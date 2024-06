Cuál es el activo de Javier Milei y cuál es el punto débil del Gobierno, según Martín Redrado

Escuchar

El economista Martín Redrado valoró la “convicción” y el “compromiso” mostrados por el presidente Javier Milei para alcanzar el equilibrio fiscal y lo calificó como los principales activos de su gestión desde su llegada a la Casa Rosada. Sin embargo, advirtió que la estabilización económica no puede depender de una sola persona y que, por sí sola, no genera empleo. “Tiene que depender de reglas de juego y de un sistema que garantice estabilidad”, enfatizó.

“La convicción que tiene el Presidente es destacable. Desde la llegada de la democracia, este es el presidente que mayor compromiso ha tenido con el equilibrio presupuestario, y eso es un activo, pero no debe depender de una persona”, consideró Redrado en diálogo con Luis Majul en su programa La Cornisa por LN+.

Sin embargo, reflexionó: “La Argentina no puede depender de un hombre. Con equilibrio fiscal no creamos empleo, es una condición necesaria pero no suficiente para generar un proceso de desarrollo”. “ El Presidente dice que no va a tener superávit en el mes de junio debido al aguinaldo, pero sí en el trimestre. El compromiso del Presidente, que fue innegociable, debe convertirse en algo permanente”, acentuó.

En ese sentido, indicó que lo que requiere el país es incorporar dólares a través de inversiones “reales” o mediante la llegada de nuevos mercados. Para el expresidente del Banco Central esto permitiría mayor reservas en aquella institución y además una mejora en el salario que reactivaría la economía.

“ Estamos tocando fondo [de la recesión], pero no vemos un programa de desarrollo basado en motores que impulsen el consumo, la importación y la exportación. Al consumo lo impulsa el salario, el crecimiento, necesitamos que el salario le gane a la inflación”, dijo y agregó: “A mi juicio, tiene que mostrar un horizonte de crecimiento y de generación de más y mejor empleo”.

"Se necesita una verdadera revolución impositiva que simplifique el sistema y elimine los impuestos extorsivos" Martín Redrado

Tras ello, se refirió a la mejora del salario que destacó el Gobierno en los últimos días, pero planteó que no se trata de algo consolidado. “El tema es el cómo. En los últimos meses tuvimos una apreciación del peso, pero basada en operaciones financieras. La Argentina ha tenido un incremento por compras de bonos, pero esto afecta solo a una ínfima parte de nuestra población. Necesitamos que eso se dirija al sector productivo”.

Redrado explicó que no es viable generar una estabilidad basada en lo financiero y no en lo productivo. “El país necesita más dólares provenientes de inversiones reales, una política internacional que permita negociar acuerdos para comerciar más. Si se sustenta en la volatilidad de la compra y venta de bonos, es algo a corto plazo. Está bien lo que se logró, pero para consolidarlo se necesitan más dólares, que deben venir de inversiones, exportaciones, y negociaciones para nuevos mercados que sean complementarios con la Argentina”, insistió.

Martín Redrado en el Seminario sobre oportunidades para el desarrollo federal en la Bolsa de Cereales y organizada por el Consejo Agroindustrial Argentino Hernán Zenteno

Para la consolidación del desarrollo de la Argentina, el economista especuló con que debe estar fundamentado en “fortalecer la estabilidad y buscar un desarrollo basado en la innovación y la transformación digital”. “Esto se logrará con leyes que proporcionen un horizonte a los argentinos, asegurando que la tendencia sea permanente”, añadió al respecto.

Asimismo, postuló reparos hacia la promesa de Javier Milei desde España en donde aseguró que se reduciría de 17,5% a 7,5% el impuesto PAIS en el caso de que se apruebe finalmente en el Congreso la Ley Bases. “Hay que terminar con los parches en el sistema impositivo”, consideró Redrado. “Se necesita una verdadera revolución impositiva que simplifique el sistema y elimine los impuestos extorsivos”.

"El compromiso del Presidente, que fue innegociable, debe convertirse en algo permanente" Martín Redrado

De esta forma, el economista explicó cómo cree que podría implementarse un plan de déficit cero prolongado en el tiempo. “El capítulo de desarrollo económico debe incluir una ley de déficit cero para los próximos 10 años, con dos artículos: que el gasto no crezca más que la inflación y que haya déficit fiscal cero”, dijo y siguió: “Lo que debemos buscar son leyes con mayorías especiales”.

“Dado que ya se ha trabajado tanto [en la Ley Bases], es necesario consolidar lo fiscal, implementar una verdadera revolución impositiva, y establecer un cronograma para eliminar las retenciones y el impuesto al cheque, permitiendo que se consideren como parte del pago del impuesto a las Ganancias, o incluir nuevos trabajadores generando una reducción de aportes patronales para los nuevos empleos”, agregó sobre el tema.

LA NACION