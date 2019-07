Rattazzi sobre el acuerdo: "Prefiero los autos europeos a los brasileños porque son mejores" 04:18

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 11:14

A días de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur , el CEO de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi , habló del temor que tienen algunos de que recibamos una invasión de vehículos europeos . "Tenemos una invasión de vehículos brasileños, por lo tanto es mejor tener europeos que probablemente son de mejor calidad y hasta más baratos", opinó en diálogo con el panel Terapia de Noticias. "Es muy saludable para la Argentina que se abra un poco más".

El entrevistado consideró que ahora el país debe focalizarse en "crear competitividad para la cadena de producción argentina". Tal como señaló: "Si queremos crear competitividad, no puede haber algo que salga 20% más caro que en el resto del mundo porque no vamos a poder exportar a nadie o tendremos que llevar el dólar 25% arriba y eso no tiene ningún sentido lógico y económico para el país. Toda la cadena va a tener que adaptarse".

Para él, se deben hacer múltiples cambios en el modo en que hoy se realizan las cosas en el país, por más de que el camino para lograr esto sea difícil y haya que afrontar resistencias. En línea con esto, Rattazzi dijo que sería favorable para el país que se flexibilice el sector laboral, que se realice una reforma previsional "para que sea sustentable en el tiempo" y que se aplique la reforma tributaria. "Sacó muchos impuestos distorsivos, pero todavía no se aplica. Hasta volvieron las retenciones, que es un absurdo, pero había una emergencia y en emergencias se pueden hacer muchísimas cosas", señaló en LN+ .

Al analizar el panorama electoral, el empresario contó que le tiene "mucha estima" a Alberto Fernández, aunque criticó: "Un grupo vivía de bolsos tirados en los conventos, millones de dólares en cajas de seguridad, medio campo argentino e inversiones en Miami de altísima calidad. Yo no entiendo cómo 30% de argentinos, sin siquiera mirar qué opciones hay y qué futuro puede haber, dicen que los votan igual. Son Alí Babá y los 40 ladrones, no importa".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal