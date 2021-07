Creció el uso de la tarjeta de crédito, pero las compras son a plazos más cortos

Un poco más cerca de lo que será la nueva normalidad, en el segundo trimestre de este año el uso de tarjetas de crédito creció un 33,93% comparado con el mismo período de 2020, cuando el país transitaba las fases más restrictivas de la cuarentena por el Covid-19.

Los datos se desprenden del índice Prisma, un estudio de mercado que se hace desde un año atrás y utiliza como base la información con la que cuenta esa empresa a partir de los productos que administra –las terminales La Pos, la red Banelco y las transacciones a través de la plataforma Todo Pago–, junto con las estadísticas del Indec y del Banco Central.

“Hay un crecimiento interanual muy importante en el uso de las tarjetas dado que se compara contra el comienzo de la pandemia en el país. Las tarjetas de débito se recuperaron un 50,57%, mientras que, en las tarjetas de crédito, la recuperación fue del 33,93%”, comentó Julián Ballarino, gerente de Relaciones Institucionales de Prisma Medios de Pago.

Sin embargo, mientras que las transacciones con débito siempre crecieron interanualmente en los cuatro trimestres, para el caso de las de crédito es el segundo trimestre con una variación positiva, después de que, en el lapso de enero, febrero y marzo de este año, las transacciones crecieran un 3,88% contra igual período de 2020.

Consultado por LA NACION, Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech en la Universidad Católica Argentina, consideró que, si hay que anticipar lo que va a pasar a futuro, todavía hay margen para que el crédito se recupere, sobre todo en volúmenes transaccionados. En el segundo trimestre de este año, las tarjetas de crédito representaron el 51,34% del total de transacciones, cuando en igual período de 2020 eran el 53,87%.

“Hay margen para que siga creciendo, principalmente porque las categorías de consumo que más se consumen a crédito son de mayor valor. El extremo son los gastos en hotelería y turismo, que claramente aún no se han reactivado, pero también podemos pensar en gastos en electrodomésticos todavía aletargados. No estamos en una normalidad tal que se pueda estar consumiendo en eso o, al menos, no tanto como antes. Entonces, sin dudas, la perspectiva es que falta recuperar o empieza a recuperarse, pero podría seguir creciendo”, explicó.

Por su parte, el youtuber financiero Ramiro Marra también pronóstico que hacia adelante las tarjetas de crédito se van a usar más bajo tres premisas: el aumento del crédito, las promociones y la necesidad. En cuanto a los planes de cuotas, dijo que el plan Ahora es el único importante que está activo y que los consumidores tienden a aprovechar los plazos más largos.

No obstante, en el informe del segundo trimestre de 2021 se vio un fuerte incremento interanual en las transacciones en los planes Ahora 3 y Ahora 6, que treparon 112,92% y 203,33%, respectivamente. Carballo lo atribuyó al impacto de los rubros de una vuelta a una cuasi normalidad.

“Hay que entender el contexto en que se recogen los datos. Si bien en el segundo trimestre hubo un endeble regreso a una fase 1, sin dudas estamos hablando de un contexto completamente distinto. Estamos comparando el segundo trimestre de 2020, en el que el debate era cerrar o cerrar, con el segundo trimestre de este año en que, si bien hubo una pequeña instancia de fase 1, la discusión siempre giró sobre los aforos. La gente sale y empiezan a aparecer actividades de ocio, como ir al shopping, al cine o al teatro, y con eso viene el consumo en indumentaria, algo que se suele consumir en cuotas más reducidas”, ejemplificó.

Más débito

En cuanto al débito, si bien su participación por volumen y transacciones decreció frente al primer trimestre del año, parece empezar a estabilizarse en un 45% del total de transacciones.

“Con los datos de dos trimestres consecutivos podemos pensar que estos grados de consumo con débito llegaron para quedarse. Ahora, si esperamos que el crédito crezca, cuando se agrande la torta, no podemos suponer que los volúmenes se van a mantener iguales. Un pasaje de avión, una estadía en un hotel o comprarse una heladera van a dar un volumen mucho más grande que lo que se consume con débito. No obstante, podemos ver sin dudas que, en cantidad de uso, está claro el nuevo piso”, apuntó Carballo.

En el segundo trimestre de 2021, sobre el total del volumen operado con tarjeta de débito, las compras representaron un 48,12%, mientras que, en el mismo trimestre de 2020, representaban un 39,69%. En tanto, el retiro de efectivo en comercios se mantuvo en un 3,12%, pero, contra el segundo trimestre del año pasado, creció un 22,49% medido por transacciones.

“Con el retiro de efectivo, los comercios encontraron una reducción de los costos de logística y el usuario, un beneficio. Lo lógico sería que la tendencia continúe, siempre considerando que el uso de efectivo cae”, concluyó Marra.