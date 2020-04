Cris Morena: "Me asusta la docilidad que tenemos; lo que nos dicen, lo acatamos"

La empresaria destacó que transformación que está teniendo la sociedad a partir del coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 14:20

"Me asusta la docilidad que tenemos, que lo que nos dicen lo acatamos. Yo lo acato totalmente con todas las normas y me parecen lo correcto, pero hay otras que no nos dicen que me producen cierto desconcierto", dijo Cris Morena en una entrevista en el programa Comunidad de Negocios, de LN+ en la que habló de los proyectos televisivos y destacó la recomposición que está teniendo el planeta en el tiempo que va de cuarentena.

La empresaria televisiva dejó entrever que tiene cierto desconcierto respecto de que una sola persona decide el destino de mucha gente. "En nuestro caso y en los de otros, me asusta que no hay poderes. No está el poder legislativo ni nada, y nos dicen lo que nos dicen. Como inocentes tenemos que creernos todo y seguirlo a rajatabla porque, si no, vamos a tener un montón de problemas. Creo que hay un montón de cosas para hacer que solucionarían mucho el problema de estar encerrados. El ser humano es gregario. Vivimos de la emoción, del abrazo, de estar con el otro, de charlar codo a codo, de enojarnos", explicó.

En ese contexto, la creadora de Casi Ángeles y Rebelde Way advirtió que la vida en cuarentena está transformando a la sociedad en "un mundo liso" donde todo es amigable y perfecto, sin grandes emociones y señaló que el ser humano necesita de "abrazos, enojos, charlas codo a codo" para poder sentirse vivo.

Por otra parte, añadió que la Argentina no está preparada para enfrentar situaciones similares a las de una pandemia, y que producto de ello son las medidas tomadas para controlarla. "Esta pandemia es un producto no sabemos de quién o de qué. No sabemos hasta dónde va, ni quién está involucrado en esto, si es simplemente un virus que se coló o será el comienzo de muchos que se cuelan porque el mundo no está preparado. La Argentina, de hecho no lo está, por eso nos tienen encerrados", dijo.

Cris Morena, en el programa "Comunidad de Negocios" de LN+ 11:09

Video

Consultada sobre la dicotomía entre economía y salud, calificó como "enloquecedor" que la grieta ahora esté enfocada entre "economía y salud". Aclaró, no obstante que, lo considera como una falsa dicotomía: "Tanto es peligroso el coronavirus como lo que está sucediendo con el país y no hablo solo de economía, sino de los valores, que los perdimos hace tantos años y hay gente que no los recuerda", sentenció.

Otro Mundo, el proyecto

Desde hace cuatro años, Cris Morena viene trabajando en el proyecto Otro Mundo, un espacio de aprendizaje holístico que tendrá como base una metodología en la que los jóvenes y los niños buscarán convertirse en grandes artistas. "Nunca imaginé que este proyecto iba a lanzar su campaña de comunicación el día que dijeron 'se cierran las escuelas'. Para mí fue algo rarísimo. La campaña de comunicación tuvo que ver con reconocerse en el espejo, amarse y buscarse. Y, ahora estamos todos solos con los espejos. Fue algo muy sincrónico, de avanzada", sostuvo.

Para la productora, Otro Mundo no sustituye ni se compara con la educación académica, que deberían tener los jóvenes, sin embargo, manifestó que la intención del proyecto es que algún día sirva para motivarlos a seguir su camino. "Nosotros, para empezar, no somos un proceso de educación, sino de aprendizaje. No tenemos nada que ver con la educación académica, tenemos que ver con el proceso de aprendizaje en las artes escénicas, audiovisuales, digitales y la música. Que el día de mañana esto se transforme en nichos o espacios donde la gente está aprendiendo lo que ama y lo que desea y lo que lo hace creativo, puede ser", destacó.

"Estoy hipercreativa, a tal punto que estamos por el cuarto tema de "Otro Mundo" de nuestro espacio. Creo que la semana que viene vamos a lanzar una canción nueva que hice hace dos semanas y habla de la vida", agregó.