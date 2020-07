El endeudamiento de las empresas y las familias, los impuestos, el impulso a sectores afectados y los servicios y tarifas son las cuatro grandes áreas en las que trabaja el Poder Legislativo Fuente: Archivo

Sofía Terrile 2 de julio de 2020

Fernanda Vallejos y Fernando Iglesias, Hugo Yasky y Cristian Ritondo. Diputados oficialistas y opositores que a simple vista parecerían no tener mucho en común, trabajan con matices por un mismo objetivo. Con más de 100 proyectos ingresados, el Congreso analiza cómo aliviar el bolsillo de los argentinos en un escenario de caída de la actividad por la pandemia, aunque pocos hablan sobre cómo financiar esa decisión.

Con diferentes estrategias, el Poder Legislativo está enfocado en el endeudamiento familiar y empresarial, los impuestos y las tarifas, entre otros. Hay proyectos más integrales, que hablan de un de alivio para pymes o monotributistas, y otros más enfocados en sectores, que van desde el turismo, pasando por los salones de eventos hasta las quinielas.

Desde que se anunciaron las medidas de alivio, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) hubo pedidos de uno y otro lado: por ejemplo, el oficialista Hugo Yasky solicitó que no se les diera ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o a aquellas con probada evasión fiscal, mientras que el PRO y la UCR pidieron la nulidad de las restricciones para distribuir utilidades impuesta a las firmas que reciben asistencia para pagar salarios.

A grandes rasgos, el trabajo del Congreso, según relevó LA NACION , está enfocado en cuatro grandes áreas: el endeudamiento de las empresas y las familias, los impuestos, el impulso a sectores afectados y los servicios y tarifas. Estas son algunas de las iniciativas en las que se trabaja en ambas cámaras.

Endeudamiento

Hay un temor entre abogados y contadores de todo el país: que en el segundo semestre y en 2021 haya una avalancha de concursos y quiebras Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

En medio de caídas tan pronunciadas de la actividad económica, y de proyecciones no muy favorables, hay un temor entre abogados y contadores de todo el país: que en el segundo semestre y en 2021 haya una avalancha de concursos y quiebras , hoy contenidos por los tribunales que operan a media máquina y la esperanza de los endeudados de que haya alguna otra manera de renegociar sus deudas bancarias, operativas y con el fisco.

La emergencia de los concursos y las quiebras es reconocida tanto en el oficialismo como en la oposición, pero se trabaja con distintos focos. El Frente de Todos presentó el 5 de mayo pasado un proyecto para declarar la emergencia en estos procesos hasta el 31 de diciembre de 2020: es, esencialmente, una extensión de los plazos de las firmas ya concursadas, explicaron desde el equipo de asesores de la diputada Mirta Tundis, quien acompaña la iniciativa.

Desde la oposición, Juntos por el Cambio presentó un paquete de medidas relacionado con los concursos y quiebras que incluye la reforma de la ley para habilitar el financiamiento a las compañías que estén pasando por este procedimiento y la creación de la figura del PRES o Procedimiento de Reestructuración Empresaria Simplificada, una herramienta de reestructuración de deuda que llevaría unos 180 días en lugar de los (al menos) 365 que lleva un concurso.

Eduardo Amadeo, exdiputado de Cambiemos y uno de los principales impulsores del proyecto en el ámbito privado y público, asegura que la iniciativa del PRES está hoy trabada en el camino interno del Congreso y que no hubo aún respuesta oficial por parte del Gobierno, a pesar de que se lo presentó en varios ministerios.

Impuestos

La propuesta más resonante de los últimos días que surgió en materia de impuestos fue la del diputado opositor Fernando Iglesias, quien planteó que, desde el día 120 de aislamiento total, las empresas afectadas por la cuarentena dejen de pagar impuesto Fuente: Archivo

La propuesta más resonante de los últimos días que surgió en materia de impuestos fue la del diputado opositor Fernando Iglesias, quien planteó que, desde el día 120 de aislamiento total, las empresas afectadas por la cuarentena dejen de pagar impuestos. Consultado por LA NACION respecto de la contracara -la falta de financiamiento para el Estado, en un contexto en el que la recaudación cae en términos reales por encima del 20%-, el legislador aseguró que cómo cierran los números "es un problema del Ejecutivo".

