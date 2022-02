Cuál es la realidad de los salarios en la Argentina, detrás de tanta sarasa

La productividad media de la Argentina cayó desde la ruptura de la convertibilidad, y tras una transitoria recuperación estamos hoy por debajo de los niveles de fines de los 90. Aun después del rebote pospandemia del PBI de 2021, el producto medio está hoy 10% por debajo del nivel de 2011. Esto no solo implica estar peor, sino mucho peor en términos relativos respecto del resto del mundo que va para adelante. Estar peor se manifiesta también en que nuestros ingresos son más bajos que en el pasado, a menos que aparezcan factores extraordinarios que compensen. Pero esos factores no están y, por lo tanto, los ingresos son más bajos que en el pasado y seguirán cayendo, salvo que la productividad mejore.

Pero es improbable que esto último ocurra en 2022 o 2023 con políticas que maximizan la volatilidad y la incertidumbre, porque eso es lo que está, justamente, en la base de las caídas de la productividad. La Argentina fue calificada tiempo atrás como un país de alto coeficiente beta (con una volatilidad mayor que el promedio de los emergentes). Ciertamente, en tanto persistan condiciones próximas al default, el país será un lugar para hacer arbitrajes y para especular. Y ello, con los argentinos adentro, que la pasan mal aunque curiosamente festejen cada incumplimiento.

Más difícil aún resulta esperar mejoras de ingresos reales cuando la inflación se acelera, cuando una parte de los mecanismos de corrección de ingresos miran hacia atrás (se ajustan con inflación pasada, más baja que la futura) y cuando el Gobierno pretende anclar expectativas con la promesa de bajar el ritmo de suba de los precios (el ministro de Trabajo sugirió una pauta salarial de 40% y “ajustar después”).

Con la macroeconomía desordenada, la productividad y los ingresos irremediablemente terminan por caer, no solo en el corto plazo (es decir, durante los ciclos económicos) sino en forma persistente en el largo plazo (es decir, como tendencia). Esto último es más grave.

Pero los problemas de productividad y de ingresos no vienen solamente de una mala macro. El desorden institucional abarca también el funcionamiento micro de los mercados de factores (de capital y trabajo), lo que expulsa empresas de la Argentina y de la formalidad, y con ello expulsa trabajadores formales asalariados y aumenta la porción de quienes se escapan del sistema, como autónomos o informales.

Veamos los números que ilustran el panorama argentino. Un trabajador informal tiene hoy (en promedio, durante 2021) un ingreso que, descontando inflación (es decir, un ingreso real), es 23% inferior al que recibía en 2012. O sea que perdió, en este período, un cuarto de sus ingresos. De hecho, las pérdidas se intensificaron en estos últimos dos años: los ingresos reales cayeron 10% respecto de 2019.

Esto se explica en parte por el fracaso macroeconómico (más allá de la crisis del Covid, con caída y rebote), pero también por los trabajadores expulsados que fueron a buscar ingresos haciendo actividades informales. Los datos del Indec y del Ministerio de Trabajo sugieren que de los 20,4 millones de puestos de trabajo del tercer trimestre de 2021, unos 7,3 millones (36%) eran informales. Otros 600.000/700.000 trabajadores –entre monotributistas sociales y parte de los cuentapropistas– podrían sumarse a este grupo, con lo cual cerca de 40% del empleo estaría en situación totalmente informal o muy próxima a ella.

En este segmento de la población ocupada no hay respiro. A pesar de los intentos de forzar aumentos salariales, los ingresos nominales de los informales en 2021 crecieron en promedio 2,9% mensual, bien por debajo de una inflación promedio de 3,5%. Solo en los últimos meses del año, de recuperación estacional de ingresos informales, hubo mejoras en los ingresos reales. ¿Qué podemos esperar para el grupo de informales en 2022 en materia de ingresos? Observemos en primer lugar que es un grupo que crece con todos los trabajadores que no pueden acceder a puestos de mayor calidad y, por lo tanto, es un grupo con oferta excedente. Su precio tiende a caer. Pero, además, los ingresos informales son los que tienen menor “arrastre” para 2022: el ingreso nominal en la punta crecía 40,5% anual, 10 puntos debajo de la inflación, y por debajo de los salarios formales. Un “arrastre” bajo implica que –con la esperada aceleración inflacionaria– muy difícilmente este grupo obtenga ingresos que al menos empaten con la inflación. Con exceso de oferta en ese grupo de informales y semiformales, a menos que la economía crezca a tasas chinas –pero a las de antes, no a las actuales– los salarios se mantendrán estancados o caerán nuevamente. Cualquier otra proyección peca de optimismo.

