Crisis de financiamiento de la salud. Por qué cada vez hay más médicos que cobran copago a sus pacientes

La crisis de financiamiento por la que atraviesa el sector de la salud y el atraso que han sufrido en consecuencia los honorarios profesionales, ha llevado a que cada vez más médicos hayan empezado a cobrar un copago por su atención al paciente, que puede ir desde los $1000 hasta los $4000.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del sistema de salud y voces de una importante empresa de medicina prepaga, quienes señalaron que cada vez es más frecuente la exigencia de un copago en casos individuales en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), siguiendo una práctica en la que ya se habían adelantado varias provincias.

Un hombre que conoce desde adentro el sistema de salud, confirmó que, efectivamente, ya hay médicos que le cobran un copago a sus pacientes. “Son decisiones individuales, no corporativas. Lo que está sucediendo es que cada vez son más. Además se suman los que se van de las cartillas. Prefieren atender menos pacientes, pero cobrar en efectivo”, comentó la fuente.

Esto se va incluso en contra de lo dispuesto por la ley, puesto que, en el marco actual de las normas vigentes del sistema de salud, la modalidad de copago no está autorizada. “Para cambiar eso, debería dictarse una resolución específica que habilite su cobro a nivel general”, explicó otra fuente. Y agregó: “No hay ningún cambio en la norma, por lo tanto, hoy los copagos que no estaban pautados en el plan, no deberían existir”.

En este sentido, desde otra prepaga señalaron que el cobro de copagos solo está autorizado en psicología, odontología y urgencias (según el plan). “En aquellas circunstancias en las que detectamos el cobro indebido por parte de algún otro prestador, nos ponemos en contacto para corregir ese accionar”, contaron. Aunque agregaron que cualquier sanción debe ser aplicada por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Pero más allá de las medidas que podrían llegar a tomarse por tratarse de una práctica no autorizada por la ley, lo que sucede en la práctica es que su comprobación no resulta fácil. “Es muy difícil identificar a alguien que lo haga, porque se trata de una relación de absoluta confianza entre un médico y un paciente que se atiende con él hace años. Es un acuerdo entre particulares, frente a una situación real que es que, dada la crisis de financiamiento del sector, han quedado retrasados los honorarios profesionales”, indicó un especialista del sector.

La realidad de que, tal como está hoy el financiamiento del sector, se torne prácticamente inevitable abrir la puerta al cobro de copagos, quedó reconocida en un proyecto de reforma del sistema de salud en el país, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, a instancias del presidente Alberto Fernández y sobre la base de ideas del exministro del área Ginés González García.

En efecto, según publicó en mayo LA NACION, los principales ejes de ese proyecto son fusionar las obras sociales para que queden menos, pero con mayor envergadura; trabajar en un fondo nacional de recursos para financiar los medicamentos de alto costo y habilitar una forma justa de cobrar copagos.

En el interior, lleva más tiempo

Como se dijo, en el interior a nadie sorprende el cobro de copagos médicos, puesto que hace ya tiempo que se instauraron. Andrés de León, expresidente del Consejo de Médicos y especialista en Medicina Transfusional y Especialista en Hematología, que trabaja en la provincia de Córdoba, contó: “Cada vez es más frecuente el cobro de honorarios a los que los financiadores no llegan a cubrir el honorario ético mínimo”.

Es más, De León destacó que hay un proyecto para cobrar un arancel adicional al honorario por el gasto administrativo. Este documento, al que tuvo acceso LA NACION, promueve crear el “Valor Módulo Gasto Operativo de Consultorio” derivado de “las atenciones médicas llevadas a cabo por profesionales que ejercen la medicina en los consultorios médicos debidamente habilitados en cada distrito”.

Asimismo, el proyecto determina que el valor de ese Módulo Gasto Operativo de Consultorio sea de $1000, “suma que deberá ser actualizada periódicamente por el Consejo Superior en función de las variaciones que se verifiquen en la actividad económica y posean incidencia sobre los gastos de consultorio”.

Por su parte, Rolando Agüero, médico pediatra en La Rioja, comentó que en el caso de pacientes de algunas obras sociales, se cobra un plus por la atención. “Es una práctica común, sobre todo en aquellas obras sociales que pagan poco”, afirmó.

Carlos Pesa, miembro de la Asociación de clínicas, sanatorios y hospitales privados de la República Argentina (Adecra), en Tucumán, fue contundente ante la consulta sobre si en su provincia se cobran copagos por las prestaciones médicas: “Sí, es una práctica habitual, cada vez más frecuente, lamentablemente. Y en todo el país”.