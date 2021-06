Cuál es la receta de Naranja X para captar al siempre difícil talento digital

En el mundo digital, se sabe, conquistar el talento es un gran desafío para las compañías. Con ingresos que suelen estar bastante por encima de la media incluso para los juniors, con una demanda de posiciones que supera ampliamente a la oferta y hasta por cierta cultura nómade, los profesionales IT suelen tentarse con nuevos horizontes. Por eso, que una empresa logre conquistarlos por mucho tiempo no es común.

El caso de Naranja X, una de las fintech líder en el mercado financiero nacional, es en este sentido bastante paradigmático. Los talentos digitales la eligen por haber desarrollado una metodología de trabajo en donde los equipos tienen gran autonomía para crear, tomar sus propias decisiones, probar e iterar hasta alcanzar verdaderas experiencias disruptivas en el mercado.

Crear soluciones innovadoras, integrar miradas diversas, armar equipos conformados por personas que se sienten cómodas siendo auténticas y que pueden aportar desde su singularidad, contribuye a conformar un ecosistema más creativo y flexible, imprescindible para adaptarse rápidamente a los cambios que se vienen. Naranja X desarrolló una cultura propia tan valorada adentro de la compañía como entre sus usuarios.

“Naranja X siempre tuvo la filosofía de poner a las personas en el centro y creo que esta obsesión por crear la mejor experiencia para el cliente se traslada también al colaborador. Por eso, desde ese lugar, siempre se está impulsando el desarrollo y el bienestar de los colaboradores, promoviendo la diversidad y la inclusión”, señala Gonzalo Ozán, CTO de Naranja X.

Trabajar en Naranja X

Giuliana Olmos tiene 26 años y es Software Engineer de Naranja X. Su historia en la empresa es bastante curiosa e infrecuente, porque luego de renunciar a la compañía hace algunos años fue contratada nuevamente. “Fui cajera en la parte de locales. En ese entonces estudiaba Ciencias Económicas. Pero luego me fui y empecé a estudiar Desarrollo Web y a especializarme en sistemas. Trabajé para empresas de afuera hasta que por una consultora volvieron a contratarme. Como yo ya había trabajado, pensé que no me iban a tomar”, cuenta. Hoy esta cordobesa asegura que “la cultura de Naranja X se vive en la calle, en comercios amigos, en la caja o trabajando ahora en Sistemas. Es la unidad, el compañerismo, el cuidado de los colaboradores. En Naranja X tu voz vale, podés opinar, podés trabajar y el usuario está en el centro de todas las decisiones, en cualquier puesto, de cualquier área”.

Para Ozán, los casos de personas que han renunciado y que en algún momento deciden volver a Naranja X, prueban el éxito de la cultura de trabajo de la compañía. “Demuestra que la cultura que vivieron cuando trabajaron acá es diferente a la que experimentaron cuando se fueron”, dice. “Trabajar en Naranja X es una mezcla de entusiasmo, adrenalina y energía puesta en función a hacer más y mejores soluciones para nuestros millones de usuarios. Es crear usando tecnología de vanguardia, es formar parte de un equipo que toma sus propias decisiones, que tiene autonomía para crear y que itera hasta alcanzar la experiencia disruptiva que buscamos para el mercado”, describe este ingeniero en Sistemas de Información.

“Trabajar en Naranja X es bastante dinámico e intenso, pero súper divertido. Cuando llegué hace un año y medio, tenía expectativas de seguir aprendiendo y seguir desarrollándome. Y la verdad es que dentro de lo que es UX, no son muchos los lugares donde tenés la posibilidad de desarrollar un equipo de la manera en que lo hicimos acá”, relata Santiago Sánchez. Con 44 años y una formación en Diseño Gráfico, hoy es el CPO (Chief Product Officer) de la compañía.

Digitalizar para escalar

Entre las diferentes estrategias que implementó Naranja X para sostener la idea de que las personas están siempre en el centro, está lo que se conoce como cultura Data Driven, lo que significa que todas las decisiones que se toman se basan en datos. Con machine learning, un data lake propio y una plataforma de despliegue de modelos, se logra dar escalabilidad a las soluciones innovadoras que surgen de los diferentes equipos.

Por otra parte, se impulsa constantemente el desarrollo de los colaboradores de diversas maneras. Una de ellas son las horas de formación: en 2020 fueron más de 13.300 enfocadas en potenciar la cultura Data Driven con la Academia de Data y Analytics, un proyecto interno para facilitar el aprendizaje. Además, la empresa cuenta con un framework de trabajo y herramientas colaborativas de búsquedas de datos que permiten democratizar la práctica. Y Naranja X creó su propia IT Academy, alineada con las necesidades del mercado laboral tecnológico y abierta a toda la comunidad.

En este ecosistema virtuoso de trabajo, cada colaborador de Naranja X recuerda fácilmente los logros alcanzados. Giuliana, por ejemplo, experimentó una gran satisfacción cuando con su equipo encontraron la manera de bajar el costo de integración de un proyecto de U$S24.000 anuales a tan solo U$S400. Y algo similar, aunque en un área distinta y otra responsabilidad, le ocurrió a Santiago Sánchez. “La tarjeta prepaga que lanzamos el año pasado, que en los próximos meses pasará a ser de débito, fue el resultado de un trabajo con muchos desafíos, porque queríamos salir con un producto realmente innovador. Y creo que lo logramos, porque además de ser una tarjeta súper linda y con un packaging de mucho impacto, hoy llega en uno o dos días como mucho contra los 10 días que suelen tardar otras. Y, además, la hicimos completamente vertical, otra novedad absoluta en el mercado argentino La persona la activa y asocia a su cuenta Naranja X, a través de nuestra app que previamente puede descargar del Google Play o App Store”, destaca.

Naranja X es para los talentos digitales uno de los lugares más desafiantes para trabajar. Con más de 5 millones de usuarios que pueden acceder a una cuenta remunerada en pesos, transferencias, pago de servicios, soluciones de cobro, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, préstamos, seguros, viajes, promociones y recargas, las soluciones que desarrollan impactan directamente en la vida cotidiana de las personas. Para enfrentar el crecimiento previsto, la empresa tiene abiertas búsquedas para posiciones de Engineering, Arquitectura y Data & Analytics, entre los que se destacan roles como Data Architect, Data Engineers y Data Scientist, entre otros. El detalle de cada posición puede conocerse en la cuenta de LinkedIn de la compañía, @NaranjaX .

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.