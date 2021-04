Crean incentivos para que los bancos “pesquen” clientes por fuera de la “pecera”

El Banco Central (BCRA) aprobó un sistema de incentivos para que los bancos salgan a buscar nuevos clientes (personas o empresas) de crédito o productos e incentiven la utilización de medios de pago electrónicos, intentando darle un nuevo empuje a la inclusión financiera.

Esta determinación se conoció dos semanas después de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, acusara a los bancos de no contribuir a la inclusión financiera y de estar muy acostumbrados “a pescar dentro de la pecera”.

La medida, que también busca alentar una mayor distribución geográfica de los cajeros automáticos, fue analizada hoy por el directorio de la entidad en su tradicional reunión semanal, adelantada por el inicio de la Semana Santa.

Se trata de una política de estímulo que procura:

- Expandir el crédito a personas y Pymes que hoy no tienen préstamos otorgados por un banco, es decir, que no tienen calificación ni registro en la Central de Deudores por parte de una entidad financiera.

- Potenciar el uso de los e-check y las facturas de crédito electrónico.

- Incentivar el uso de los medios de pago electrónicos y los débitos de facturas en cajas de ahorro.

- Mejorar la eficiencia de los cajeros para reducir la cantidad que queden fuera de servicio y extender la red a zonas desprotegidas y ciudades y pueblos donde hoy no se presta el servicio.

El incentivo para que los bancos sean más activos al respecto será monetario.

Se instrumentará a través “de distintas franquicias” para la constitución de la posición que deben mantener de efectivo mínimo por cuestiones prudenciales.

Concretamente, podrán reclamarle al BCRA que les baje la porción de encajes no remunerados (aquellos por los que no cobran, ya que hay una parte que les genera ingresos por estar invertidos en Letras de Liquidez o colocados en pases pasivos), en la medida que logren éxitos en las políticas de inclusión financiera y desarrollo de los pagos electrónicos. Aún no se difundió el detalle de cuánto sería ese “premio” en cada caso.

“Los bancos deberán demostrar que otorgaron las primeras líneas de crédito a personas y Pymes que no tuvieron acceso a bancos y que registran un crecimiento en la financiación a Pymes y a Mipymes vía adquisición por parte de la entidad de los e-check o las facturas de pago electrónico”, ejemplificó el BCRA en el comunicado mediante el que dio a conocer la novedad.

“Las entidades también podrán captar a las empresas o personas que tengan créditos no bancarios pero no tuvieron crédito bancario, permitiendo reconvertir su crédito en uno bancario que, en promedio, representa la mitad de la tasa de interés”, enumera.

El sistema también intenta mejorar la oferta y disponibilidad de cajeros automáticos, en especial, en zonas desatendidas LA NACION

En el caso del uso de medios de pago electrónicos, el incentivo será accesible para los bancos “que logren crecimiento de los débitos en la caja de ahorro producto de compras en comercios con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, débito directo de servicios o pago de resumen de la tarjeta de crédito”.

El último eslabón de este sistema de premios es para los bancos que no tengan cajeros fuera de servicio por motivos como la imposibilidad de imprimir ticket o no contar con billetes y para los que “instalen el servicio en ciudades que no cuenten con cajeros en la actualidad o estén subatendidas”.

Flexibilizan una norma para importar

Además, el directorio del Banco Central aprobó una flexibilización de la comunicación A 7030 para permitir el pago anticipado de importaciones de bienes de capital, siempre que se trate de equipos que sean producidos “a pedido de la empresa que los importa”, la que deberá acompañar la orden de compra con un adelanto del pago.

La comunicación A 7030 estableció la regla de uno a uno, que permite acceder a divisas por el mismo monto de los bienes importados y despachados a plaza. En el caso de bienes de capital que deben ser producidos a pedido, hasta ahora los importadores recién podían acceder a las divisas cuando el bien se encontraba en el puerto de origen.