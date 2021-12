Crean un programa que orienta a las mujeres sobre cómo crecer en los directorios de las empresas

La ausencia de las mujeres en los puestos de decisión de las orporaciones es un tema que gana cada vez más visibilidad en la sociedad y en la agenda de las empresas. Para erradicar este problema, cada vez surgen más iniciativas: desde cursos hasta diferentes eventos. Una de ellas es la que lleva adelante KPMG, la Fundación Women Corporate Directors (WCD), la Universidad del CEMA y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que se unieron para crear la certificación next board: “tu próximo paso para integrar el Directorio”. De hecho, en noviembre, finalizó la primera edición del programa con 30 egresadas en puestos jerárquicos C-Level, quienes recibieron su diploma en el acto del que participaron María Alegre (UCEMA), Tamara Vinitzky (KPMG y WCD), Gabriela Terminielli (BYMA), y los directivos de KPMG y la UCEMA, Néstor García y Antonio Marín.

Las mujeres que participaron pudieron acceder a herramientas, contenidos vigentes y, principalmente experiencias a través de sesiones con líderes internacionales. Los temas abordados fueron desde gobernanza corporativa, asuntos legales y liderazgo para la agilidad hasta la responsabilidad social empresaria y la transformación digital.

Tamara Vinitzky, socia KPMG Argentina y co-chair de Women Corporate Directors Argentina, además de directora de la certificación manifestó que “no había capacitaciones que focalizaran en lo que realmente sucede cuando uno llega a un board, lo que pasa en la mesa chica. No se trata de ver lo que uno puede encontrar en un libro. Queríamos que incluyera cómo se tiene que mover esa persona en el board, a las mujeres que nos cuesta tanto lo relacionado con el networking, poner la voz arriba de la mesa, queríamos incluir herramientas para el personal branding y también de ciberseguridad, de innovación, de agilidad que no están en la agenda de los libros”. Además destacó la relevancia que tuvieron las visitas de personas que ocupan boards en el día de hoy en distintos países del mundo y del país para que puedan contar sus experiencias según temática”. La preparación para un “board real” es, para Vinitzky, el auténtico diferencial de Next Board.

María Alegre (UCEMA), Tamara Vinitzky (KPMG y WCD), Gabriela Terminielli (BYMA), y los directivos de la UCEMA y KPMG, Néstor García y Antonio Marín

“Mi mayor satisfacción es que puedo mirar a la cara a cualquier persona en Argentina y decir `no me vengas con el cuento de que no encontrás mujeres para poner en el directorio´; no hay excusas”, reflexionó Alegre, de UCEMA y agregó que en el programa analizaron cómo la diversidad agrega valor, permite derrumbar sesgos e innovar. También compartió datos duros: sólo 10% de los directorios tiene mujeres . “La convocatoria siempre fue muy neutral a talentos que quieran venir a formarse para construir directorios más diversos. Para la primera edición se anotaron 30 mujeres pero para la segunda edición también tenemos hombres. La puerta estuvo siempre abierta pero la primera vez no se animaron y la segunda sí. Si queremos construir directorios más diversos necesitamos que los varones sean parte de esa lucha y generen esos espacios porque hoy son los que están, entonces son los que tienen que darse vuelta y tender la mano para llevar mujeres a esas mesas”, añadió. A diferencia de la primera edición, espera que en la segunda vuelta -que ya tiene el 50% del cupo cubierto- también haya sesiones presenciales.

Las directoras del programa: Gabriela Terminielli, Tamara Vinitzky y María Alegre

A la hora de dar recomendaciones, Vinitzky aconsejó que las mujeres que quieran acceder a un directorio no esperen a terminar la carrera ejecutiva para pensar cómo hacer para acceder a un board y que pongan el foco en tender redes mientras están en la carrera ejecutiva, o sea, invertir tiempo tanto adentro como afuera de la oficina como clave para ingresar a un board.

Al hablar de la brecha de género en las juntas directivas, otra de las directoras del Next Board -Gabriela Terminielli definió su postura: “Siempre digo que cada sillón en un directorio es poder y dinero y hay que ceder esos lugares. Hoy la composición de los directorios son varones que están hace muchos años y que han estado en entidades o corporaciones que muchas veces se perpetúan en directorios”. “En la medida que haya una renovación, que se considere a la diversidad como un valor genuinamente, se van a empezar a buscar directorios más profesionales a través de headhunters y no tanto de contactos y eso es lo que va a empezar a mover un poco el mapa actual”, reflexionó.

