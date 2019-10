"Para que haya corrupción, hay connivencia. Lo que no tiene que haber es impunidad", dijo Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra Fuente: Archivo

CORDOBA. Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) fue el primero en usar las palabras "transparencia" y "cuadernos" en el marco de la VI Jornada de Infraestructura organizada por la delegación cordobesa de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Hasta el mediodía nadie había hecho referencia al tema. Además, afirmó: "Ya no hay más dos modelos económicos; desde la caída del muro de Berlín, sólo está el capitalismo".

Martínez también se refirió al impacto de la investigación sobre los "cuadernos de las coimas" en el sector. "Tiene que generar un gran aprendizaje. Se estafó a millones de argentinos que creían en que el Estado administraba bien y en los privados hacían bien su parte. Para que haya corrupción, hay connivencia. Lo que no tiene que haber es impunidad", planteó.

"Impunidad para nadie -agregó-. Parte de la seguridad jurídica que reclamamos es que los hechos de corrupción sean juzgados y condenados". Frente a una pregunta de si cree que hay independencia judicial, indicó que "sí; no tengo elementos para pensar lo contrario". "Hay que reforzar los valores institucionales; gane Alberto Fernández o quien sea, esa es la esencia", sintetizó.

Martínez es uno de los sindicalistas de la mesa chica de Fernández, con buena llegada al candidato. Comenzó a hablar de transparencia cuando, en su exposición, mencionó que empezó a ver el lado bueno de que el país sea parte de la OCDE que exige "transparencia, que no es un tema menor; solvencia y seguridad jurídica" y que también incorpora el diálogo social.

A ese punto se refirió varias veces y se mostró partidario de un "diálogo social institucionalizado; que no dependa de la voluntad de un ministro; eso significa ir a un país sustentable, para los empresarios y los asalariados. Ese es el camino".

En su presentación sostuvo que la Argentina "hoy no tiene sistema financiero" y que sin en 2015 las "cosas no estaban bien, incluso yo las he criticado, ahora se le sumó el endeudamiento". Estimó que desde abril de 2018 el sector perdió unos 60.000 empleos formales sobre un total de 430.000

Sobre la posibilidad de discutir el convenio laboral de la construcción, apuntó: "Tenemos que hacer todos una autocrítica; no somos envidiosos cuando los empresarios ganan contratos y ganan dinero. No hay problemas en sentarse a discutir, pero no pueden pedir productividad dándome una maza como hace 40 años; el tema pasa por analizar en serio cómo salimos del 'masomenismo'. No tenemos la vaca atada, soy parte de un sector abierto. Sentándonos a discutir lograríamos más transparencia y que haya más competitividad"