Para el diputado, hoy esos impuestos tienen un carácter "confiscatorio" porque se cobran a empresas que no generan ingresos desde inicios del aislamiento. De parte del oficialismo hubo un "rechazo absoluto" de la propuesta con el argumento de que "no se puede desfinanciar al Estado", señaló Iglesias. Por eso, aseguró que no le ve un futuro promisorio por la falta de adhesiones dentro de la Cámara.

Entre otras propuestas de Diputados, el bloque PRO también presentó a inicios de junio un proyecto para reducir el IVA en los rubros que no hayan retomado su actividad económica como consecuencia del aislamiento y la Coalición Cívica pidió una exención de emergencia del Impuesto a Débitos y Créditos Bancarios para mipymes.

Sectores

El turismo y la gastronomía son los principales sectores que preocupan al Congreso Fuente: LA NACION

El turismo y la gastronomía son los principales sectores que preocupan al Congreso. En ese sentido, hay propuestas de planes integrales de reactivación y más particulares, como pedidos de reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para el sector gastronómico (un proyecto que lleva la firma de Federico Angelini y otros tres diputados del PRO).

También hay iniciativas de este tipo a nivel subsoberano. En la Legislatura porteña, el legislador Leandro Santoro presentó una iniciativa del Frente de Todos para "salvar a los bares notables" de la ciudad de Buenos Aires y eximirlos del pago del ABL y subsidiarles tarifas.

Los clubes de barrio, la industria audiovisual y el sector del entretenimiento también están en la agenda del Congreso. Hay sectores más peculiares para los que se presentaron proyectos. Por ejemplo, el diputado del PRO Julio Sahad (en los titulares en los últimos días por su diagnóstico positivo de Covid luego de haber asistido a una sesión) firmó un proyecto de resolución para solicitarse al Ejecutivo que disponga créditos con "tasas adecuadas" destinados a las agencias de lotería y quinielas oficiales y el oficialista Pablo Carro presentó otro para que se desarrolle un plan de asistencia a los productores de artesanías.

Servicios y tarifas

Hay iniciativas para aliviar el gasto de las familias en distintas áreas

Emiliano Yacobitti y otros siete diputados de la UCR presentaron recientemente un proyecto de resolución para que se dispongan medidas tendientes a "condonar total o parcialmente las deudas de tarifas de servicios públicos para las micro, pequeñas y medianas empresas" desde el comienzo del aislamiento.

"Hace 20 días comenzamos a instalar el tema de la situación en la que están quedando las pymes, y vemos que con la extensión de la cuarentena es cada vez peor", dijo, en diálogo con LA NACION. El escenario será aún peor si se considera que, para reabrir, muchas de estas empresas deberán hacer inversiones para adaptar sus espacios a lo que requiere la pandemia y, en muchos casos, no recuperarán su nivel de facturación previa, añadió. Aseguró que el tema está "en agenda" y que se está estudiando a nivel nacional.

Hay iniciativas para aliviar el gasto de las familias en distintas áreas. Por ejemplo, el educativo: tres diputados del Frente de Todos, entre ellos Hernán Pérez Araujo, solicitaron medidas para "reducir en un 50% los montos de los aranceles mensuales fijados por parte de las instituciones educativas de gestión privada" de nivel superior o universitario mientras dure el aislamiento.

También en la salud. Varios diputados oficialistas, entre ellos, Fernanda Vallejos, firmaron un proyecto de ley para que haya descuento en las cuotas y suspensión de la rescisión por falta de pago en los contratos de prestación de servicios de medicina prepaga durante el aislamiento.