Crisis. Cómo se va a pagar el medio aguinaldo en las empresas privadas

Fuente: Télam

Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 18:48

En medio de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el Gobierno decidió que -más allá de la ley de contrato de trabajo vigente- no dará una guía general al sector privado sobre la modalidad para hacer frente al medio aguinaldo que deben pagar el mes que viene en el marco de los graves problemas de caja que viven. A diferencia de lo que ocurrió con los trabajadores del Estado -algunos lo cobrarán en cuotas- reinará cierto laissez faire.

La definición sobre si se pagará en partes, de una vez, no se abonará o si sufrirá recortes, entre otras opciones posibles que analizan las empresas, surgirá, en cambio, de la negociación entre las empresas privadas de un sector determinado sector y su sindicato en el marco de un desplome de la economía que amenaza con espiralizar el desempleo. Este fue un tema debatido ayer entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) dentro del Comité de Crisis.

El trasfondo de esta decisión, como siempre, tiene aristas políticas y económicas. Por un lado, la caja del Estado llegó a un límite. Por eso, tanto el presidente Alberto Fernández como la cartera de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, ya anticiparon que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se mantendrá con cambios en junio, no podrá usarse para pagar el medio aguinaldo. Cerca del economista sí anticiparon que buscarán sumar crédito blando para que las firmas privadas que paguen el aguinaldo a sus trabajadores tengan financiamiento. ¿La dificultad? Los fondos de garantía estatales que apalancaron el crédito al 24% al comienzo de la pandemia ya llegaron a un límite, contaron.

El trasfondo político aparece, más bien, vinculado a la relación del Gobierno con la CGT. Si bien la "cuotificación" fue impuesta a UPCN y a ATE desde el Estado Nacional, y a Sutecba desde el gobierno porteño, nadie quiere en el oficialismo quería tensionar la relación con la CGT, que desde un principio dejó entrever su negativa a generalizar el pago en cuotas del medio aguinaldo. Esa negativa no implica que la CGT avale que, por separado, cada uno de los gremios avance en una negociación sectorial para hallar la mejor modalidad de pago posible.

En la UIA confirmaron a LA NACION que ese será el camino, pero aclararon que harán un intento por aplacar las sanciones oficiales que pudieran llegar a las empresas por incumplimientos en el marco de una crisis económica que, se estima, será inédita. "Vamos a dirigir una nota al Ministerio de Trabajo en la que pediremos que los que no lleguen a pagar en fecha pero que lo hagan antes de fin de agosto, no tengan una intimación o sanción", contaron.

Cerca del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmaron a este medio que esa cartera no tiene que homologar ningún tipo de acuerdo macro sobre el aguinaldo. "Se debe pagar en una cuota hasta el cuarto día hábil de julio. Sólo en la Ley Pyme existe la posibilidad de pagarlo hasta en tres cuotas", dijeron en ese ministerio, pero luego aclararon: "Otra cosa son los acuerdos que diferentes gremios están, como Comercio o Estaciones de Servicio, cerrando para el pago en cuotas. Son acuerdos privados firmados por ambas partes y no requieren nuestra homologación. Sólo intervendrá en caso de conflicto".

En la CGT respondieron a LA NACION algo similar. "La CGT tiene una posición muy clara: no podemos acordar bajo ningún punto de vista un acuerdo sobre los aguinaldos", dijeron. En la entidad agregaron que no es opinable ni negociable un marco general para que se pague en cuotas. "Pero hay una realidad. Si una empresa no funciona hace tres meses y dice que lo va a pagar un poquito ahora y un poco el mes que viene, bueno. Pero no podés acordar, como CGT, generando condiciones universales. Vamos a respetar lo que haga cada organización sindical".

Fuente: Archivo

La semana pasada el Gobierno Nacional anunció que pagará en cuotas el aguinaldo de los trabajadores del sector público nacional con salarios más altos. El tope para cobrar el medio aguinaldo completo con el sueldo de junio serán $80.000 brutos. Esto quiere decir que el máximo de medio aguinaldo a cobrar será de $40.000. Por encima del tope, se pagará ese máximo ($40.000) y el resto a cobrar por el trabajador se abonará en cuatro partes siempre y cuando no sean menores de $1000.

También el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta anunció que los trabajadores cuyo sueldo bruto de junio se encuentre entre $ 50.001 y $ 85.000 cobrarán el 15 de julio un 50% del medio aguinaldo y el resto en una cuota el 15 de agosto. En tanto, quienes ganen más de $85.001, cobrarán el 15 de agosto el cincuenta por ciento del aguinaldo y el 15 de septiembre el cincuenta por ciento restante, informaron las autoridades. Habrá algunas excepciones y que algunos trabajadores cobrarán el 100% de su aguinaldo el 1º de julio, como corresponde.

Estas excepciones serán para los trabajadores pertenecientes al Ministerio de Salud y los organismos bajo su órbita, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.