Por su parte, Néstor García, socio Director Ejecutivo de KPMG Argentina agregó que: “lo que buscamos a través de este programa desde KPMG como main sponsor de WCD es que la mujeres tengan herramientas y contenido para poder formar parte de los directorios o las que ya forman parte puedan mejorar sus habilidades. Lo que se está viendo con eventos, este programa es que están teniendo una visibilidad que no tenían antes y creo que ayuda a que otras mujeres se animen y que se sumen al programa de WCD porque es un programa que empezó de la nada hace cinco años y hoy hay cerca de 80 mujeres que lo conforman y son directoras, presidentas y CEOs”.

La participación de la Universidad del CEMA, según Antonio Marín, director de la Escuela de Negocios y vicerrector de la universidad, tuvo el objetivo de “buscar una mayor equidad de género y que las mujeres puedan acceder a roles de alta dirección en las empresas. El rol que tenemos como universidad es tratar d ayudarlas a que lo puedan hacer porque hacemos lo que sabemos hacer: educar”.

En primera persona

En el evento de graduación en el Palacio Paz, muchas de las egresadas se conocieron presencialmente después de haber cursado juntas los encuentros semanales y virtuales que empezaron en abril y terminaron en noviembre. Sandra Eliana Vaimberg, Controller de Pan American Energy, opinó: “es un programa integral que aborda aspectos vinculados al trabajo de un director independiente. aborda temas relacionados con lo económico, lo soft las nuevas tecnologías y el fraude. Está orientado a que uno puede ejercer la función minimizando los riesgos y maximizando las contribuciones a los directorios”. Por su parte, Silvia Susana Cardarelli -CFO de Life Seguros, consideró que “resultó muy interesante con la parte práctica de los invitados que había en cada sesión. Trabajabas la teoría y la experiencia y eso fue muy rico. Otro punto para destacar es la red que son profesionales maravillosas”.

A la hora de identificar lo que le falta a los directorios para incorporar a las mujeres, varias de las egresadas coincidieron en que hace falta tomar decisiones, exponerlas, dejar de probarlas y confiar en ellas

“Destaco el foco que se pone en el gap que hay entre los miembros mujer y hombres del directorio. Mi carrera entera viví siendo una de las pocas mujeres y este tipo de programa y la red pueden generar un cambio muy positivo a la sociedad que va a traer contribuciones muy importantes a las compañías porque la mujer tiene una mirada muy integral y abarcativa de las problemáticas en las compañías. Como participantes del programa deberíamos llevarnos el legado de estimular la inclusión porque todo lo que sea intelectual de una forma u otra se aprende con experiencia o cursos pero la diferencia es marcar el ejemplo y la tendencia“, manifestó la egresada María José Ortega Castelán, gerente de operaciones para Latinoamérica de Thermo Fisher Scientific.

A la hora de identificar lo que le falta a los directorios para incorporar a las mujeres, varias de las egresadas coincidieron en que hace falta tomar decisiones, tener en cuenta a la mujer, exponerlas, dejar de probarlas y confiar en ellas y en sus capacidades.

Las 30 egresadas fueron Roxana María Aguilar, Adriana Beatriz Barraco, Paula María Bertol, Silvina Buey, Silvia Bulla, Silvia Susana Cardarelli, Verónica Inés Cheja, Gabriela Facciano, Alejandra Elena Falco, Viviana Fonseca, Mariana Franza, Verónica García Seffino, Maríana Jasper, Paola Jelonche, Susanne Juliette Kavelaar, Silvia Martinucci, Mercedes Méndez Ribas, Claudia Mundo, María José Ortega Castelán, Valeria Isabel Plastino, María Elena Ragazzi, Karina Riera, Mariel Rotondaro, Silvia Laura Satas, María Angela Stelzer, María Carmen Tettamanti, María Eugenia Tibessio, María Cecilia Tossoni, Sandra Eliana Vaimberg y Deia Vilela.