trabajadores no perciban sus haberes, y para peor en este contexto el empresariado amenaza con reducción de servicios y suspensiones de trabajadores", señala un comunicado de la UTA.

El paro se produce en paralelo a la flexibilización de la cuarentena y a que las autoridades "desaconsejan" el uso del transporte público. En Córdoba, por ejemplo, hasta que se inició la medida de fuerza circulaban el 40% de las unidades existentes, y en determinados horarios -pese a los protocolos- había gente viajando de pie. Además, la provincia determinó que viajarían gratis los trabajadores de súper e hipermercados y los de la salud porque el gobierno se haría cargo de esos boletos. Esas partidas tampoco fueron recibidas por las empresas.

"Las provincias plantearon que la solución solo puede venir a nivel nacional. La Nación se lavó las manos y dejó a las provincias totalmente solas en esto. Tienen que entender que entre urbanos e interurbanos estamos hablando, solo en Córdoba, de 7000 familias, y en el interior del país, de 35.000 familias", describió Carla Esteban, titular de UTA Córdoba.

Desde enero de 2019 la Nación dejó de subsidiar el transporte y creó el Fondo Compensador; en todo este período las provincias y algunos municipios deben aportar recursos. Esos fondos se mantuvieron prácticamente congelados este año respecto de 2019, por lo que cada vez cubren menos del costo del boleto. La brecha entre los precios de CABA y AMBA y las principales ciudades del interior nunca se cerró.