Cuál es el aporte de los galardonados con el Nobel de Economía

1. Premio Nobel. Se dieron ya a conocer los ganadores del Premio Nobel de Economía número 53; formalmente, el premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia (Sveriges Riksbank) 2021. Esta vez fueron tres los galardonados. David Card, profesor de la Universidad de California, recibió la mitad, por sus contribuciones empíricas a los estudios de la economía del trabajo. La otra mitad fue compartida por Joshua Angrist, profesor del MIT, y Guido Imbens, de la Universidad de Stanford, por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. Juntos han revolucionado la investigación empírica en las ciencias económicas.

2. Correlación no es causalidad. La correlación examina la relación entre dos variables. Y observar que dos variables se mueven conjuntamente no significa necesariamente que una variable sea la causa de la otra, pues la correlación nos indica su relación a lo largo del tiempo pero no el por qué, dado que puede haber una tercera o más variables que no estemos teniendo en cuenta, o una cuestión de azar. Por ejemplo, la venta de helados y la cantidad de robos está relacionada, dado que en el verano hay más robos y la gente consume más helado. Sin embargo, es improbable que el helado sea la causa. Probablemente el clima sea causal de que más gente esté más tiempo al aire libre, lo cual eleva la posibilidad de robos. Y por el clima, en verano se consume más helado. Con estudios empíricos bien diseñados puede establecerse si existe o no una relación causal y aquí surge el aporte de los premiados.

3. Experimentos. Una forma de establecer la causalidad es con experimentos aleatorios: que los investigadores asignen a los individuos a grupos de tratamiento mediante un sorteo. Con este método se investiga la eficacia de nuevos medicamentos, entre otras cosas, pero no es adecuado para muchos problemas sociales: la economía no se realiza dentro de un laboratorio. La solución que brindan los galardonados es usar experimentos naturales, situaciones que surgen en la vida real que se asemejan a experimentos aleatorios. En un ensayo clínico, el investigador tiene control completo sobre a quién se le ofrece un tratamiento y lo recibe (grupo de tratamiento) y a quién no se le ofrece el tratamiento y, por lo tanto, no lo recibe (grupo de control). En un experimento natural, el investigador accede a los datos, pero es posible que los propios individuos hayan elegido si quieren participar en la intervención que se ofrece. Entonces, ¿en qué condiciones podemos usar un experimento natural para estimar los efectos de una intervención en particular?

4. Investigación. A principios de los 90, la creencia entre economistas era que los salarios mínimos más altos conducían a un menor empleo, porque suben los costos para las empresas. Pero la evidencia no era del todo convincente. Para investigar, Card utilizó un experimento natural. Por entonces, el salario mínimo por hora en Nueva Jersey subió de US$4,25 a US$5,05. Los investigadores identificaron un grupo de tratamiento (restaurantes en Nueva Jersey) y un grupo de control (restaurantes en el este de Pensilvania) para medir el efecto del aumento. No había razón aparente para creer que aparte del alza del salario mínimo otro factor afectaría las tendencias del empleo de manera diferente en ambos lados de la frontera.

5. Conclusión. Los autores se centraron en el empleo en restaurantes de comida rápida, una industria en la que los salarios mínimos influyen mucho. Contrariamente a investigaciones anteriores, encontraron que el incremento no tuvo ningún efecto sobre el número de empleados. David Card llegó a la misma conclusión en un par de estudios. Y esta investigación dio lugar a una gran cantidad de estudios de seguimiento.