Los salarios de los empleados públicos –un segundo grupo de trabajadores– estuvieron en 2021, en promedio, casi 24% por debajo de su nivel real de 2012, y 7,5% por debajo del de 2019. Terminaron, sin embargo, con fuerte ajuste al alza (en el cuarto trimestre estuvieron casi 58% arriba con respecto a los igual período del 2020), con lo que empiezan con un arrastre que eleva su posibilidad de estar en un rango de aumento cercano al 55% promedio anual. Pero, a su vez, estarán “arrastrados”, es decir condicionados, por la debacle fiscal.

Si son parte del ajuste de gasto es poco probable que estos salarios alcancen o superen la inflación. Hay muchas razones estructurales adicionales para que ello sea así: el empleo público ha estado creciendo fuertemente –lo que suma al gasto pero afecta el ingreso medio– y la gestión del sector público no está en línea para generar mejoras de productividad. El pésimo desempeño de los salarios públicos en el largo plazo –si damos crédito a los datos oficiales– tiene mucho que ver con el deterioro de la calidad del empleo en el sector, tras el fuerte incremento de las incorporaciones en la primera década del siglo, con un ingreso medio real que cayó 36% entre 2001 y 2012 y otro 24% adicional en la década siguiente.

Hay un tercer grupo de trabajadores, los asalariados privados formales que –excluyendo servicio doméstico– ocupa, según el Indec, a menos de 6,5 millones de personas, es decir, poco más de 31% del empleo total. La participación de este grupo en el empleo total cae desde hace más de 10 años. También caen sus ingresos: el salario medio ajustado por inflación en 2021 fue 19% inferior al de 2012, y 2% menor al de 2019. La caída de los ingresos reales se asocia no solo con la productividad agregada sino con las restricciones y regulaciones que traban la operatoria del sector privado formal; mucho más, por definición y por política en la Argentina, que lo que ello afecta al sector público o al informal. Es el sector de mayor productividad, pero el de mayores limitaciones para operar y crecer. Y probablemente ello explica su lenta declinación, en términos de salida de empresas del mercado y pérdida relativa de empleos. El “exit” es una señal de que la tasa de extracción de rentas que ejercen los distintos niveles de Gobierno está derivando en una creciente informalización de la economía.

Algo de eso se puede ver en lo más pequeño, es decir, no ya al nivel de empresas sino del impacto que las reglas de la economía ejercen sobre los nuevos trabajadores que entran al mercado con calificación media y alta. En la medida en que pueden escapar de la contractualidad local, los freelancers (trabajadores independientes calificados, con contratos flexibles básicamente con empresas del exterior) son la punta del iceberg de lo que emerge como una economía con demandas que están cambiando. La política doméstica, y en particular el ala “progresista” aliada con los sectores gremiales más conservadores, pretendió en 2020 asimilar el empleo independiente calificado con el trabajo por tiempo indeterminado sobre el que reinan sindicatos. Quizás no tuvieron en cuenta que el contexto macroeconómico con control de cambios favorece el “escape”, a pesar de lo cual se pretende asimilar a los más jóvenes, calificados y con espíritu independiente, con el trabajo no calificado de comienzos del siglo XX. En esta economía con control de cambios y brechas cambiarias de 100% la política monetaria del Banco Central induce a migrar –trabajar para el resto del mundo sin salir del país– a quienes pueden hacerlo, fomentando explícitamente la informalidad empresaria y laboral.

El crecimiento de la modalidad freelance impulsado por la política de represión financiera, tributaria, laboral y regulatoria en general, es un fenómeno que difícilmente desaparezca con una eventual estabilización macroeconómica y reducción de brechas cambiarias, porque es parte de una modalidad flexible de empleo que no está incorporada en la legislación argentina, que genera un nuevo hábito y que –como lo informal– terminará por caracterizar al empleo en la Argentina.

En este escenario, no hay margen para mejoras de los ingresos reales de la población formal, excepto para los que se desempeñen en mercados oligopólicos. El resto tratará de escapar del cepo por una u otra vía. La salida, sin embargo, no es el “exit” forzado por la política económica, sino el conjunto de reformas institucionales que permitan mejorar la productividad y, por lo tanto sostener mayores ingresos de la población. Todo lo demás es sarasa.