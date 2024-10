Crédito online: cómo es el préstamo flexible que te permite acceder a más de $20 millones de acreditación inmediata

Escuchar

Un crédito online flexible del Banco Galicia permite acceder a hasta $20 millones con libre destino y acreditación inmediata, por lo que puede ser útil saber cómo acceder a este préstamo.

El mismo está disponible para cualquier persona con cuenta Galicia que trabaje de forma independiente y tenga calificación de préstamo disponible. Otros requisitos incluyen tener un ingreso mínimo de $85.000 por mes y el token activo. Si bien los ingresos de los cónyuges pueden combinarse, ambos deben cumplir los requisitos dispuestos.

Los cónyuges pueden sumar sus ingresos para acceder a un préstamo flexible del Banco Galicia, que empieza a pagarse en 90 días Shutterstock

El nombre del préstamo flexible viene del hecho de que, una vez otorgado, se empieza a pagar en 90 días de depositados los fondos, que se acreditan de manera inmediata en la cuenta bancaria. Los pagos mensuales incluyen la amortización de capital, interés, IVA (impuesto al valor agregado) sobre intereses, impuesto al sello e Ingresos Brutos en el caso de corresponder. Se realizan a través del sistema francés, de cuota constante, cuota de interés decreciente y amortización de capital creciente.

Una vez que se entra en el plan de pagos, el crédito puede extenderse por 72 meses, equivalentes a seis años. De todas formas, desde la entidad recuerdan que el otorgamiento del préstamo está sujeto al previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia, por lo que el mismo está sujeto a calificación crediticia.

El préstamo flexible del Banco Galicia otorga un máximo de $22.400.000 Daniel Basualdo

Por tratarse de un préstamo personal, el crédito flexible del Banco Galicia no tiene comisión de otorgamiento, según disposición del Banco Central. Debido a esto, desde la entidad financiera subrayan que solo se cobrará comisión en líneas que sean aprobadas para clientes con actividad comercial.

El préstamo también se puede precancelar de forma parcial y/o total de manera presencial en una sucursal Galicia. Sin embargo, esto tiene costo: la cancelación parcial tiene un plus del 4% + IVA sobre el capital a pagarse, mientras que la cancelación total solo paga este extra en caso de hacerse antes de haber pagado el 25%, o si no pasaron 180 días desde la acreditación. De ambas condiciones, subraya la entidad, siempre aplica la de mayor plazo para que no se cobre la comisión por cancelación total.

Cómo es el crédito flexible que permite acceder a más de $20 millones

Requisitos : tener entre 18 y 80 años y token activo.

: tener entre 18 y 80 años y token activo. Monto máximo : $22.400.000.

: $22.400.000. Uso : libre destino.

: libre destino. Cuotas : máximo de 72 meses, mínimo de 6.

: máximo de 72 meses, mínimo de 6. Ingreso mínimo requerido : $85.000

: $85.000 Sistema de amortización: francés (cuota constante, cuota de interés decreciente y amortización de capital creciente).

