Cruces por la asignación de fondos

El "cabildo abierto de la ciencia", en el Museo de Ciencias Naturales Crédito: @lolibyrne

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2019

CÓRDOBA.- Académicos de prestigio y 21 premios Nobel de todo el mundo dieron su aval al documento que 140 directores del Conicet difundieron en esta ciudad, tras reunirse para reclamar por recortes aplicados al presupuesto público para el sector. Después de ese encuentro, el 22 de mayo pasado hubo un "cabildo abierto de la ciencia" en el Museo de Ciencias Naturales del porteño Parque Centenario.

Fernando Stefani, investigador principal de la institución, destaca que está bajando la inversión tanto pública como privada, en un país que "históricamente invierte poco, con valores que no son competitivos" a nivel internacional. "Con los recursos asignados no es posible ni desarrollarse, ni competir. Tenemos un retraso histórico y vamos a contramano, porque seguimos bajando la inversión y eso ahondará la brecha de competitividad", sintetiza.

Entre las medidas solicitadas por los científicos en su "cabildo abierto" figuran la reinstalación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; la sanción de una ley de financiamiento de ciencia y tecnología que fije metas cuantitativas de inversión a corto, mediano y largo plazo; la declaración del estado de "emergencia presupuestaria" del Conicet; la regularización del pago de subsidios y un aumento de los montos para financiar proyectos que cubra el deterioro del poder de compra.

El secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado, admite que la situación "coyuntural" "impacta en una actividad con muchos rubros dolarizados" pero enfatiza que se "prioriza" el sector. "En cuatro años, el presupuesto creció 169% en moneda corriente; no es el mayor aumento en un área de Gobierno porque el mayor es el de gasto social, pero es significativo. En cada año se hicieron refuerzos y ahora hay una ampliación de $1200 millones". Para la Secretaría, el Conicet y la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), este año el presupuesto es de $25.000 millones.

Aguado apunta que el Conicet tiene 31% más de recursos que en 2018 (un índice que está muy por debajo de la inflación). "La apuesta por la ciencia es prioritaria, pero el contexto de déficit cero hace compleja la asignación de recursos", dice. El funcionario critica, además, la política kirchnerista en el organismo y afirma que ingresaba gente sin que se supiera cuánta. "Mientras crecía el presupuesto en recursos humanos, había menos para proyectos", señala. Y afirma que resolvieron el ingreso de 350 investigadores por año y que, además, accedieron 700 que no habían entrado aunque se había dicho que sí.

Stefani advierte que el Conicet es la institución más importante de investigación científica, pero no la única. "Se está desfinanciando por igual a todo el sistema, al Inta, al Inti. Hay un desmantelamiento en todas las instituciones. Hay institutos que no pueden pagar los servicios", dice. Y agrega que "prepararse para ingresar al Conicet requiere de muchos años y se planifica", por lo que es cuestionable que las condiciones cambien de golpe. "Cuando la gente no encuentra oportunidades, las busca en otro lado. En el mundo hay políticas activas para reclutar científicos", cuestiona.

En total, la inversión en I+D en el país creció 25,5% en 2017, al pasar a $57.644 millones. Y las autoridades de Ciencia y Tecnología indican que las patentes solicitadas por residentes de la Argentina en 2016 aumentaron 61,9%. "Eso implica que hemos logrado aumentar nuestro índice de autosuficiencia frente al resto del mundo en un 78,5% respecto de 2015", apuntan desde la Secretaría. La referencia es al índice que define la relación entre patentes solicitadas por residentes sobre el total de las gestionadas.